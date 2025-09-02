Vidéo: watson

Il a un nouveau dada

Le chanteur américain Post Malone, désormais styliste, a dévoilé sa première collection à Paris, concluant son défilé d’une apparition remarquée: celle d'un mannequin à cheval.

Plus de «Divertissement»

Comme de nombreuses célébrités, à l’instar de Victoria Beckham ou A$AP Rocky, le chanteur Post Malone s’est lancé dans la mode en créant sa propre marque nommée Austin Post Apparel. L’artiste américain a présenté sa première collection lundi 1er septembre à Paris devant un parterre d’invités, de journalistes et d’influenceurs, au cœur de l’hôtel Pozzo di Borgo, ancienne demeure de Karl Lagerfeld.

Post Malone, en concert dans la capitale française la même semaine, a brisé les codes de la Fashion Week en présentant sa marque un mois avant la grande messe de la mode.

Ce lundi 1er septembre, c’est sous son vrai nom, Austin Richard Post, que l’artiste a dévoilé sa marque éponyme. La présentation s’est faite dans une ambiance décontractée: le créateur est apparu avec une bière à la main, des Bud Light qu’il a d’ailleurs servies à l’ensemble des invités présents.

Image: X

Le style personnel de Post Malone a toujours défié les conventions, mêlant des codes très américains et souvent opposés, à l’image de sa musique, qui puise autant dans la country que dans le hip-hop. Sa première collection, présentée sous une thématique résolument Americana, s’inscrit dans cette veine, à l’image de Pharrell Williams et de sa dernière collection automne-hiver, ou encore de Beyoncé et de son album country Cowboy Carter, sorti l’an passé. Autant dire que les cow-boys ont décidément le vent en poupe.

«De ses racines texanes aux montagnes de l’Utah, son regard a été façonné par la culture des ranchs, la turquoise, les bottes, le denim et des années passées à s’immerger dans le luxe mondial à travers la musique» Un communiqué de la marque Austin Post

Parmi la vingtaine de looks pour hommes, on retrouve des chemises en denim, d’imposants manteaux contrastant avec des jeans cintrés, et bien sûr des ceintures à écussons, directement inspirées du sud-ouest des États-Unis. Une collection à l’image de son fondateur, qui a conclu son défilé western par l’apparition d’un cavalier à cheval.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Post Malone fait partie des artistes qui vendent le plus d’albums aux États-Unis. Son style musical, mêlant rap, rock et pop, a su fédérer un large public américain et peut aisément se comparer à celui de superstars comme Taylor Swift ou Beyoncé, deux artistes avec lesquelles il a d’ailleurs collaboré sur des morceaux.