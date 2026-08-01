Ces chaussures anti-selles sont destinées à prévenir les problèmes intestinaux. Image: takeletloose.com

Ces 10 gadgets absurdes vont résoudre vos problèmes quotidiens

Chaussures à caca, pince à chips: ces objets ont l'air absurdes, mais leurs inventeurs jurent qu'ils sont utiles. Tour d'horizon de quelques objets improbables.

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Au quotidien, nous sommes souvent confrontés à de petits désagréments qui nous agacent, sans être suffisamment graves pour que nous cherchions vraiment à les résoudre. Beurre impossible à étaler, saucisses qui grillent de façon inégale ou conversations téléphoniques trop bruyantes... Les gadgets suivants promettent d'y remédier.

Les Shit Shoes

Cette plateforme de 18 centimètres fait apparemment toute la différence. Image: takeletloose.com

Ces chaussures XXL à plateforme ne sont pas seulement censées être tendance: elles promettent aussi de faciliter le passage aux toilettes. Jusqu'ici, certains utilisaient un petit tabouret; les Shit Shoes de la marque Lee Loose sont censées le remplacer.

La chaussure a été spécialement conçue pour favoriser la santé intestinale. Grâce à une plateforme de 18 centimètres, les genoux sont relevés en position assise, ce qui place automatiquement le corps dans une position légèrement accroupie. Cette posture plus naturelle permet de ne pas pousser trop fort.

Les Shit Shoes sont proposées en deux tailles au prix d'environ 65 francs, mais les quelque 50 francs de frais de livraison ne sont pas compris.

Le coussin à sieste

Ces oreillers sont censés offrir un confort optimal pour faire une petite sieste. Image: ostrichpillow.eu

Non, ce n'est pas un casque d'entraînement pour astronautes, mais bien un coussin. Plus précisément, un coussin à enfiler. Ce modèle de la marque Ostrich Pillow est conçu pour faciliter les petites siestes improvisées, que ce soit dans l'avion ou au bureau.

On peut lire sur le site du fabricant:

«Le coussin agit comme un cocon et protège de la lumière tout en conservant la chaleur»

Il est proposé en quatre coloris au prix d'environ 99 francs.

Le NoPhone

Cette parodie de smartphone était disponible avec ou sans miroir. Image: Facebook/nophone

Il ressemble à un smartphone, mais n'en est pas un: le NoPhone n'est qu'une imitation de téléphone portable destinée aux accros au smartphone. Ce simple bloc de plastique, aux dimensions d'un smartphone, est censé leur donner l'impression d'en tenir un dans la main. Au départ, il s'agissait d'une plaisanterie. Le projet a été financé sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Les quelques heureux propriétaires de ce faux téléphone ont déboursé une dizaine de francs.

Les plus snobs pouvaient même s'offrir une version en or 14 carats pour l'équivalent de 7650 francs, comme l'écrivait 20 Minuten en 2014. Le NoPhone n'est aujourd'hui plus commercialisé. Pour obtenir le même effet, il suffit toutefois d'un téléphone-jouet pour enfant.

Le bracelet à électrochocs

Le bracelet anti-addiction Chock Clock 3 coûte 132 francs. Image: pavlok.com

Les bracelets et montres de la marque Pavlok permettent à leurs utilisateurs de s'infliger volontairement de légères décharges électriques. L'appareil ne s'adresse toutefois ni aux masochistes ni aux fans de Cinquante nuances de Grey, mais aux personnes qui souhaitent se débarrasser de mauvaises habitudes, comme les lève-tard invétérés. Ce gadget est censé faciliter le réveil. Il commence par émettre de légères vibrations. Si la personne ne réagit pas, elle reçoit des petites décharges électriques, qui sont considérées comme sans danger.

Il est également possible d'enregistrer d'autres habitudes à combattre, comme se ronger les ongles ou fumer. Le tout se pilote via l'application associée.

Le pyjama double usage

Grâce à cette grenouillère munie de fibres inspirées d'un balai à franges, les bébés peuvent nettoyer le sol tout en rampant. Image: the-babymop.com

«C'est en forgeant qu'on devient forgeron»: telle pourrait être la devise de cette entreprise. Grâce à la grenouillère «Babymop», les tout-petits sont censés commencer très tôt à nettoyer le sol et à faciliter la vie de leurs parents. Aussi amusant soit-il, ce vêtement a ses détracteurs. Lorsqu'il est devenu viral, des milliers de parents à travers le monde se sont indignés et ont évoqué la question du travail des enfants.

Le stick à beurre

Les restes de beurre peuvent aussi être glissés dans le distributeur. Image: amazon.com.au

Qui n'a jamais tartiné une tranche de pain avec une couche de beurre trop épaisse, ou pesté contre un beurre trop dur à étaler? Ce gadget est censé résoudre le problème. Comme un rouge à lèvres, il suffit de faire sortir le beurre en tournant la molette pour le répartir uniformément sur une tartine ou une gaufre.

Vous vous souvenez de ça??

Le distributeur se révèle aussi pratique en pâtisserie. Il permet notamment de beurrer un moule ou une plaque de cuisson sans se salir les doigts.

Les baguettes à clipser

Grâce à ces baguettes, finis les doigts gras. Image: amazon.com

Ces baguettes se glissent directement entre les doigts. Elles sont particulièrement destinées aux gamers, qui n'ont ainsi plus besoin d'interrompre une partie pour aller se laver les mains après avoir mangé des chips. Manettes et claviers restent ainsi impeccablement propres.

Le sac de frappe de bureau

Le sac de frappe antistress se fixe au bureau à l'aide d'une ventouse. Image: Apfelkiste.ch

Votre chef ou un collègue particulièrement agaçant vous tape sur les nerfs? Ce sac de frappe gonflable pour le bureau vous permet désormais de vous défouler. Il suffit de le fixer au bureau grâce à sa ventouse. Prix: entre 15 et 25 francs.

Le toaster à saucisses

Le Wurster WT 5005 permet de cuire simultanément deux saucisses. Image: severin.com

Vous adorez les saucisses, mais vous n'arrivez jamais à les faire dorer uniformément? Ou vous en avez assez de devoir les retourner sans cesse? Le Wurster WT 5005 est censé résoudre ce problème. Pour environ 140 francs, cet appareil permet de cuire rapidement, facilement et sans ajout de matière grasse deux saucisses à la fois.

Selon le fabricant, ses programmes pour saucisses fines ou épaisses ainsi que la durée de cuisson réglable garantissent une utilisation simple et un résultat parfaitement maîtrisé.

Le masque anti-bruit

Le masque vocal Hushme atténue le volume des appels téléphoniques. Image: kickstarter.com

Raconter son dernier rendez-vous dans le tram, médire d'une collègue ou détailler sa dernière coloscopie... Voilà des conversations qui n'ont pas vraiment leur place en public et qui peuvent vite devenir embarrassantes. C'est précisément le problème que Hushme entend résoudre. Relié au smartphone par Bluetooth, ce masque atténue la voix pendant les appels.

Visuellement, il ressemble plutôt à un croisement entre un micro-casque et le masque d'Hannibal Lecter. Dans un open space, ce gadget insolite pourrait malgré tout se révéler pratique.

(trad.: mrs)