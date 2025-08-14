Date de sortie, pochettes: le prochain gros buzz de Taylor se précise.

«J'avais envie de faire cet album depuis longtemps»: Taylor Swift se confie

Attention, roulement de tambour: voici la date du 12e album de Taylor Swift, ainsi que le visuel de sa pochette.

Après l'annonce surprise, une date et une pochette: le 12e album de Taylor Swift sortira le 3 octobre, a révélé mercredi la star américaine de la pop sur son site internet et sur les réseaux sociaux.

The Life of a Showgirl comprendra 12 titres, dont un duo avec Sabrina Carpenter, que le tube planétaire Espresso a aussi hissé au rang de superstar de la pop.

Mardi, Taylor Swift a fait trembler internet en annonçant la sortie d'un nouvel album disponible en «pré pré-commande".

«C'est l'album que j'avais envie de faire depuis très longtemps», a confié la chanteuse de 35 ans dans le podcast New Heights, présenté par son petit-ami Travis Kelce, un joueur de football américain, ainsi que le frère de celui-ci, Jason Kelce.

«Il fallait que chaque chanson de cet album y soit pour mille raisons, et qu'on ne puisse ni en retirer ni en ajouter une seule sans que ça change tout l'album», a-t-elle dit.

«Cette forme de discipline dans la création d'un album, en maintenant la barre très haut, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps» taylor Swift

Mercredi, l'ex-chanteuse de country devenue star mondiale a également révélé les différentes pochettes de The Life of a Showgirl: sur l'une d'elles, on la voit en robe de strass dans une baignoire avec seule une partie du visage qui émerge de l'eau. Toujours ce mélange de glamour et de mélancolie qui a conquis ses fans à travers le monde, les fameux «swifties».

Un des covers du prochain album. source: instagram

Sur la deuxième, TayTay est en sous-vêtements noirs et bas résille, est au milieu de sièges rouges d’une salle de spectacle. Et comme le décrit le Huffington Post:

«Sur la suivante, la star, habillée de plumes dans le dos et d’une perruque noire, s’appuie sur une chaise tout en se tenant le visage, éclairée par une lumière verte. Pour la dernière couverture, la chanteuse s’est transformée en artiste de cabaret, vêtue d’une tenue argentée et de bijoux de tête.»

Le 11e et précédent album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, s'était vendu à 1,4 million d'exemplaires au premier jour de sa sortie, l'an dernier.

En tête du palmarès des artistes les plus écoutés en 2024 selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), l'interprète de Anti-Hero, Shake It Off et Blank Space continue d'exploser les records de l'industrie musicale.

