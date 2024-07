Pour avoir un (infime) aperçu de l'état du business des concerts, il suffit de se promener sur les quais de Montreux avant la tombée de la nuit images: shutterstock, montage: watson

Flâner au Montreux Jazz, c'est donner 100 balles à un mendiant

Pour avoir un (infime) aperçu de l'état du business des concerts, il suffit de se promener sur les quais de Montreux avant la tombée de la nuit. Entre le stand Porsche pris d'assaut et une scène gratuite, des milliers de généreux donateurs qui s’ignorent. Sans les bières et les poulets au curry vert qu'ils consomment, Lenny Kravitz n'y jouerait peut-être pas.

Notre chronique «Le Montreux Jazz ne dort jamais» Pendant deux semaines, on vous expose notre regard, souvent cynique, parfois euphorique d'un festivalier privilégié; nos coups de coeur et nos péripéties teintées de gueule de bois et de crise de foie.

La plupart du temps, on va se promener sur les quais du Montreux Jazz Festival parce que pourquoi pas. Parce que ça nous fait une sortie. Parce qu’il fait beau et demain un peu moins. Parce qu’il faut profiter, c'est l'été. Parce que Pays-Bas - Angleterre, bof. Parce qu’on n’est pas allés à Zurich pour Taylor Swift. Parce qu’on habite à côté. Parce qu’il y a Bernard et Sylvie, tu sais si Jonathan sera dans le coin? Parce que c’est gratuit si on ne consomme pas.

Parce qu’on va quand même bouffer un petit truc, y a pas de raison. Parce que... apéro, non? Parce que c’est pas tous les jours qu’on croise des cevapcici croates et de la bonne bidoche argentine, ça change. Parce qu'on finit toujours par dépenser davantage de fric que le prix d'un billet pour Justice.

Parce qu’il y a des concerts gratuits, tu connais Cem Tem? Parce que la scène de cette marque de bière portugaise est plutôt bien fichue. Parce que la terrasse ibis MUSIC est plus spacieuse que leurs chambres. Parce qu'ils ont dû bouleverser l'armature du festival cette année, je suis curieux de voir ça!

Parce que ça occupe nos nuits. Parce que ça occupe les gosses. Parce que ça occupe l'esprit. Parce que ça peut tout à fait remplacer trois jours sur la côte amalfitaine, y a des palmiers à Montreux. Parce que... OH PUTAIN, T'AS VU Y A UN IMMENSE STAND BONNE MAMAN!

Parce que ça fait partie du patrimoine culturel du pays, même si on se contente de croquer dans un sandwich au magret avant de sauter dans le train. Parce que l'on croise toujours quelqu'un qu'on connaît. Parce que l'on croise toujours quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que l'on croise toujours les gobelets pour faire santé. Parce que... HEY, on se checke au Deck de la Vaudoise ou quoi?

Parce qu'on se croirait un peu à Cannes. Parce que la foule, c’est pas souvent. Parce que c'est pas bien grave si on ne peut plus se croiser dès 20 heures tapantes. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose à Paléo: il faut un billet pour manger des churros. Parce qu'en flânant au Jazz, on découvre que le stand Porsche offre des petits sirops avec de vrais morceaux de fruits dedans. Parce que c'est divertissant d'observer les mâles en chemisette saumon se dandiner comme s'ils comptaient réellement se payer la bagnole qui trône au beau milieu de cette terrasse.

Parce qu'on n'est jamais allé à Coachella. Parce que c'est populaire et bon enfant, même au pied du palace. Parce qu'on échappe à la boue et aux bamboulés. Parce que le cadre, quand même, avec le lac, tout ça. Parce que le stand Swiss affiche des stewards déguisés en bénévoles (ou l'inverse). Parce que c’est un panneau publicitaire ambulant. Parce que nous aussi (j’adore ton sac Jacquemus!) Parce que OH TROP CHOU, Le Gruyère AOP nous offre des petits morceaux de gruyère!



Parce qu'on dirait un peu le Comptoir Suisse sans les vendeurs de jacuzzi. Parce qu'on finira par bouffer une fondue en plein soleil, j'te le dis moi.

Parce que c’est convivial, non? Parce que, bon, c'est pas grave que ça sente la saucisse pendant qu'on déguste une coupette à 20 balles. Parce que ça change du bar habituel. Parce que se siffler deux bouteilles de blanc à Montreux, c'est plus utile qu'au bar habituel.

Parce que ce bar habituel n'a pas à dégoter 30 millions pour faire venir Lenny Kravitz et monter des scènes gratuites. Parce que si on a pu écouter Cem Tem sans débourser un centime, c'est bien parce que d'autres dévalisent le bar à cocktails et l’échoppe à smashs burgers (frites ou pas? Non, je garde un peu de place pour les macaronis du chalet à 3h du mat.)

Parce que sans PORSCHE LAKESIDE LOUNGE, NESPRESSO SUN DESK, TERRASSE SWISSCOM, TERRASSE SWISS, TERRASSE NESTLÉ, VAUDOISE DECK et SUPER BOCK BIERGARTEN, impossible de payer le salaire de ceux qui bossent. Parce qu'il faut bien trouver de la thune. Parce que c'est un mal pour un bien. Parce qu'on est tous des donateurs en puissance, des mécènes un peu pompettes en fin de soirée.

Et parce que flâner au Montreux Jazz, c'est donner cent balles à un mendiant d'un genre bien particulier: celui d'un festival et d'un business model qu'on ne pourrait plus inventer en 2024.

A votre bon coeur, m'sieurs dames.