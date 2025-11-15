Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce

Le «Ralph Tuck» fait fureur cette saison au sein de la gente masculine. instagram/watson

Depuis quelque temps, une association très particulière pullule sur les réseaux sociaux spécialisés dans la mode masculine: le «Ralph Tuck», en hommage à son créateur présumé, Ralph Lauren. Voici les ingrédients indispensables pour vous l'approprier cet hiver.

La mode est un éternel recommencement, et la tendance qui obsède en ce moment la gente masculine sur internet ne déroge pas à la règle: le «Ralph Tuck».

Un tip vieux de 50 ans

Mais d'abord, permettez une petite définition, si votre algorithme vous a encore permis d'échapper à la dernière manie des influenceurs mode. Le «Ralph Tuck», ainsi rebaptisé en 2025, consiste à porter une chemise par-dessus un pull ou en t-shirt, entièrement déboutonnée... ou presque. La particularité de ce style consiste à laisser l'ultime bouton attaché au niveau du nombril, et de rentrer la chemise plus ou moins soigneusement à l'intérieur de son pantalon.

Et comme une image vaut mille mots...

image: @eric.stephon

capture d'écran: @philebours

capture d'écran: @digs_fits

Pour la petite histoire, ce look était déjà l'une des signatures de Ralph Lauren - sans que l'on sache vraiment si c'est lui qui l'a inventé - dans les années 70. Le créateur l'arborait volontiers dans son ranch du Colorado, les rues de Manhattan ou lors de ses saluts finaux sur le podium de la Fashion Week de New York.

En 2025, le style personnel de Ralph Lauren (ici en 1977) est plus que jamais d'actualité. Image: Hulton Archive

Ralph Lauren avait fait de ce look un de ses «go-to». pinterest

Près de cinquante ans plus tard, tutoriels, vidéos explicatives, et montages photo vintage dédiés au «tuck» déferlent sur les comptes spécialisés - certaines atteignant des centaines de milliers de vue. Au point que le magazine GQ consacre cette semaine un article à ce qu'il qualifie d'«obsession» et que le magazine Valet Mag a publié un guide pratique pour se l'approprier.

Les 5 règles d'or du «Ralph Tuck»

Enfiler un t-shirt ou un marcel. Ajouter une chemise par-dessus. Boutonner uniquement le bouton du bas. Rentrer les pans du bas dans le pantalon. Ajouter éventuellement une autre couche, comme un cardigan ou une veste, selon les goûts.

Pourquoi ça marche

Le «Ralph Tuck» fonctionne principalement parce qu'il a le mérite d'être d'une adaptabilité folle: non seulement il convient à toutes les morphologies, mais il se décline également à tous les vêtements. Porté avec un Levi's usé et une veste en jeans, il donne l'air très décontracté. Mais lorsqu'il associe un pantalon de costume à double plis et une chemise blanche, il se révèle alors terriblement élégant.

«Il séduit beaucoup de gens qui mélangent les styles, qui associent vintage et moderne, vêtements de travail et preppy», explique Lawrence Schlossman, figure emblématique de la mode new-yorkaise, à GQ.

En version «J'ai un date avec quelqu'un de chic et d'intelligent que je dois impressionner». image: shanmolu

En version «Je passe le week-end sur le yacht de papa-maman». image: levitatestyle

En version «Je vais tailler du bois». @ilmi_zarnanda

Ce pouvoir magique tient en un mot: juxtaposition. Jouer les oignons est non seulement très pratique lors des transitions de saison, où les températures varient fortement d'un moment à l'autre de la journée, mais surposer les couches parle aussi bien aux passionnés de mode masculine avertis qu'aux néophytes qui n'ont pas que ça à faire.



C'est là toute la beauté du Ralph Tuck: tout le monde peut le faire. Pas besoin de connaissances en mode hyper pointues ni d'un budget illimité pour se laisser tenter. D'ailleurs, comme le souligne malicieusement GQ, des tas d'hommes le font probablement tous les jours, par pure commodité, sans même savoir que c'est considéré comme tendance. Papa, si tu lis ceci, je t'embrasse.



Au final, il s'agit simplement de rentrer sa chemise et de déboutonner quelques boutons. La conclusion très pragmatique de GQ.

Prochaine leçon? Laisser le bout de cravate à l'intérieur de son pantalon. Mais si, certains le font! Il paraît même que ça fonctionne. Ça, c'est pour un autre épisode.