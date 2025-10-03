ciel couvert11°
DE | FR
burger
Divertissement
Mode

Mode: Le défilé de Matières Fécales à Paris était bizarre

Le défilé de Matières Fécales était bizarre
Le défilé de Matières Fécales était étrange. images: instagram MF/x

C'était vraiment zarbi

Matières Fécales a présenté cette semaine sa collection 2026 à Paris, un défilé à l'esthétique bizarroïde, entre étrangeté et beauté subversive. On a bien aimé.
03.10.2025, 14:5703.10.2025, 15:37
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

A l'heure des clean girls dont le maquillage ne dépasse pas d'un pet, des Labubus et autres coques Rhodes pédants, Matières Fécales fait office de trace de freinage dans le calendrier tout propret de la Fashion Week.

Image
source: instagram
Image
source: instagram

La maison de couture, qualifiée comme «la plus radicale» de cette semaine de la mode parisienne par le magazine Numéro Un, a présenté une collection 2026 détonnante.

Au menu, des silhouettes fantomatiques et des zombies esthétisants, des corps tordus et des visages décatis, sous des tonnelles grandioses de roses. Un mélange entre chaud et froid, vie et mort, délicatesse et laideur, romantisme et gothique SM, qui fait l'ADN de cette maison fondée en 2014 par Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran, et qui a ses quartiers à Paris.

Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran.

Hannah, qui vient de Auckland en Nouvelle-Zélande, et Steven, qui vient de Montréal, ont offert Place Vendôme un spectacle fidèle à leur credo: redonner ses lettres de noblesse à un autre versant de la mode, plus fétide et plongé dans l'ombre, où les normes conventionnelles de beauté ne sont pas reines. Le duo de créateurs expose un flanc vulnérable qui valorise une esthétique parfois dérangeante. Quitte à «bousculer», indisposer, ou parfois même, «horrifier», écrit Madame Le Figaro.

D'où le nom de la griffe, «Matières Fécales», qui avait pour objectif premier de «défier le marché du luxe (...) qui laisse de côté tous ceux qui cherchent quelque chose de safe et normal», ont notamment expliqué les créateurs dans une interview accordée à Konbini.

Dans cette quête de non-conformité, Steven, qui se définit comme non binaire, a également souhaité doter ses créations d'une fluidité de codes de genres. Un design qui a mené à des collaborations avec les plus grands, de Rick Owens à Balenciaga, et qui a déjà séduit Lady Gaga, qui a eu le flair de reconnaître le potentiel de la maison.

Lady Gaga couverte de «Matières Fécales» à Coachella 2025.

A Paris, le public a donc contemplé un bal terrifiant, où l'organza et les délicates roses en tulle se fondaient à des êtres tantôt vampiresques, tantôt clownesques, le crâne nu, la peau recouverte d'une pâte blanche, la bouche carmin, les yeux charbonneux ou agrandis à l'extrême par des lentilles obscures.

Image
vu sur X
Image
source: instagram

De cette foule de poupées dramatiques qui battait le catwalk, on a capturé des relents de Margiela, d’Alexander McQueen, et des miasmes du vieux Mugler. En célébrant les aspérités de la vie humaine, Matières Fécales fait jaillir un charme inattendu, presque inconfortable. En tout cas pour certains internautes, qui ont d'ores et déjà qualifié la maison de mode de «satanique». Rien que ça.

Au diable donc le retour de la maigreur sur les podiums, tant décriée par les réseaux sociaux. La griffe parisienne fait défiler des corps de toutes les tailles, et a également mis en lumière des visages particuliers, à l'instar de celui Nikki Lilly. Pour rappel, la youtubeuse britannique de 21 ans suivie par plus de deux millions d’abonnés milite pour normaliser les personnes atteintes de malformations.

A son sujet 👇

Qui est Nikki Lilly, l'influenceuse qui a ébloui Cannes?

Pour sa deuxième Fashion Week, c'est donc un pari gagné pour Matières Fécales, qui est déjà en odeur de sainteté dans la presse, et qui réussit à maintenir un délicat équilibre entre franche bizarrerie et fragrances de haute couture. Un étron de talent qui ne demande qu'à s'étaler mondialement.

Image
Image
source: instagram

Le défilé en images 👇

Vidéo: watson
La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne
5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne
de Marine Brunner
Ces stars étaient habillées en Iqos à ce défilé de mode
Ces stars étaient habillées en Iqos à ce défilé de mode
de Marie-Adèle Copin
Des mega stars et des stars un peu moins stars au défilé Vuitton
Des mega stars et des stars un peu moins stars au défilé Vuitton
de Marie-Adèle Copin
Brad Pitt tente des trucs mode et ça pique les yeux
2
Brad Pitt tente des trucs mode et ça pique les yeux
de Marie-Adèle Copin
Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop
2
Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop
de Marie-Adèle Copin

Vous avez le droit à des sujets encore plus zarbi

On a trouvé le défilé le plus trash de l'année

Vidéo: watson

Le monde merveilleux du cervelat

1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Qui était Jane Goodall, l'icône scientifique qui nous a quittés?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
«Une femme plus jeune»: Les détails explosifs du divorce de Nicole Kidman
C'est officiel. Après l'annonce de leur séparation mardi, la plupart des médias américains confirment que Nicole Kidman vient de déposer les papiers du divorce avec Keith Urban, au terme de 19 ans de mariage. Soupçons d'infidélité, pensions alimentaires, accord de divorce... Voici ce que l'on sait.
La nouvelle a eu l'effet d'une petite bombe, mardi, dans l'univers feutré et tourmenté des célébrités: Nicole Kidman et Keith Urban, pourtant considérés comme l'un des couples piliers de l'industrie du divertissement, vivent dans des domiciles séparés depuis le début de l'été. «Ce n'était un secret pour personne dans leur entourage que Keith et Nicole vivaient séparément depuis un certain temps», glissait ainsi une source à People.
L’article