Lululemon a complètement réussi son coup marketing avec son sac XXL. Image: eu.Lululemon.com

«Une éclipse!»: Ce sac XXL fait marrer la Toile

Vous adorez emporter toute votre maison avec vous? Alors ce nouveau sac signé Lululemon pourrait bien vous plaire.

Plus de «Divertissement»

Lululemon a récemment commercialisé un sac XXL nommé «Big-Ass-Bag». Traduction: un sac sacrément grand. Et ici, le nom annonce la couleur.

Il ne coûte, en comparaison avec d'autres sacs de marque, «que» 230 francs environ et offre un volume de 80 litres. Heureusement, le sac dispose de bretelles rembourrées pour éviter que ces 80 litres ne vous scient les épaules. Un mini-sac bonus est également fourni pour offrir du rangement supplémentaire, au cas où l'espace viendrait à manquer ou si l'on souhaite ranger le grand sac dans son armoire.

Ce n'est pas le premier sac au format XXL, des marques comme Loewe, The Row ou Chanel ayant déjà lancé de grands modèles, rappelle le Guardian. Les mini-sacs comme ceux de Jacquemus, dans lesquels seul un rouge à lèvres peut tenir, sont actuellement moins prisés.

La chanteuse Lizzo devient virale en 2019 avec son mini-sac. Image: www.imago-images.de

Moqué sur les réseaux sociaux

En ligne, le sac fait déjà parler de lui et suscite quelques fous rires en raison de sa taille démesurée: «Je reconnais un studio quand j'en vois un», écrit un utilisateur sur Instagram. Un autre commente:

«Ce n'était pas une éclipse solaire, c'était un Big-Ass-Bag de Lululemon»

Un avis pas tout à fait sérieux affirme: «Je l'ai pris pour mon voyage en sac à dos cet été. J'ai pu rapporter la tour Eiffel, le Colisée et plein d'autres monuments.»

Un internaute plaisante:

«Ma mère a toujours réussi à transporter toute sa vie dans son sac à main; maintenant, elle va pouvoir y caser la vie de mon père, celle de ma sœur et la mienne tout entière!»

Une TikTokeuse a même tenté d'entrer elle-même dans le sac - et ça a marché!

D'autres ironisent sur le fait que le sac serait trop petit: « Je ne peux caser que deux de mes cinq enfants dans ce sac», s'est plaint quelqu'un en rigolant. Pour un autre, le sac n'est pas encore assez grand pour y caser l'égo de sa belle-mère.

Le fabricant réagit avec humour

Lululemon propose lui aussi des idées sur ce qu'il est possible de transporter. En plus des courses ou de la lessive, les consommateurs peuvent virtuellement emporter toute leur garde-robe en vacances: «Pourquoi emporter une seule tenue quand on peut toutes les prendre?», lance l'entreprise avec un clin d'œil. Reste à savoir si le sac passe comme bagage à main dans l'avion.

(kek)