Analyse

Madonna est partout et c'est une stratégie

A 67 ans, Madonna ne se contente pas de sortir un album, elle orchestre un phénomène culturel planétaire. image: getty/watson

Ce que Madonna met en scène depuis le printemps n'est pas la promotion de son nouvel album, mais bien un écosystème de marque complet, où le disque lui-même semble presque devenir le produit dérivé de sa propre campagne. Analyse.

Frédéric Aubrun / the conversation

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Un article de The Conversation

Le 4 juin 2026, Madonna surgit sans prévenir sur une scène suspendue au-dessus de Times Square. Cinquante mille personnes se massent dans le carrefour new-yorkais, la circulation s'arrête, les images inondent les réseaux sociaux en quelques minutes.

Le lendemain soir, la star présente en avant-première mondiale au Festival de Tribeca un film de treize minutes accompagnant son nouvel album, avant de converser sur scène avec le journaliste et animateur Anderson Cooper.

Un mois plus tard, le 3 juillet, Confessions II paraît enfin, salué par la critique comme son meilleur disque en vingt ans. Et le 19 juillet, la chanteuse de 67 ans s'est produite à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football au MetLife Stadium, aux côtés de Shakira, Justin Bieber et BTS; il s'agit du premier show de mi-temps de l'histoire de la compétition.

Cette accumulation donne le tournis, et c'est précisément l'effet recherché.

La suite comme actif de marque

Tout part d'un choix éditorial: Confessions II est la suite assumée de Confessions on a Dancefloor (2005), l'un des plus grands succès commerciaux de la chanteuse. Madonna y retrouve le producteur Stuart Price, reprend les codes visuels de l'époque (la pochette fait écho à celle de 2005, dans une position similaire mais inversée) et justifie ce retour par une formule qui peut faire office de baseline:

«Le monde traverse une période très sombre et les gens ont besoin de danser»

Cette logique de suite, empruntée à Hollywood et à ses franchises, transforme la nostalgie en actif stratégique. Nous l'avions analysée dans nos travaux sur le traitement médiagénique de Batman: les grands univers de fiction hollywoodiens ne se contentent pas d'enchaîner les suites, ils transforment leur promotion en expérience immersive, à l'image de la campagne «Why So Serious?» qui invitait les spectateurs à devenir citoyens de Gotham un an avant la sortie de The Dark Knight.

Madonna transpose exactement cette mécanique de franchise à la pop: elle sécurise l'attention d'un public acquis, celui qui dansait sur «Hung Up» en 2005, tout en offrant un point d'entrée narratif aux nouvelles générations. On ne découvre pas un album mais on habite son univers.

L'apparition surprise de Madonna à Coachella pendant le concert de Sabrina Carpenter illustre cette mécanique: la chanteuse y portait la même tenue que vingt ans plus tôt, lors de son passage au festival pour l'ère Confessions originelle, avant d'interpréter en duo le single «Bring Your Love». Le clin d'oeil s'adresse aux fans historiques, tandis que le duo avec l'icône pop du moment s'adresse à leurs enfants.

S'infiltrer là où la publicité n'est pas attendue

Le deuxième pilier de la campagne illustre une hyperpublicitarisation, c'est-à-dire une hypertrophie de la communication des marques, qui se déploient en dehors des espaces publicitaires dédiés et instillent des discours à finalité promotionnelle dans tous les interstices potentiellement fertiles de l'espace médiatique et culturel.

Depuis avril, les utilisateurs de Grindr, application de rencontre LGBTQ, voient surgir dans leur grille un profil affiché «à 0 mètre» de leur position: celui de Madonna. En cliquant, ils tombent sur un message vocal («Bonjour Grindr, c'est mother. Je voulais aller là où se trouve l'action la plus chaude») et sur la précommande d'un vinyle picture disc exclusif.

