ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Mode

Chez Chanel, Matthieu Blazy a réussi l'impensable

Chanel a réussi l'impensable

C'était sa première collection haute couture depuis qu'il a repris les commandes de la plus grande maison française: Matthieu Blazy, le prodige de la mode projeté il y a peu à la tête de Chanel, nous a offert quelque chose d'infiniment précieux.
27.01.2026, 19:0327.01.2026, 19:43
Marine Brunner
Marine Brunner

L'heure n'est pas vraiment à l'euphorie. Ce début d'année 2026 est miné par les tragédies. Les morts, les conflits internationaux et les menaces de guerre civile. Assaillies par le froid brutal de janvier, les mines sont moroses et se traînent, emmitouflées dans des manteaux gris et des pulls en laine qui grattent.

Il fallait donc du cran, et certainement beaucoup d'énergie, pour tenter d'y apporter une parenthèse de lumière.

Ce lundi, en pleine Fashion Week de Paris, Chanel est parvenu à insuffler ce vent de douceur. Son show Printemps-été 2026 avait l'effet requinquant des premières feuilles au printemps. Du rose gourmand des cerisiers en fleur. L'odeur moelleuse des pelouses fraîchement tondues.

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Fidèle à la tradition intimée par son prédécesseur, Karl Lagerfeld, c'est un décor enchanteur que Matthieu Blazy a imaginé pour mettre en valeur sa première collection haute couture.Getty Images Europe

Cette ode à la fraîcheur, on la doit à Matthieu Blazy. Après deux premières collections Chanel déjà saluées, (le prêt-à-porter printemps-été 2026, et celle dédiée aux Métiers d’art 2026, à New York), le jeune Franco-belge de 41 ans récidive avec un premier show haute-couture qui dépasse largement les attentes (ô combien élevées).

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Creative Director Matthieu Blazy acknowledges the audience during the Chanel Haute Cout ...
Matthieu Blazy, 41 ans, lors de son show à Paris, ce lundi.Getty Images Europe

Simplicité et légèreté

Il suffit de deux notes à peine pour embarquer dans cet autre monde enchanté. Une nuée d'animaux de la forêt d'oiseaux de dessin animé déploient ailes et volutes de tissus, pour nous entraîner sous la nef du Grand Palais, à Paris.

Et comme si les champignons géants multicolores et les arbres aux feuilles roses ne suffisaient pas à nous plonger dans l'ambiance, le défilé démarre sur la chanson I Wonder, entonnée par la Belle au Bois dormant dans le Disney de 1959.

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Les modèles évoluaient dans un décor digne d'Alice au Pays des Merveilles.Image: Corbis Entertainment

Nous voilà, le temps de 16 petites minutes, enrobés dans un nuage. Les matières, les formes et les couleurs sont douces. Alors que, plutôt cette semaine, le New York Times s'inquiétait de la tendance générale de la mode à soumettre les corps à des formes toujours plus étranges, des corsets toujours plus étroits, Matthieu Blazy prend le total contre-pied.

Les cheveux sont lâchés, les silhouettes lâches. Libérées, aériennes.

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Matières fluides, transparentes... Une ode à la légèreté.Image: Corbis Entertainment
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Enfin un peu de douceur dans ce monde de brutes.Image: Corbis Entertainment
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Le pastel faisait partie des couleurs dominantes.Image: Corbis Entertainment
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Bye bye les maquillages lourds: les visages sont ultra épurés, laissés au naturel.Image: Gamma-Rapho
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
De quoi nous donner envie de déambuler sur une terrasse au bord de l'eau, non?Image: WWD
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
La seule pièce ultra fashion du défilé: une sorte de hérisson à plumes. Image: Corbis Entertainment

Exit les maquillages outranciers, les épaules carrées, les formes surdimensionnées. Ici, l'ode est à la nature. Les plumes et les tissus s'agitent avec délicatesse, comme une brise dans les branches.

Même les petites robes noires et les tailleurs, pièces maîtresses de la maison et chères à sa fondatrice, Gabrielle Chanel, renvoient l'impression de souplesse et d'un certain confort.

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
La petite robe noire se transforme en nuage de soie.Image: Corbis Entertainment
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Même les complets les plus stricts semblent souples, offrant aisance et liberté de mouvement à leur porteuse.Image: Corbis Entertainment
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Le côté austère du tailleur noir est adouci par des plumes.Image: Corbis Entertainment

Ce n'est pas pour autant que la moindre tenue n'est pas le fruit d'un travail absolument maîtrisé. Chaque broderie, chaque plissage, chaque couture, chaque tissage est exquis, raffiné, précieux, avec un sens inouï du détail.

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Le détail somptueux des broderies.Image: WWD
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Les sacs ont l'air de flotter.Image: Corbis Entertainment

Au terme de cette parenthèse enchantée, le show se conclut sur la très attendue robe de mariée. Et, là encore, Matthieu Blazy ne déçoit pas. Loin de se contenter de la version facile de la princesse de conte de fées, c'est avec une veste à sequins un peu loose et une longueur midi qu'il réinterprète la mariée.

Elle ne donne qu'une envie: foncer tout droit vers la mairie, bouteille de champagne et fiancé sous le bras, telle une héroïne de 2026.

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
C'est le mannequin Bhavitha Mandava qui a prêté ses (jolis) traits à la mariée Chanel cette saison.Image: Corbis Entertainment
PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Models walk the runway during the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as ...
Pour une version moderne et enchanteresse de la mariée 2026.Image: Corbis Entertainment

Ce mardi, Matthieu Blazy a relevé deux défis. Le premier, de faire honneur, encore et toujours, à la maison historique dont il vient de reprendre les rênes. Le second, d'offrir ce que la mode peine parfois à nous donner: du rêve. Et, surtout, beaucoup de joie.

C'était déjà prometteur...

Analyse
Cet homme va «dynamiter» Chanel
La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
1
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
de Alyssa Garcia
Plusieurs enquêtes révèlent la face sombre du luxe italien
Plusieurs enquêtes révèlent la face sombre du luxe italien
de Alexandria SAGE et Taimaz SZIRNIK, Italie
Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce
1
Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce
de Marine Brunner
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple
de Marine Brunner

Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Le «for sure» de Macron devient viral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Malade», Kanye West s’offre le Wall Street Journal
Dans une pleine page payée de sa poche, le rappeur présente ses excuses à la communauté noire, assure qu’il «aime le peuple juif» et se livre sur son trouble bipolaire qu’il soigne grâce à un «traitement efficace».
Que devient Kanye West? Si certains se posaient la question, le Wall Street Journal a (une partie de) la réponse. Alors qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à un énième dérapage, le rappeur réapparait en pleine page du prestigieux journal américain, dans une publicité payée de sa poche et d’un genre particulier.
L’article