Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple

Votre partenaire se fringue-t-il perpétuellement comme une loque, alors que vous fournissez au moins le minimum vital pour avoir l'air apprêté en société? Grâce à internet, ce fossé entre conjoints porte désormais un nom: le «swag gap». Et il est dangereux.

Asseyez-vous à la table d'une terrasse et prenez le temps d'observer les passants. Il ne vous faudra pas plus de cinq minutes pour repérer dans la foule l'un de ces (nombreux) couples en «décalage». L'un (ou, souvent, l'une), affiche une tenue soignée et étudiée. Elle a, pardonnez-moi l'expression, «fait l'effort».

Ce cliché d'Hailey et Justin Bieber a été largement utilisé pour illustrer le phénomène du «swag gap». GC Images

L'autre partenaire, en revanche, tel Baudelaire son spleen, traîne son jogging dépressif, sa paire de chaussures (baskets ou claquettes) fatiguée et son t-shit froissé pas de première fraîcheur. Comme si cet individu avait été traîné de force du lit par sa moitié tyrannique.

Depuis quelques mois, les réseaux sociaux ont trouvé un nom à ce phénomène: le «swag gap». Comprenez: «l'écart de swag». Si le terme désigne avant tout le décalage vestimentaire entre deux partenaires, il peut aussi englober la confiance en soi, un certain charisme naturel et l'attitude générale.

«Il semblerait que le meilleur accessoire qu'une femme puisse laisser à la maison soit son propre petit ami» The Standard, dans un article paru cet automne

Bref, nous voilà face au nouveau mal du siècle, dont les survivants témoignent avec émotion sur TikTok et préviennent des dangers dans des vidéos éplorées. Ridicule? Oui, un peu. Mais force est d'admettre que, parfois, cet écart existe. Vous connaissez forcément un couple dans votre entourage qui présente ce fameux écart.

Y compris chez les célébrités

Les stars n'échappent pas non plus à cette dichotomie vestimentaire. Hailey et Justin Bieber, par exemple, en sont devenus l'emblème. Personne n'a oublié leur apparition commune à l'été 2023, lorsque Hailey, sémillante dans sa petite robe rouge, se rendait à un évènement pour sa marque de cosmétique, Rhode, flanquée d'un Justin maussade en crocs et jogging.

Il ne s'agit que d'un des très nombreux exemples auxquels nous ont gratifiés les Bieber ces dernières années.

Hailey et Justin sont l'incarnation même du «swag gap». GC Images

C'en devient presque comique. GC Images

D'autres personnalités sont également concernées. Le prince Harry et Meghan Markle, par exemple, affichent parfois ce même fossé. Alors que la duchesse de Sussex marrie avec subtilité et raffinement les robes en lin crème, les pantalons de tailleur, les chemises blanches impeccables et les bijoux Cartier very Montecito, Harry, lui, cultive un look de royal rebelle en polo, avec les cheveux ébouriffés, le col de travers et les chaussures en daim usées jusqu'à la semelle.

Les chaussures d'Harry ont connu des jours meilleurs. GC Images

Tandis que Meghan, elle, s'est fait une spécialité des looks toujours impeccables. GC Images

Mentionnons également Selena Gomez et Benny Blanco, dont le penchant appuyé pour les chemises hawaïennes trop larges et les jeans déchirés tranchent avec le style autrement plus raffiné de sa jeune épouse.

Image: NBCUniversal

Dernier exemple en date, pas plus tard que la semaine dernière, au Château Marmont de Los Angeles. S'ils étaient bien présents à la même avant-première, autant dire que Brad Pitt et sa compagne, la Genevoise Ines De Ramon, auraient pu tout aussi bien assister à deux événements différents.

Qu'est-ce que c'est que ce truc, Brad? getty images for netflix

Un risque bien réel

A votre propre échelle, vous aussi, vous réalisez peut-être que la personne merveilleuse qui partage votre vie voue une passion étrange aux claquettes-chaussettes et n'a plus enfilé de vrai pantalon depuis environ six ans. Est-ce bien grave, docteur?

Dans une interview pour la BBC, la coach en relations amoureuses Vicki Pavitt suggère que des différences de style vestimentaire trop radicales peuvent être source de conflits et de frustration. Après tout, il est important de se sentir fier au bras de son conjoint. Si l'un des deux ne s'investit pas autant que l'autre, «cela peut donner l'impression d'un manque de respect envers la relation».

Même son de cloche du côté de la psychologue Anjula Mutanda dans le Daily Telegraph. «De manière générale, lorsqu'une personne cesse de faire autant d'efforts qu'auparavant, cela peut signaler un mécontentement ou une indifférence», note la spécialiste.

«[En thérapie de couple], on peut s'en servir comme point de départ pour explorer plus en profondeur le problème, car cela suggère généralement qu'il y a autre chose en jeu» Anjula Mutanda, au Daily Telegraph

Certains influenceurs et TikTokers qui se sont exprimés sur ce phénomène citent encore un autre danger du «swag gap»: chez la personne prétendument «moins cool», ce décalage avec l'autre peut susciter un sentiment d'insécurité, voire du ressentiment et de la jalousie.

Hailey et Justin Bieber s'accommodent tout à fait de leur décalage - c'est presque une marque de fabrique. GC Images

D'où l'importance, comme le souligne raisonnablement Psychology Today, d'avoir une franche discussion de couple. «Si un écart de style vous dérange, commencez par en parler. Soyez honnête sur ce qui vous pose problème», suggère l'auteur de l'article, Bruce Y. Lee. «Votre partenaire ignore peut-être totalement son manque de style et serait ravi(e) d'essayer de se relooker.»

Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il (ou elle) pourra au moins justifier cette dégaine d'ado attardé ou de mémé gâteau. Il s'agit aussi et avant tout de s'interroger soi-même. Pourquoi ce décalage de style vous dérange-t-il?

«Si côtoyer une personne stylée est vraiment important pour vous, alors oui, ce décalage est peut-être un vrai problème» Bruce Y. Lee dans Psychology Today

En fin de compte, trouver la bonne relation, c'est avant tout bien se connaître et identifier la personne qui vous correspond vraiment sur les points essentiels. Si vous êtes tombé sous le charme de l'être aimé grâce à son humour renversant ou sa générosité sans bornes, dites-vous que cette absence de style affirmé est largement compensée.

Ça, certains internautes l'ont bien compris: en réponse aux utilisateurs alertant sur le «swag gap», d'autres leur ont rapidement donné la réplique avec un nouveau slogan, «there's no swag gap». Prôné par des couples aux looks divers, variés, et pas forcément très pointus, c'est un appel à accepter l'autre comme il est. C'est ça, l'amour, en 2025.