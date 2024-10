Elle est où la teuf? Image: instagram thealexisstone

Jack Nicholson a-t-il fait son grand retour? Quelque chose cloche

C'est parce que ce n'était pas Jack Nicholson, mais Alexis Stone, connu pour ses transformations extrêmes.

En pantoufles d'hôtel et peignoir blanc, un verre d'alcool dans une main, un cigare dans l'autre, les cheveux en pétard: c'est la version débraillée de Jack Nicholson qui s'est pointée au défilé Balenciaga à Paris. Comme s'il était sorti de son palace parisien après une nuit blanche de fête pour assister au show. Jack Nicholson à la Fashion Week? Un non-sens? C'est parce que ce n'était pas vraiment Jack Nicholson.

Alexis Stone, connu pour ses transformations extrêmes, s'est métamorphosé en une caricature de l'acteur, une fantaisie de ce qu'il pourrait être en 2024 s'il participait à la Fashion Week. Un Jack Nicholson sur le déclin, mais toujours aussi fêtard qui rappelle sa Summer Vibe de 2009. Cet été-là, des photos volées de la star en vacances en France avaient fait le tour de la presse people. Sur ces clichés, on le voyait se tartiner de crème solaire, apprécier une cigarette en gardant la tête hors de l'eau, enchaîner les bières, le tout entouré de femmes beaucoup plus jeunes que lui.

En plus de ce happening, Balenciaga a habillé la drag queen pour un shooting. Certains vêtements sont un clin d'oeil à ses plus grands films, mais aussi à des photos célèbres de l'acteur dans la vraie vie.

Alexis Stone porte par exemple des chaussettes avec le même motif que la moquette dans Shining.

Tu veux de la glace, canard? Image: instagram thealexisstone

Le peignoir fait écho à Jack Nicholson en 1974 lors du Festival de Cannes. Cette année-là, il remporte le prix d'interprétation masculine pour La dernière corvée. Une photo de lui au bord d'une piscine en peignoir et cigare à la main, visiblement très content, deviendra iconique.

Alexis Stone porte une prothèse sur le visage et une prothèse de corps. instagram thealexistone

Ce n'est pas la première fois qu'Alexis Stone se met dans la peau d'une star. C'est même devenu son dada. Le Britannique avait commencé à se faire connaître sur les réseaux sociaux avec ses maquillages bluffants. Populaire auprès de la communauté queer, il imitait déjà des célébrités à coup de prothèses et de make-up. Mais c'est en 2019 qu'il perce. Il se met en scène dans une fausse série d'opérations de chirurgies esthétiques extrêmes qui lui changent radicalement le visage. Le buzz est énorme et les gens s'inquiètent tout en étant fascinés. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il révèlera la supercherie.

Depuis, il est devenu le roi de la transformation à la Fashion Week. Toujours avec la complicité de Balenciaga, il se met dans la peau tantôt de personnalités publiques comme Jocelyn Wildenstein, aka la femme-chat, Jennifer Coolidge, l'actrice de la série White Lotus, tantôt de personnages fictifs, comme Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada ou Madame Doubtfire dans le film éponyme.

Que devient le vrai Jack Nicholson?

L'acteur aujourd'hui âgé de 87 ans est à la retraite depuis 14 ans. Son dernier film, Comment savoir, une comédie romantique avec Reese Witherspoon, avait fait un énorme bide. Selon les médias américains, il vit reclus dans sa propriété de Mulholland Drive, quartier bien connu de Hollywood.

«Je ne veux pas que les gens sachent comment je suis en réalité. Ce n'est pas bon pour un acteur» Jack Nicholson lors d'une interview en 2002.

Les rares apparitions publiques qu'il s'autorise sont liées à la NBA. Fan inconditionnel des Lakers de Los Angeles, sa ville natale, il est parfois au premier rang des matchs entouré de ses enfants. Mais depuis mai 2023, dernière fois qu'il a été aperçu dans les tribunes, c'est silence radio. Selon Lou Adler, producteur de musique et ami de longue date de l'acteur, Jack Nicholson fait ce qu'il a envie de faire. «Il veut rester tranquille. Il veut manger ce qu'il a envie de manger. Vivre la vie qu'il veut mener.» Et il l'a bien mérité.

