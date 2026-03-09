27 images d'animaux trop mignons pour booster votre moral

Cute news

Voilà de quoi booster immédiatement votre moral

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Et voilà, c'est déjà lundi. Et on sait tous ce que ça veut dire…

Il est encore un peu tôt...

Salut!

C'est l'élu.

Angry Cuteness:

Quand vous restez assis à ne rien faire après la douche:

Sauf les chats, bien sûr.

Que se passe-t-il lorsqu'on photographie un fourmilier de face? Ceci:

Chérie, j'ai acheté une nouvelle perforatrice.

Langues de la semaine:

Trop mignon!

Allons-y!

Tous les propriétaires de chats soupirent bruyamment à présent:

Ils veulent juste vous dire un petit bonjour!

Hihi.

Même si les températures pourraient laisser penser le contraire, il fait encore un peu trop froid pour se baigner.

N'oubliez pas de manger vos 4 fruit et légumes par jour.

Cet oiseau porte le nom d'Araçari de Frantzius.

Voici un meilleur aperçu de ses bouclettes:

Les mâles et les femelles sont très semblables, cependant, les femelles ont un bec plus court.

Image: imago images

Cette espèce de toucan est répandue au Pérou, au Brésil et en Bolivie.

Ce sont des oiseaux très sociables qui vivent généralement en groupes de 3 à 12 individus.

Durant la saison des amours, les couples se séparent du groupe. Les mâles modifient le site de nidification et y attirent la femelle pour obtenir son approbation.

Image: imago images

Les jeunes animaux grandissent rapidement et sont capables de voler après seulement six semaines.

Comme les autres toucans, leur bec est en partie creux et en partie rempli d'une substance semblable à de la mousse.

Image: imago images

Nous ignorons pourquoi les plumes sur sa tête sont ondulées.

Image: imago images

C'est tout pour aujourd'hui concernant les Araçari de Frantzius.

Image: imago images

Allez, bonne semaine, les zoziaux!!