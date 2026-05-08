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Le crochet était à la mode dans les années 1970

Promis, ce n'est pas de l'IA

Du jour au lendemain, le crochet et le tricot ont quitté le salon des grands-mères pour devenir l’obsession stylée des gens sûrs d’eux. Oui, c’était une autre époque.
08.05.2026, 05:3408.05.2026, 10:16

Comme l’aurait dit Oscar Wilde (et oui, il ne faut jamais hésiter a étaler sa culture dans le monde du lifestyle):

«La mode est une forme de laideur si intolérable que nous devons la changer tous les six mois»

Du coup, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais quelque part entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, une idée s’impose: et si on fabriquait nous-mêmes nos fringues de loisirs? Aiguilles, laine… et beaucoup d’audace étaient de sortie.

Résultat: du crochet partout. ABSOLUMENT PARTOUT.

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Du jour au lendemain, le crochet et le tricot ont quitté le salon des grands-mères pour devenir l’obsession stylée de jeunes gens très sûrs d’eux. Oui, vraiment. C’était une autre époque.
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Tendance visionnaire ou erreur collective? Difficile à dire. Mais si le crochet revient un jour, vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous avait pas prévenus.

On relance la tendance?
Au total, 43 personnes ont participé à ce sondage.

(obi)

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Cameron Diaz annonce une heureuse nouvelle (et il a un prénom étrange)
L'actrice iconique et son mari, Benji Madden, ont annoncé la naissance de leur troisième enfant, sur Instagram. Et comme tout enfant de star qui se respecte, le nouveau-né a été affublé d'un prénom qui sort définitivement de l'ordinaire.
C'est peu dire qu'on ne l'attendait pas, celui-là: Cameron Diaz, 53 ans, et son mari, le producteur et musicien Benji Madden, 47 ans, ont agrandi leur petite famille avec un troisième bébé, comme on l'a appris ce lundi. C'est par le biais du compte Instagram de Monsieur que le couple, farouchement attaché au respect de la vie privée de leur progéniture, a fait part de l'heureuse nouvelle.
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