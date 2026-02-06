faible pluie
Jogging Juicy Couture: les fesses à strass sont de retour

Aujourd’hui, avec le revival Y2K, la tendance revient sous les projecteursImage: watson / dr

Les fesses à strass sont de retour

Cette relique flamboyante des années 2000, chérie par Paris Hilton ou Britney Spears, réinvestit les postérieurs. Comment explique-t-on ce revival aujourd’hui? Décryptage.
06.02.2026, 11:5806.02.2026, 11:58
Margaux Habert
Margaux Habert

Il aura fallu quasiment deux décennies pour que le jogging en velours Juicy Couture cesse d’être un souvenir quelque peu kitsch de la mode des années 2000 pour redevenir un «objet de désir».

Le voilà, ce survêtement emblématique avec son velours doux, son logo en strass et ses couleurs criardes, qui réapparaît dans les looks inspirés de la nostalgie Y2K.

@jessandrews.xx forever a juicy girl🐆🤎 x #juicycouture #leopardprint ♬ original sound - habz.fx

A l’origine de ce boom, il y a d’abord une machine bien connue: la nostalgie. La mode est un éternel recommencement, et les générations nées après le pic Juicy connaissent davantage cette pièce via des vidéos TikTok que par des expériences personnelles. Depuis un moment déjà, elles explorent et réinventent l’esthétique des années 2000.

Cette tendance étrange des années 2000 est de retour

Parce qu’on ne parle pas d’un simple jogging. Non, il s’agit là d’un morceau d’histoire, et il faut remonter à l’ascension de la marque. Fondée à Los Angeles en 1997, Juicy Couture a explosé au début des années 2000 grâce à une stratégie, mais efficace: envoyer ses pièces aux célébrités.

@aimee.alwright #juicycouture #fyp #clothes #outfit #girl ♬ i love to get 2 on - ️ly

Quand Madonna porte le velour en public, tout s’accélère. Puis Paris Hilton, Britney Spears, Jennifer Lopez… Autant d’icônes qui transforment ce jogging en uniforme «cool» de Beverly Hills, que tout le monde s'est arraché ensuite.

Paris Hilton et les ensembles Juicy: un incontournable des années 2000.Image: dr

Ce n’est jamais juste une question de confort, même si, reconnaissons-le, un jogging Juicy est un rêve de douceur. C’est une question d’identité culturelle.

Britney Spears aussi a connu sa période Juicy.Image: dr

A l’époque, arborer un ensemble velours avec logo strassé, c’était afficher son appartenance à un groupe affirmé, loin du minimalisme sobre et des couleurs fades qui domineront la décennie suivante.

La Fashion Week a déterré un cadavre

Car dans les années 2010, l’athleisure domine, certes, mais Juicy perd du terrain. La marque ferme ses magasins américains et devient surtout un nom nostalgique. Aujourd’hui, avec le revival Y2K, elle revient sous les projecteurs. Sur TikTok, des contenus autour du hashtag #juicycouture attirent l’attention des plus jeunes, et plusieurs influenceurs mode en profitent pour réinterpréter la pièce.

@belikeus.ca Juicy vibes, always. 😎✨ We dedicated a full section at both our locations including over 20 different styles and colors. Get your tracksuit & join the juicy couture tracksuit phenomenon …JuicyGirlLife #juicystore #juicycouture #juicytracksuits #juicycouturecanada #parishilton ♬ original sound - sam

Ce retour s’inscrit aussi dans une dynamique commerciale claire: les tendances des années 2000 (strings visibles, denim taille basse, imprimés flashy) reviennent à la mode, et le jogging fait partie de cette vague. Les magazines comme Vogue prédisent d’ailleurs que le jogging deviendra l’une des pièces phares de 2026.

Et ce n’est pas qu’un effet de style temporaire: Juicy Couture multiplie les initiatives pour rester dans le game. Au-delà du velours classique, la marque teste des collaborations inattendues, comme avec Reebok, et réinterprète ses codes pour toucher à la fois les fans de longue date, comme les millennials, et les plus jeunes, à savoir la Gen Z.

Le résultat? Un cocktail de nostalgie, de culture pop et de marketing intelligent. Le jogging Juicy ne renonce pas à ses racines Y2K, mais il se dépoussière pour (ré)exister et tenter de prouver que les styles de ces deux générations ne sont pas totalement incompatibles.

Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique

1 / 25
Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique
