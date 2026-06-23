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Eté, soleil, et Fails garantis

Die lustigsten Fails der Woche: Heute mit grossem Sommerspass
Ces Fails ne vont pas vous rafraîchir, mais au moins vous faire sourire. Image: instagram/reddit/watson

Eté, soleil, et Fails garantis

C'est tout ce dont nous avons besoin pour être heureux aujourd'hui. 🌞
23.06.2026, 05:3123.06.2026, 05:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Ça y est, l'été est là! Et aujourd'hui, on a plein de bêtisiers pour le couronner! Inutile de faire trop de blabla, ça donne chaud.

Alors, sans introduction ,c'est partiiiiii!

Commençons par rester en forme malgré la chaleur...

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gif: instagram

Prochaine étape: une livraison surprenante.

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gif: reddit

Quand vous étiez sur le point de partir, mais que vous avez besoin d'aller aux toilettes.

Photoshop Fail Temu
Image: reddit

Le Fail Temu de la semaine.

Vous n'avez jamais vu une course de bateaux comme ça

Ah, ben, n'oubliez ni vos clés...

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gif: instagram

… ni votre pantalon.

Avons-nous déjà mangé (des hot-dogs) au petit-déjeuner?

The future of fast food
by u/utopiaofpast in funny

Le robot gaffeur de la semaine.

On trouve toutes sortes de décorations extravagantes dans les magasins de bricolage.

Die lustigsten fails der Woche: Flamingo
Image: reddit

Dans la catégorie «Chaque panneau a son histoire»:

Die lustigsten fails der Woche: Creepy schild
Image: reddit

Ce sont des titres comme ceux-ci qui nous font croire en la justice:

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile mit Mop
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Un voleur armé d'un couteau tente de braquer un magasin à Glasgow, mais il est battu à coups de balai-serpillière; il tente ensuite de braquer un magasin voisin et est de nouveau battu à coups de balai-serpillière.

Difficile de dire si c'est une victoire ou un échec.

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C'est encore la saison des mariages. Les mariages, c'est merveilleux, non? Ce petit garçon en est convaincu:

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Le deuxième élément qui cloche dans le GIF est peut-être la belle-mère en robe blanche.

On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati

La question de cette semaine est tout à fait légitime, à notre avis:

Die lustigsten fails der Woche: ? Geburtstags Kerze ergibt wenig Sinn
Image: instagram

Qui diable va avoir «?» ans???

Nous vous invitons à laisser des explications dans la section commentaires.

Les sorties en famille, c'est dur, des fois...

Kid throws foul ball back
by u/derek4reals1 in KidsAreFuckingStupid

Le lien d'intégration ne fonctionne pas? Cliquez ici pour visionner la vidéo originale.

Que veut nous dire ton t-shirt, mon garçon?

Die lustigsten Fails der Woche: Hemd mit komischen Zeichen
Image: reddit

Mieux vaut tard que jamais, suggère la communauté Reddit. Mais cela demande beaucoup d'imagination…

Qui d'autre a des collègues comme ça?

Die lustigsten Fails der Woche: WC Papier
Image: reddit

Plusieurs choses négatives se produisent dans ce logo.

Die lustigsten Fails der Woche: ungutes Logo
Image: reddit

(Vous pouvez le voir aussi, n'est-ce pas?)

Die lustigsten Fails der Woche: ungutes Logo

C'est ce qu'on veut tous faire...

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Confirmez votre adresse courriel.
Oui, c'est mon adresse courriel.

Le sport matinal avec mes chats...

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Tant que ça roule, c'est un win.

Die lustigsten Fails der Woche: Gummiboot
Image: instagram

Un poivre vraiment piquant.

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Quel timing!

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Eeeeet...

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… (pourquoi est-ce que j’ai toujours autant pitié d’eux?) …

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:-(

... CiaoooOOooo!

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Promis, on ne rit pas des enfants.

Bonus-Win

Woah!

Ringa
by u/Pavitra_Spidey in Satisfyingasfuck
C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt!
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi
Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi
de Madeleine Sigrist
On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘
On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘
C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏
C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏
de Madeleine Sigrist
Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails
Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
Fails forever <3
de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist
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La Coupe du monde 2026 en images:
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La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / francisco guasco
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Ce supporter hollandais a un superpouvoir.
Video: watson
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