L'application présente l'opération comme la plus importante activation commerciale de son histoire, prolongée par une soirée confidentielle au club The Abbey de West Hollywood puis par le lancement du Mois des Fiertés à Times Square. En investissant cet espace pour communiquer, Madonna ne fait pas de publicité auprès de la communauté gay: elle réinvestit un espace culturel qu'elle contribue à façonner depuis quarante ans, et l'opération est reçue comme un hommage plus que comme une intrusion.

image: instagram

On retrouve la même logique avec TikTok qui a construit autour de l'album sa plus grande campagne musicale de l'année: une première écoute mondiale diffusée en direct depuis la soirée de lancement londonienne, en compagnie de Bob The Drag Queen, une expérience intégrée à l'application (défis interactifs, récompenses, cadres de profil) et surtout deux pop-up stores éphémères, les «House of Confessions», ouverts simultanément à New York et à Londres les 3 et 4 juillet, avec installations immersives, espaces de création de contenus pensés pour être filmés et vinyle en édition limitée estampillé TikTok.

Ces dispositifs relèvent de ce que le marketing nomme l'activation de marque: la création d'évènements auxquels la cible participe physiquement, pour mémoriser la marque et renforcer sa relation émotionnelle avec elle. Du concert surprise de Times Square à la soirée «Club Confessions» de The Abbey, toute la campagne fonctionne sur ce registre participatif.

La plateforme ne diffuse plus la promotion mais devient le lieu physique et numérique où l'album s'expérimente. Nos travaux sur les nouveaux espaces d'influence montrent d'ailleurs comment ces dispositifs plateformisés brouillent les frontières entre contenu, commerce et communauté, la plateforme devant elle-même publicité.

Un film plutôt qu'un clip: le récit s'étoile

Troisième étape de cet écosystème de marque, le film de 13 minutes «Confessions II» réalisé par le duo TORSO et construit autour des six premiers titres de l'album.

Présenté à Tribeca devant un public privé de téléphones (verrouillés dans des pochettes scellées), truffé de seize apparitions de célébrités, de Benedict Cumberbatch à Kate Moss en passant par Julia Garner et Lourdes Leon, la fille de Madonna, il a ensuite été mis en ligne sur YouTube trois jours plus tard.

«Une vidéo, ça fait… cheap. C’était bien quand il n’y avait que MTV et moi. Cette époque-là est révolue» Madonna sur la scène du Beacon Theatre, actant la mort du clip promotionnel classique

Ce glissement du clip vers l'oeuvre cinématographique renvoie aux concepts de médiagénie et de transmédiagénie forgés par le chercheur Philippe Marion: certains récits possèdent une capacité d'étoilement et de propagation à travers différents médias. Dans nos travaux sur les récits de marque, nous faisions l'hypothèse que plus un récit de marque est médiagénique, plus il s'impose comme un récit médiatique à part entière, faisant oublier son origine commerciale.

C'est exactement ce qui se joue ici: légitimé par un festival de cinéma, démultiplié sur YouTube, réservé en exclusivité aux 2800 spectateurs de la première, le film n'est plus perçu comme une publicité pour l'album mais comme une oeuvre. La marque Madonna s'étoile de support en support, chacun apportant sa valeur propre au récit.

Apothéose d'un dispositif

Reste la question générationnelle que la campagne traite avec une précision chirurgicale. Duo avec Sabrina Carpenter pour la génération Z, collaborations avec Stromae, Feid et Martin Garrix pour élargir les territoires musicaux et géographiques, chanson coécrite avec sa fille Lourdes Leon pour la dimension intime, et sur TikTok, où la chanteuse compte plus de cinq millions d'abonnés, un «Madonna Summer» qui voit de jeunes utilisateurs danser sur des titres sortis avec leur naissance.

La nostalgie des uns devient la découverte des autres, et l'algorithme se charge de la conversion.

Le show de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de football, dimanche 19 juillet, a parachevé l'édifice. Devant 80 000 spectateurs et des milliards de téléspectateurs, Madonna a ouvert le concert au son de «Music», surgissant dans l'arène du MetLife Stadium à bord d'un buggy conduit par Ronaldo et Ronaldinho, les deux légendes brésiliennes du ballon rond.

Onze minutes de spectacle qui ont étiré la pause réglementaire de quinze à vingt-sept minutes: même le temps du football se plie désormais au temps du divertissement et des marques. Madonna y a rejoué, à l'échelle planétaire, ce que toute sa campagne raconte depuis trois mois et ce qu'elle affirme elle-même dès l'ouverture de l'album:

«La piste de danse n'est pas qu'un lieu, c'est un seuil, un espace rituel où le mouvement remplace les mots»

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original

Le show de la mi-temps de la Coupe du Monde 2026 Vidéo: watson