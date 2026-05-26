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Ce jeune rappeur affole Spotify et débarque à Montreux

Du haut de ses 19 ans, RnBoi s’impose déjà comme l’un des nouveaux visages du RnB français. Entre featurings prestigieux, succès viraux sur Spotify et passage remarqué au Montreux Jazz Festival, le jeune artiste de banlieue parisienne affole les compteurs.

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Il s’appelle RnBoi. De son vrai nom Samy Schmitt Fahli, il est né le 15 juin 2006 en banlieue parisienne. C’est à Nemours qu’il grandit, entouré de ses parents et de ses deux sœurs. Très tôt, le jeune Samy se passionne pour la musique. Il commence par composer des instrus avant de se tourner vers l’écriture puis le chant.

Il a 19 ans et tout le rap français se l’arrache déjà: RnBoi. instagram: @RnBoi

D’abord attiré par le rap, il évolue progressivement vers le RnB. Son nom de scène, «RnBoi», s’inspire du personnage d’Eren dans l’animé «Attaque des Titans», avec lequel il estimait partager certains traits.

Protégé d’Aya Nakamura

En 2023, il publie ses premiers morceaux et attire rapidement l’attention. Un an plus tard à peine, il enchaîne déjà les collaborations avec Kerchak, Tiakola ou encore Danyl. Très vite, il s’impose comme l’un des artistes émergents à surveiller et devient le premier artiste à signer sur le label d’Aya Nakamura, où il sort en 2025 son premier EP, «My Eyes Only».

Quelques mois plus tard, le titre «Mon Bébé» le propulse sur les réseaux sociaux. Le morceau se hisse dans le top 5 de plusieurs pays et intègre même le «Top 200 Spotify Monde», une performance rare pour un titre francophone.

En 2026, il enrichit la réédition de «My Eyes Only» avec quatre nouveaux featurings, notamment avec Aya Nakamura et NonoLaGrinta.

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Actuellement en tournée estivale, il fera étape le 12 juillet au Montreux Jazz Festival lors d’une soirée partagée avec Bekar, Makala et R2.

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