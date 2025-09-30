5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne
Du cuir, beaucoup de petites robes noires, tout autant de costards qui fleurent bon les années 50-60 et un poil de satin et de dentelle pour pimenter tout ça: pas de doute, nous sommes bien entrés dans l'automne.
Le défilé Saint Laurent ce lundi, qui clôturait avec panache la première journée de la Semaine de la mode parisienne, a été l'occasion d'une succession de looks alléchants - et qui ne manqueront pas de nous inspirer pour l'arrivée de la grisaille. Voici ce que nous avons retenu.
La petite robe noire reste la reine
Année après année, décennie après décennie, son succès et son efficacité ne se démentent jamais: la petite robe noire reste un must. Associée à des collants très transparents, souvent très structurée, elle était la star du tapis rouge ce lundi chez Saint Laurent.
Leila George
Mia Mckenna-Bruce
Kate Moss
Amber Valletta
Virginie Efira
Vive la couleur
Mais la couleur sera aussi à l'honneur cet automne, avec des teintes chaudes de saison: pumkin spice, orange, vermillon, moutarde, jaune beurre... Une chaleur contrebalancée avec du vert émeraude, du bleu roi ou encore du vert pomme. Ça claque.
Anja Rubik
Carla Bruni-Sarkozy
Peggy Gou
Abbey Lee
Indya Moore
Teyana Taylor
Alexa Chung
Kento Yamazaki
Et le total look noir
Pour les puristes ou les plus frileux, le total look noir a encore et toujours la cote. Rien ne vaut de jouer les vamp' à l'approche d'Halloween.
Nadia Lee Cohen
Catherine Deneuve et Jean-Paul Gaultier
Alexandra Agoston
Renée Zellweger
Chris Colls
Lila Moss
Madonna et sa fille Lourdes
Le retour en force des années 50-60 (avec un twist)
Le fondateur de la maison aurait été content de constater que le costard cher à son coeur avait une place toute particulière sur le red carpet.
Mais comme on est chez Saint Laurent, un twist s'avérait indispensable: rien de tel qu'un pantalon ou des cuissardes en cuir (voire les deux) pour encanailler un uniforme a priori très sérieux. Sinon, on est très fan de la veste froufrou de Linda Evangelista.
Linda Evangelista
Hugo Dacquet et Antoine Waldner
Calum Harper
Antoine Waldner
Loren
Christopher Briney
Pas fan du cuir? Eux sont restés sages...
Cole Bennett
Tom Blyth
Walton Goggins
Logan Lerman
Vive les nuisettes!
Enfin, c'était probablement LA pièce à avoir ce lundi: la pièce de lingerie. Les shorts en satin et les nuisettes en dentelle se sont succédé au Trocadéro, agrémentés d'un trench-coat ou d'un coupe-vent zippé, comme Hailey Bieber et Charli XCX.
Faudrait pas avoir froid, pas vrai, Rosé?