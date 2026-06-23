Ces Fails ne vont pas vous rafraîchir, mais au moins vous faire sourire. Image: instagram/reddit/watson

Eté, soleil, et Fails garantis

C'est tout ce dont nous avons besoin pour être heureux aujourd'hui. 🌞

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Ça y est, l'été est là! Et aujourd'hui, on a plein de bêtisiers pour le couronner! Inutile de faire trop de blabla, ça donne chaud.

Alors, sans introduction ,c'est partiiiiii!

Commençons par rester en forme malgré la chaleur...

Prochaine étape: une livraison surprenante.

Quand vous étiez sur le point de partir, mais que vous avez besoin d'aller aux toilettes.

Le Fail Temu de la semaine.



Ah, ben, n'oubliez ni vos clés...

… ni votre pantalon.

Avons-nous déjà mangé (des hot-dogs) au petit-déjeuner?

Le robot gaffeur de la semaine.

On trouve toutes sortes de décorations extravagantes dans les magasins de bricolage.

Dans la catégorie «Chaque panneau a son histoire»:

Ce sont des titres comme ceux-ci qui nous font croire en la justice:

Un voleur armé d'un couteau tente de braquer un magasin à Glasgow, mais il est battu à coups de balai-serpillière; il tente ensuite de braquer un magasin voisin et est de nouveau battu à coups de balai-serpillière.

Difficile de dire si c'est une victoire ou un échec.

C'est encore la saison des mariages. Les mariages, c'est merveilleux, non? Ce petit garçon en est convaincu:

Le deuxième élément qui cloche dans le GIF est peut-être la belle-mère en robe blanche.

La question de cette semaine est tout à fait légitime, à notre avis:

Qui diable va avoir «?» ans???

Nous vous invitons à laisser des explications dans la section commentaires.

Les sorties en famille, c'est dur, des fois...

Le lien d'intégration ne fonctionne pas? Cliquez ici pour visionner la vidéo originale.

Que veut nous dire ton t-shirt, mon garçon?

Mieux vaut tard que jamais, suggère la communauté Reddit. Mais cela demande beaucoup d'imagination…

Qui d'autre a des collègues comme ça?

Plusieurs choses négatives se produisent dans ce logo.



(Vous pouvez le voir aussi, n'est-ce pas?)

C'est ce qu'on veut tous faire...

Confirmez votre adresse courriel.

Oui, c'est mon adresse courriel.



Le sport matinal avec mes chats...

Tant que ça roule, c'est un win.

Un poivre vraiment piquant.

Quel timing!

Eeeeet...

… (pourquoi est-ce que j’ai toujours autant pitié d’eux?) …

:-(

... CiaoooOOooo!

Promis, on ne rit pas des enfants.

Bonus-Win

Woah!

Ringa

by u/Pavitra_Spidey in Satisfyingasfuck