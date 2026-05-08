Promis, ce n'est pas de l'IA
Du jour au lendemain, le crochet et le tricot ont quitté le salon des grands-mères pour devenir l’obsession stylée des gens sûrs d’eux. Oui, c’était une autre époque.
Comme l’aurait dit Oscar Wilde (et oui, il ne faut jamais hésiter a étaler sa culture dans le monde du lifestyle):
«La mode est une forme de laideur si intolérable que nous devons la changer tous les six mois»
Du coup, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais quelque part entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, une idée s’impose: et si on fabriquait nous-mêmes nos fringues de loisirs? Aiguilles, laine… et beaucoup d’audace étaient de sortie.
Résultat: du crochet partout. ABSOLUMENT PARTOUT.
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Tendance visionnaire ou erreur collective? Difficile à dire. Mais si le crochet revient un jour, vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous avait pas prévenus.
(obi)
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