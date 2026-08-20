en partie ensoleillé27°
DE | FR
burger
Divertissement
Mode

Ce sac XXL fait marrer la Toile

big ass bag lululemon
Lululemon a complètement réussi son coup marketing avec son sac XXL.Image: eu.Lululemon.com

«Une éclipse!»: Ce sac XXL fait marrer la Toile

Vous adorez emporter toute votre maison avec vous? Alors ce nouveau sac signé Lululemon pourrait bien vous plaire.
20.08.2026, 15:1120.08.2026, 15:11

Lululemon a récemment commercialisé un sac XXL nommé «Big-Ass-Bag». Traduction: un sac sacrément grand. Et ici, le nom annonce la couleur.

Il ne coûte, en comparaison avec d'autres sacs de marque, «que» 230 francs environ et offre un volume de 80 litres. Heureusement, le sac dispose de bretelles rembourrées pour éviter que ces 80 litres ne vous scient les épaules. Un mini-sac bonus est également fourni pour offrir du rangement supplémentaire, au cas où l'espace viendrait à manquer ou si l'on souhaite ranger le grand sac dans son armoire.

Ces 10 gadgets absurdes vont résoudre vos problèmes quotidiens
Ces 10 gadgets absurdes vont résoudre vos problèmes quotidiens

Ce n'est pas le premier sac au format XXL, des marques comme Loewe, The Row ou Chanel ayant déjà lancé de grands modèles, rappelle le Guardian. Les mini-sacs comme ceux de Jacquemus, dans lesquels seul un rouge à lèvres peut tenir, sont actuellement moins prisés.

Lizzo arriving at the 47th Annual American Music Awards in Los Angeles, California - Nov 24, 2019 - American Music Awards 2019, Los Angeles California United States Microsoft Theatre PUBLICATIONxINxGE ...
La chanteuse Lizzo devient virale en 2019 avec son mini-sac.Image: www.imago-images.de

Moqué sur les réseaux sociaux

En ligne, le sac fait déjà parler de lui et suscite quelques fous rires en raison de sa taille démesurée: «Je reconnais un studio quand j'en vois un», écrit un utilisateur sur Instagram. Un autre commente:

«Ce n'était pas une éclipse solaire, c'était un Big-Ass-Bag de Lululemon»

Un avis pas tout à fait sérieux affirme: «Je l'ai pris pour mon voyage en sac à dos cet été. J'ai pu rapporter la tour Eiffel, le Colisée et plein d'autres monuments.»

«T'es une nonne ou une pute»: les maillots de bain posent problème
Humeur
«T'es une nonne ou une pute»: les maillots de bain posent problème

Un internaute plaisante:

«Ma mère a toujours réussi à transporter toute sa vie dans son sac à main; maintenant, elle va pouvoir y caser la vie de mon père, celle de ma sœur et la mienne tout entière!»

Une TikTokeuse a même tenté d'entrer elle-même dans le sac - et ça a marché!

@suziebfitness @lululemon Big A** Bag really is that girl 😂😭 we bought this bag for research purposes 😂😂 #lululemon #lululemonhaul ♬ Beauty And A Beat (Remix) - JAXOMUSIC

D'autres ironisent sur le fait que le sac serait trop petit: « Je ne peux caser que deux de mes cinq enfants dans ce sac», s'est plaint quelqu'un en rigolant. Pour un autre, le sac n'est pas encore assez grand pour y caser l'égo de sa belle-mère.

Le fabricant réagit avec humour

Lululemon propose lui aussi des idées sur ce qu'il est possible de transporter. En plus des courses ou de la lessive, les consommateurs peuvent virtuellement emporter toute leur garde-robe en vacances: «Pourquoi emporter une seule tenue quand on peut toutes les prendre?», lance l'entreprise avec un clin d'œil. Reste à savoir si le sac passe comme bagage à main dans l'avion.

(kek)

La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
Ces Romands ont dû habiller Chiara Ferragni «en urgence» à Cannes
1
Ces Romands ont dû habiller Chiara Ferragni «en urgence» à Cannes
de Alyssa Garcia
LVMH se sépare de l'un de ses créateurs phares
LVMH se sépare de l'un de ses créateurs phares
«Je me suicidais à petit feu»: Comment John Galliano a sombré
«Je me suicidais à petit feu»: Comment John Galliano a sombré
de Marine Brunner
Il humilie les stars du Met Gala
Il humilie les stars du Met Gala
de Marine Brunner
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
- Une fillette sauve un chevreuil assoiffé
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
25 animaux adorables qui vous feront oublier que c'est lundi
C'est encore lundi, et c'est encore l'été (bordel). Pour certains, c'est la rentrée, ce qui est encore pire. On leur envoie de la force. Et des photos d'animaux choupi. Parce qu'on est comme ça. Magnanimes. Adorables. Empathiques. Bon lundi, aux écoliers, comme aux autres.
Cute News, everybody!
L’article