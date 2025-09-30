5 leçons du tapis rouge Saint Laurent pour vous fringuer cet automne

La Fashion Week de Paris a démarré en fanfare ce lundi, avec son défilé de célébrités et un premier show tout particulièrement scruté: Saint Laurent. De Kate Moss à Hailey Bieber, voici les cinq leçons à retenir du tapis rouge pour votre propre dressing.

Du cuir, beaucoup de petites robes noires, tout autant de costards qui fleurent bon les années 50-60 et un poil de satin et de dentelle pour pimenter tout ça: pas de doute, nous sommes bien entrés dans l'automne.

Le défilé Saint Laurent ce lundi, qui clôturait avec panache la première journée de la Semaine de la mode parisienne, a été l'occasion d'une succession de looks alléchants - et qui ne manqueront pas de nous inspirer pour l'arrivée de la grisaille. Voici ce que nous avons retenu.



La petite robe noire reste la reine

Année après année, décennie après décennie, son succès et son efficacité ne se démentent jamais: la petite robe noire reste un must. Associée à des collants très transparents, souvent très structurée, elle était la star du tapis rouge ce lundi chez Saint Laurent.

Leila George Image: WWD

Mia Mckenna-Bruce Image: WWD

Kate Moss Image: WWD

Amber Valletta Image: WWD

Virginie Efira Image: WWD

Vive la couleur

Mais la couleur sera aussi à l'honneur cet automne, avec des teintes chaudes de saison: pumkin spice, orange, vermillon, moutarde, jaune beurre... Une chaleur contrebalancée avec du vert émeraude, du bleu roi ou encore du vert pomme. Ça claque.

Anja Rubik Image: WWD

Carla Bruni-Sarkozy Image: WWD

Peggy Gou Image: WWD

Abbey Lee Image: WWD

Indya Moore Image: WWD

Teyana Taylor Image: WWD

Alexa Chung Image: WWD

Kento Yamazaki Image: WWD

Et le total look noir

Pour les puristes ou les plus frileux, le total look noir a encore et toujours la cote. Rien ne vaut de jouer les vamp' à l'approche d'Halloween.

Nadia Lee Cohen Image: WWD

Catherine Deneuve et Jean-Paul Gaultier Image: WWD

Alexandra Agoston Image: WWD

Renée Zellweger Image: WWD

Chris Colls Image: WWD

Lila Moss Image: WWD

Madonna et sa fille Lourdes Image: WWD

Le retour en force des années 50-60 (avec un twist)

Le fondateur de la maison aurait été content de constater que le costard cher à son coeur avait une place toute particulière sur le red carpet.

Mais comme on est chez Saint Laurent, un twist s'avérait indispensable: rien de tel qu'un pantalon ou des cuissardes en cuir (voire les deux) pour encanailler un uniforme a priori très sérieux. Sinon, on est très fan de la veste froufrou de Linda Evangelista.

Linda Evangelista Image: WWD

Hugo Dacquet et Antoine Waldner Image: WWD

Calum Harper Image: WWD

Antoine Waldner Image: WWD

Loren Image: WWD

Christopher Briney Image: WWD

Pas fan du cuir? Eux sont restés sages...

Cole Bennett Image: WWD

Tom Blyth Image: WWD

Walton Goggins Image: WWD

Logan Lerman Image: WWD

Vive les nuisettes!



Enfin, c'était probablement LA pièce à avoir ce lundi: la pièce de lingerie. Les shorts en satin et les nuisettes en dentelle se sont succédé au Trocadéro, agrémentés d'un trench-coat ou d'un coupe-vent zippé, comme Hailey Bieber et Charli XCX.

Faudrait pas avoir froid, pas vrai, Rosé?

Rosé Image: WWD

Charlotte Gainsbourg Image: WWD

Zoë Kravitz Image: WWD

Hailey Bieber Image: WWD

Kiko Mizuhara Image: WWD