27 images d'animaux trop mignons pour booster votre moral

Voilà de quoi booster immédiatement votre moral

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
09.03.2026, 05:3409.03.2026, 05:34
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Et voilà, c'est déjà lundi. Et on sait tous ce que ça veut dire…

Il est encore un peu tôt...

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/TuckedInPuppies/comments/1rgq1ly/alice_selfswaddled_in_flannel_sheets/
Image: reddit

Salut!

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1rhm5fe/the_cutest_snoot/
Image: reddit

C'est l'élu.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/notmycat/comments/1riqrqs/a_stray_cat_came_up_to_me_so_i_guess_im_not/
Image: reddit

Angry Cuteness:

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Quand vous restez assis à ne rien faire après la douche:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/babushkadogs/comments/1rh3zeb/holy_babushka/
Image: reddit

Sauf les chats, bien sûr.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DVZaOFXErCr/
Image: instagram

Que se passe-t-il lorsqu'on photographie un fourmilier de face? Ceci:

cute news tier ameisenbär https://www.instagram.com/p/DU2Ctswkt3D/
Image: instagram

Chérie, j'ai acheté une nouvelle perforatrice.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/3448137209608654/
Image: pinterest

Langues de la semaine:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/16818198602839668/
Image: pinterest
La SNCF a trouvé comment chasser la «bête noire» du rail européen

Trop mignon!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Allons-y!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Tous les propriétaires de chats soupirent bruyamment à présent:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DVL_iwxjldV/
Image: instagram

Ils veulent juste vous dire un petit bonjour!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Hihi.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/8514686791217237/
Image: pinterest

Même si les températures pourraient laisser penser le contraire, il fait encore un peu trop froid pour se baigner.

cute news tier vogel https://ch.pinterest.com/pin/15058980000583597/
Image: pinterest
Il pleut des iguanes en Floride

N'oubliez pas de manger vos 4 fruit et légumes par jour.

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957206566602/
Image: pinterest

Cet oiseau porte le nom d'Araçari de Frantzius.

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii)
Image: creative commons

Voici un meilleur aperçu de ses bouclettes:

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii) https://www.instagram.com/p/DVPRA8djjsC/?img_index=3
Image: instagram

Les mâles et les femelles sont très semblables, cependant, les femelles ont un bec plus court.

Kraushaariger Aracari auf Ast, Vogelparadies, Hayle, Cornwall, gebürtig aus Südamerika S *** Curly haired aracari at Branch, Bird paradise, Hayle, Cornwall, native from South America S Copyright: imag ...
Image: imago images

Cette espèce de toucan est répandue au Pérou, au Brésil et en Bolivie.

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii) https://www.instagram.com/p/DVPRA8djjsC/?img_index=3
Image: instagram

Ce sont des oiseaux très sociables qui vivent généralement en groupes de 3 à 12 individus.

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaisii)
Image: creative commons

Durant la saison des amours, les couples se séparent du groupe. Les mâles modifient le site de nidification et y attirent la femelle pour obtenir son approbation.

Curl-crested Aracari Pteroglossus beauharnaesii perched on a branch in the Amazon of Brazil. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xwww.glennbartley.comx 1990-13856536
Image: imago images

Les jeunes animaux grandissent rapidement et sont capables de voler après seulement six semaines.

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii) https://www.instagram.com/p/C9TIfvSzbN7/?hl=de
Image: instagram

Comme les autres toucans, leur bec est en partie creux et en partie rempli d'une substance semblable à de la mousse.

The curl-crested aracari (Pteroglossus beauharnaesii), also known as the curly-crested aracari sitting on the branch.Aracari portrait.
Image: imago images

Nous ignorons pourquoi les plumes sur sa tête sont ondulées.

Close up of a Curl crested aracari, a beautiful bird native to South America
Image: imago images

C'est tout pour aujourd'hui concernant les Araçari de Frantzius.

Krauskopfarassari Pteroglossus beauharnaesii, Brasilien, Südamerika Curl-crested Aracari Pteroglossus beauharnaesii perched on a branch in the Amazon of Brazil Copyright: imageBROKER/glennbartley iblc ...
Image: imago images

Allez, bonne semaine, les zoziaux!!

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii) https://www.instagram.com/p/DVPRA8djjsC/?img_index=4
Image: instagram
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
