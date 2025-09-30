en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Divertissement
Mode

PFW: 5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour cet automne

5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne

La Fashion Week de Paris a démarré en fanfare ce lundi, avec son défilé de célébrités et un premier show tout particulièrement scruté: Saint Laurent. De Kate Moss à Hailey Bieber, voici les cinq leçons à retenir du tapis rouge pour votre propre dressing.
30.09.2025, 11:5630.09.2025, 11:56
Marine Brunner
Marine Brunner

Du cuir, beaucoup de petites robes noires, tout autant de costards qui fleurent bon les années 50-60 et un poil de satin et de dentelle pour pimenter tout ça: pas de doute, nous sommes bien entrés dans l'automne.

Le défilé Saint Laurent ce lundi, qui clôturait avec panache la première journée de la Semaine de la mode parisienne, a été l'occasion d'une succession de looks alléchants - et qui ne manqueront pas de nous inspirer pour l'arrivée de la grisaille. Voici ce que nous avons retenu.

au menu
La petite robe noire reste la reineVive la couleurEt le total look noirLe retour en force des années 50-60 (avec un twist)Vive les nuisettes!

La petite robe noire reste la reine

Année après année, décennie après décennie, son succès et son efficacité ne se démentent jamais: la petite robe noire reste un must. Associée à des collants très transparents, souvent très structurée, elle était la star du tapis rouge ce lundi chez Saint Laurent.

Leila George

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Mia Mckenna-Bruce

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD
Les «Diables» étaient réunis à Milan

Kate Moss

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Amber Valletta

Amber Valletta at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via ...
Image: WWD

Virginie Efira

Virginie Efira at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via ...
Image: WWD

Vive la couleur

Mais la couleur sera aussi à l'honneur cet automne, avec des teintes chaudes de saison: pumkin spice, orange, vermillon, moutarde, jaune beurre... Une chaleur contrebalancée avec du vert émeraude, du bleu roi ou encore du vert pomme. Ça claque.

Anja Rubik

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Carla Bruni-Sarkozy

Carla Bruni at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via Ge ...
Image: WWD

Peggy Gou

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Abbey Lee

Abbey Lee at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via Gett ...
Image: WWD

Indya Moore

Indya Moore at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via Ge ...
Image: WWD

Teyana Taylor

Teyana Taylor at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via ...
Image: WWD
Louboutin fait appel au «nepo-baby» ultime et ça divise

Alexa Chung

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Kento Yamazaki

Kento Yamazaki at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via ...
Image: WWD

Et le total look noir

Pour les puristes ou les plus frileux, le total look noir a encore et toujours la cote. Rien ne vaut de jouer les vamp' à l'approche d'Halloween.

Nadia Lee Cohen

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Catherine Deneuve et Jean-Paul Gaultier

Catherine Deneuve, Jean-Paul Gaultier at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by ...
Image: WWD

Alexandra Agoston

Alexandra Agoston at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Renée Zellweger

Renée Zellweger at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD vi ...
Image: WWD

Chris Colls

Chris Colls at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via Ge ...
Image: WWD

Lila Moss

Lila Moss at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via Gett ...
Image: WWD

Madonna et sa fille Lourdes

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Le retour en force des années 50-60 (avec un twist)

Le fondateur de la maison aurait été content de constater que le costard cher à son coeur avait une place toute particulière sur le red carpet.

Mais comme on est chez Saint Laurent, un twist s'avérait indispensable: rien de tel qu'un pantalon ou des cuissardes en cuir (voire les deux) pour encanailler un uniforme a priori très sérieux. Sinon, on est très fan de la veste froufrou de Linda Evangelista.

Linda Evangelista

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Hugo Dacquet et Antoine Waldner

Hugo Dacquet, Antoine Waldner at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River C ...
Image: WWD

Calum Harper

Calum Harper at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via G ...
Image: WWD

Antoine Waldner

Antoine Waldner at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD vi ...
Image: WWD

Loren

Loren at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via Getty Im ...
Image: WWD
Les stars ne sont pas bizarres, c'est juste la saison de la Haute Couture

Christopher Briney

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Pas fan du cuir? Eux sont restés sages...

Cole Bennett

Cole Bennett at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via G ...
Image: WWD

Tom Blyth

Tom Blyth at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via Gett ...
Image: WWD

Walton Goggins

Walton Goggins at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via ...
Image: WWD

Logan Lerman

Logan Lerman at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via G ...
Image: WWD

Vive les nuisettes!

Enfin, c'était probablement LA pièce à avoir ce lundi: la pièce de lingerie. Les shorts en satin et les nuisettes en dentelle se sont succédé au Trocadéro, agrémentés d'un trench-coat ou d'un coupe-vent zippé, comme Hailey Bieber et Charli XCX.

Faudrait pas avoir froid, pas vrai, Rosé?

Rosé

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Charlotte Gainsbourg

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD

Zoë Kravitz

Zoe Kravitz at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via Ge ...
Image: WWD

Hailey Bieber

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD
Marinade
Je me suis baladée en culotte à Lausanne: «Vous avez pas oublié un truc?»

Kiko Mizuhara

Kiko Mizuhara at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD via ...
Image: WWD

Charli XCX

Linda Evangelista at the Saint Laurent fashion show as part of Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week held at Fontaine du Trocadéro on September 29, 2025 in Paris, France. (Photo by River Callaway/WWD ...
Image: WWD
On aime les décryptages mode? Voici:
L'image de cette mannequin dans Vogue suscite la polémique
2
L'image de cette mannequin dans Vogue suscite la polémique
Vous étiez fan d'American Apparel? Vous devriez voir ce documentaire
Vous étiez fan d'American Apparel? Vous devriez voir ce documentaire
de Sven Papaux
Collants filés et flash agressif: l’indie sleaze est de retour
1
Collants filés et flash agressif: l’indie sleaze est de retour
de Margaux Habert
Claire's risque de disparaître
Claire's risque de disparaître
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
- Le défilé de mode de Post Malone n'avait rien de banal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe
Avec «Une bataille après l’autre», le réalisateur Paul Thomas Anderson revient avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn dans un film génialement fou qui refait le portrait de l'Amérique trumpiste.
One Battle After Another, de son titre original, a conquis la critique outre-Atlantique et séduit des maîtres du cinéma tels que Martin Scorsese, qui qualifie le film de fascinant, ou encore Steven Spielberg, qui l’aurait vu trois fois, évoquant une œuvre proche du Docteur Folamour (1964) de Stanley Kubrick.
L’article