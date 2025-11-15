ciel couvert
DE | FR
burger
Société
Marinade

Pourquoi les mecs sont obsédés par le «Ralph Tuck»

Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce

Voici le Ralph Tuck, le look qui fait fureur en ce moment chez les mecs sur Instagram et TikTok.
Le «Ralph Tuck» fait fureur cette saison au sein de la gente masculine.instagram/watson
Depuis quelque temps, une association très particulière pullule sur les réseaux sociaux spécialisés dans la mode masculine: le «Ralph Tuck», en hommage à son créateur présumé, Ralph Lauren. Voici les ingrédients indispensables pour vous l'approprier cet hiver.
15.11.2025, 07:0715.11.2025, 07:07
Marine Brunner
Marine Brunner
Plongez dans la marinade
Un petit jus épicé comme il se doit sur la mode, pour pimenter toute bonne pièce qui se respecte. En particulier quand c’est du veau ou du croco. Et pour plus de marinade, c'est ici que ça se passe.

La mode est un éternel recommencement, et la tendance qui obsède en ce moment la gente masculine sur internet ne déroge pas à la règle: le «Ralph Tuck».

Un tip vieux de 50 ans

Mais d'abord, permettez une petite définition, si votre algorithme vous a encore permis d'échapper à la dernière manie des influenceurs mode. Le «Ralph Tuck», ainsi rebaptisé en 2025, consiste à porter une chemise par-dessus un pull ou en t-shirt, entièrement déboutonnée... ou presque. La particularité de ce style consiste à laisser l'ultime bouton attaché au niveau du nombril, et de rentrer la chemise plus ou moins soigneusement à l'intérieur de son pantalon.

Et comme une image vaut mille mots...

Image
image: @eric.stephon
Un exemple de Ralph Tuck, la tendance qui fait fureur chez les hommes.
capture d'écran: @philebours
Image
capture d'écran: @digs_fits

Pour la petite histoire, ce look était déjà l'une des signatures de Ralph Lauren - sans que l'on sache vraiment si c'est lui qui l'a inventé - dans les années 70. Le créateur l'arborait volontiers dans son ranch du Colorado, les rues de Manhattan ou lors de ses saluts finaux sur le podium de la Fashion Week de New York.

American fashion designer Ralph Lauren (second left) and his wife, therapist Ricky Lauren, outside their home, with two of their three children (David, Andrew, &amp; Dylan), East Hampton, New York, No ...
En 2025, le style personnel de Ralph Lauren (ici en 1977) est plus que jamais d'actualité.Image: Hulton Archive
Ralph Lauren avait fait de ce look un de ses «go-to».
Ralph Lauren avait fait de ce look un de ses «go-to». pinterest

Près de cinquante ans plus tard, tutoriels, vidéos explicatives, et montages photo vintage dédiés au «tuck» déferlent sur les comptes spécialisés - certaines atteignant des centaines de milliers de vue. Au point que le magazine GQ consacre cette semaine un article à ce qu'il qualifie d'«obsession» et que le magazine Valet Mag a publié un guide pratique pour se l'approprier.

Marinade
Vous voulez être un homme sexy? Voici le mode d'emploi

Les 5 règles d'or du «Ralph Tuck»

  1. Enfiler un t-shirt ou un marcel.
  2. Ajouter une chemise par-dessus.
  3. Boutonner uniquement le bouton du bas.
  4. Rentrer les pans du bas dans le pantalon.
  5. Ajouter éventuellement une autre couche, comme un cardigan ou une veste, selon les goûts.
@jazzchanatip Ralph Lauren Tuck #ralphlauren #ralphlaurentuck #ralphlaurenstyle #poloralphlauren #stylingtips ♬ I've Got You Under My Skin - Instrumental - Jazz Club Quintet

Pourquoi ça marche

Le «Ralph Tuck» fonctionne principalement parce qu'il a le mérite d'être d'une adaptabilité folle: non seulement il convient à toutes les morphologies, mais il se décline également à tous les vêtements. Porté avec un Levi's usé et une veste en jeans, il donne l'air très décontracté. Mais lorsqu'il associe un pantalon de costume à double plis et une chemise blanche, il se révèle alors terriblement élégant.

«Il séduit beaucoup de gens qui mélangent les styles, qui associent vintage et moderne, vêtements de travail et preppy», explique Lawrence Schlossman, figure emblématique de la mode new-yorkaise, à GQ.

En version «J'ai un date avec quelqu'un de chic et d'intelligent que je dois impressionner».
En version «J'ai un date avec quelqu'un de chic et d'intelligent que je dois impressionner».image: shanmolu
En version «Je passe le week-end sur le yacht de papa-maman».
En version «Je passe le week-end sur le yacht de papa-maman».image: levitatestyle
En version «Je vais tailler du bois».
En version «Je vais tailler du bois».@ilmi_zarnanda

Ce pouvoir magique tient en un mot: juxtaposition. Jouer les oignons est non seulement très pratique lors des transitions de saison, où les températures varient fortement d'un moment à l'autre de la journée, mais surposer les couches parle aussi bien aux passionnés de mode masculine avertis qu'aux néophytes qui n'ont pas que ça à faire.

Marinade
J'ai jugé les styles de mes collègues, voici la fashion police de watson

C'est là toute la beauté du Ralph Tuck: tout le monde peut le faire. Pas besoin de connaissances en mode hyper pointues ni d'un budget illimité pour se laisser tenter. D'ailleurs, comme le souligne malicieusement GQ, des tas d'hommes le font probablement tous les jours, par pure commodité, sans même savoir que c'est considéré comme tendance. Papa, si tu lis ceci, je t'embrasse.

Au final, il s'agit simplement de rentrer sa chemise et de déboutonner quelques boutons.
La conclusion très pragmatique de GQ.

Prochaine leçon? Laisser le bout de cravate à l'intérieur de son pantalon. Mais si, certains le font! Il paraît même que ça fonctionne. Ça, c'est pour un autre épisode.

Une louchette supplémentaire de marinade?
On a pris une claque en voyant le look des athlètes suisses aux JO de Paris
On a pris une claque en voyant le look des athlètes suisses aux JO de Paris
de Marine Brunner
La tendance «tenniscore» va réveiller la riche pupute qui dort en vous
La tendance «tenniscore» va réveiller la riche pupute qui dort en vous
de Marine Brunner
Le bermuda revient nous hanter
Le bermuda revient nous hanter
de Marine Brunner
Je me suis baladée en culotte à Lausanne: «Vous avez pas oublié un truc?»
Je me suis baladée en culotte à Lausanne: «Vous avez pas oublié un truc?»
de Marine Brunner
Pourquoi on fout toutes des paillettes de pupute à Nouvel An
Pourquoi on fout toutes des paillettes de pupute à Nouvel An
de Marine Brunner

Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Le retour de Tom Felton en Drago Malfoy fait fureur à Brodway
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
Le petit village de Tartegnin, sur La Côte vaudoise, a accueilli samedi soir la cinquième édition du Mondial de la fondue. Près de 200 participants, dont 70% d'amateurs, ont participé à la compétition.
Au terme du concours, Benedikt Wüthrich, maître fromager exploitant de la fromagerie d’Auboranges (FR), l'a emporté chez les professionnels, tandis que Frédéric et Lucie Gay, de Thônex (GE), ont raflé la mise chez les amateurs.
L’article