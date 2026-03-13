Trois des membres de l'un des groupes féminins les plus populaires du début des années 2000 sont de retour. instagram

Elles sont de retour et passeront par la Suisse

Un autre pilier de la culture pop du début des années 2000 vient de faire son grand retour, pour notre plus grand plaisir: après une longue absence, les Pussycat Dolls sortent un nouveau single et lancent une tournée mondiale, qui passera par la Suisse.

Près de vingt ans après la sortie de leur album iconique, PCD, un monument emblématique du début du siècle s'apprête à revenir sur scène. Ce jeudi, trois des six membres du phénomène pop — Nicole Scherzinger, Ashley Roberts et Kimberly Wyatt — ont annoncé à la surprise générale le lancement d'une nouvelle tournée mondiale.

«Nous sommes de retour et nous partons en tournée!» Nicole lors d'une interview sur la radio britannique Heart, ce jeudi

Heart, ce jeudi

Rien de tel pour marquer le coup qu'un tout nouveau single, Club Song, un «hymne décontracté pour filles sexy» comme l'a décrit Nicole jeudi. Objectif rempli: le titre s'inscrit dans la parfaite continuité des tubes entraînants de la bande, de Don't Cha à When I Grow Up.

Du pur Pussicat Dolls. spotify

Un passage en Suisse

En outre, les trois membres du groupe, auxquelles se grefferont parfois deux autres icônes, Lil' Kim et Mya, se lanceront dès le mois de juin dans une vaste tournée d'une cinquantaine de dates, qui passera par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe. Le trio se produira notamment au Hallenstadion de Zurich le 21 septembre, pour son unique date en Suisse.

capture d'écran: instagram

Dissous en 2010, le groupe avait déjà eu le projet de se reformer pour une tournée en 2019. Celle-ci avait été reportée en raison de la pandémie, avant d'être définitivement annulée trois ans plus tard sur fond de dissensions. (En octobre 2022, deux membres des Pussycat Dolls ont affirmé n'avoir été informées de l'annulation de la tournée qu'après avoir vu l'annonce de leur camarade Nicole sur les réseaux sociaux.)

A l'exception d'une apparition dans l'émission «X Factor» en 2019 et d'une brève réunion pour interpréter la chanson React en 2020, les membres n'ont pas été vues ensemble sur scène ces dernières années.

Cette période est révolue. Il est temps désormais d'enfiler vos jeans taille basse et de ressortir vos stilettos pailletés du fond du placard, car ces retrouvailles s'annoncent aussi épiques que profondément nostalgiques. Jai-ho! (mbr)

