Pourquoi le thème du Met Gala 2027 fait déjà polémique

La puissante Anna Wintour consacre une exposition personnelle à son protégé et créateur fétiche, John Galliano, au Met de New York. Ici, le duo en 2010. image: watson/getty

Pourquoi le Met Gala 2027 fait déjà grincer

C'est un hommage rarissime que s'apprête à rendre le célèbre Metropolitan Museum of Art (Met) de New York: une exposition entière dédiée à l'œuvre de John Galliano, et qui sera donc également au cœur du Met Gala 2027. Un choix audacieux, mais également controversé.

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La réunion s'est tenue à huis clos, entre les murs épais du Metropolitan Museum of Art, en mai dernier. Autour de la table: Anna Wintour, directrice éditoriale mondiale de Vogue et membre du conseil d’administration du Met; Andrew Bolton, conservateur en charge du Costume Institute du Met; une poignée des rabbins et dirigeants juifs les plus influents de New York. Et enfin, John Galliano, le créateur de mode parmi les plus influents de sa génération.

Au menu des discussions longtemps secrètes, et relayées la semaine passée dans le New York Times? La tenue d'une exposition entièrement consacrée au styliste britannique. Un honneur aussi rare qu'immense, qui ferait de lui le troisième créateur vivant à en bénéficier, après Yves Saint Laurent et Rei Kawakubo.

Mais aussi examiner les conséquences d’une telle distinction.

Car si John Galliano, qui a démarré sa carrière en 1995 chez Givenchy et reste largement considéré comme l'un des artistes les plus doués de son temps, il a aussi marqué les esprits par sa lente descente aux enfers dans la drogue, l'alcool et les scandales. Personne n'a oublié cette tristement célèbre vidéo de 2011, dans laquelle il scande «J'aime Hiltler», parmi d'autres horreurs, dans un bar parisien, les yeux injectés de sang et la voix pâteuse.

Licencié du poste qu'il occupait chez Dior depuis 1996, John Galliano a été condamné pour incitation à la haine par un tribunal parisien et a entamé une cure de désintoxication. Par la suite, le créateur déchu a travaillé avec plusieurs rabbins et représentants d'associations juives, afin d'approfondir ses connaissances sur le judaïsme, l'antisémitisme et la Shoah.

«C'était une chose dégoûtante, une chose ignoble que j'ai faite. C'était tout simplement horrible» John Galliano dans le documentaire de 2024, High & Low — John Galliano

Son retour sur la scène publique prendra du temps. Beaucoup de temps. S'il n'a attendu que trois ans pour être enrôlé chez Maison Margiela, en 2014, le personnage iconoclaste, réputé pour son style excentrique et ses costumes flamboyants, fera profil bas pendant plusieurs années.

Comme le rappelle le New York Times, la patronne de Vogue, Anna Wintour, a joué un rôle déterminant dans sa réhabilitation. Non seulement elle fut l'une des premières personnalités à porter ses tenues après sa disgrâce (bientôt suivie par d'autres célébrités comme Kim Kardashian, Amal Clooney ou encore Zendaya), mais elle a également pris sa défense publique à plusieurs reprises dans les médias.



«Je suis convaincue que notre société a tendance à condamner trop rapidement, à croire que certaines offenses ou erreurs sont impardonnables. La vérité, c’est que nous connaissons rarement toute l’histoire et que nous sommes tous faillibles» Anna Wintour dans une interview au New York Times, en 2024

Consacrer une rétrospective à son protégé était un souhait de longue date de la toute-puissante papesse de la mode. Image: Dave Benett Library

Preuve que les plaies ont peiné à cicatriser, ce n'est qu'en janvier de cette année que John Galliano a assisté à un défilé Dior, quinze ans après son renvoi. En mars, c'était au tour du mastodonte Zara d'annoncer une collaboration avec le créateur. Dans les deux cas, la réaction a été l'enthousiasme plutôt que la condamnation.

Un choix sensible

A l'heure d'une recrudescence de l'antisémitisme aux Etats-Unis et dans le monde, il s'agira de voir si tout le monde partagera cet engouement. Selon une source proche du dossier, les dirigeants du Met étaient conscients que cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences - un avis partagé par les rabbins approchés.

«Il est possible que de nombreux membres de la communauté juive trouvent cela problématique. Il est fort probable que cela contrarie certaines personnes. Je comprends parfaitement ces sentiments» Joshua Davidson, le rabbin du Temple Emanu-El, à New York, au New York Times

Un avis partagé par le rabbin Rick Jacobs, qui a participé à la réunion de mai, dans le Times: «On craignait clairement que le show ne suscite beaucoup de résistance, non seulement du scepticisme, mais aussi le sentiment que c'est inapproprié.»

Pourtant, il admet que l'attitude de John Galliano durant la rencontre l'a convaincu: «Le mot qui me vient à l'esprit, c'est sincérité. Il était ouvert. Il nous regardait droit dans les yeux et parlait clairement, sans réciter un discours appris par cœur.»

Karl Lagerfeld, Anna Wintour et John Galliano, en 1993. Image: Hulton Archive

«Ses efforts pour réparer les dégâts causés par ses paroles et pour tirer les leçons de cet incident sont à saluer», a pour sa part affirmé Jonathan Greenblatt, directeur général de l'Anti-Defamation League, dans un courriel adressé à plusieurs médias américains.

«Nous pensons que John Galliano a sincèrement surmonté les problèmes qui ont conduit à ses propos antisémites il y a des années à Paris, et nous avons accepté ses excuses depuis longtemps» Jonathan Greenblatt, directeur général de l'Anti-Defamation League, dans un communiqué

Quant au directeur du Met, Andrew Bolton, il voit dans cette exposition une occasion pour son musée d'aborder les questions de l'antisémitisme, de la transgression artistique et de la responsabilité éthique, urgentes aujourd'hui. «Notre responsabilité n'est ni de célébrer sans esprit critique ni d'occulter cette histoire complexe, mais d'établir les faits avec honnêteté, de fournir le contexte et de créer les conditions permettant aux visiteurs de se forger une opinion éclairée», affirme-t-il au New York Times.

Sur les réseaux sociaux, en revanche, les avis étaient moins indulgents. Plusieurs d'entre eux se sont tournés vers X pour partager leurs réflexions. «John Galliano était assurément un choix controversé», admet une utilisatrice, tandis qu'une troisième renchérit:

«Non. Juste non» Un internaute, sur X

L'histoire nous dira si, une fois l'exposition «John Galliano: Horizons» inaugurée au printemps prochain, le débat portera davantage sur les créations du couturier ou sur son passé sulfureux. Mais quelque chose laisse à penser que, à l'instar de l'édition 2026 et du patronage polémique du milliardaire Jeff Bezos, les tenues des invités risquent de passer très vite au second plan.

Réponse le 3 mai prochain, lors du prochain Met Gala.

Les photos des tenues du Met Gala 2025 1 / 24 Les photos des tenues du Met Gala 2025 Teyana Taylor source: getty images north america / neilson barnard/mg25