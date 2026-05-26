bien ensoleillé26°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

RnBoi affole Spotify et débarque au Montreux Jazz Festival

Vidéo: watson

Ce jeune rappeur affole Spotify et débarque à Montreux

Du haut de ses 19 ans, RnBoi s’impose déjà comme l’un des nouveaux visages du RnB français. Entre featurings prestigieux, succès viraux sur Spotify et passage remarqué au Montreux Jazz Festival, le jeune artiste de banlieue parisienne affole les compteurs.
26.05.2026, 20:4926.05.2026, 20:49
Noémie Pascalin
Noémie Pascalin

Il s’appelle RnBoi. De son vrai nom Samy Schmitt Fahli, il est né le 15 juin 2006 en banlieue parisienne. C’est à Nemours qu’il grandit, entouré de ses parents et de ses deux sœurs. Très tôt, le jeune Samy se passionne pour la musique. Il commence par composer des instrus avant de se tourner vers l’écriture puis le chant.

Il s’appelle RnBoi, Samy Schmitt Fahli de son vrai nom et est né le 15 juin 2006, en banlieue parisienne.
Il a 19 ans et tout le rap français se l’arrache déjà: RnBoi.instagram: @RnBoi

D’abord attiré par le rap, il évolue progressivement vers le RnB. Son nom de scène, «RnBoi», s’inspire du personnage d’Eren dans l’animé «Attaque des Titans», avec lequel il estimait partager certains traits.

Protégé d’Aya Nakamura

En 2023, il publie ses premiers morceaux et attire rapidement l’attention. Un an plus tard à peine, il enchaîne déjà les collaborations avec Kerchak, Tiakola ou encore Danyl. Très vite, il s’impose comme l’un des artistes émergents à surveiller et devient le premier artiste à signer sur le label d’Aya Nakamura, où il sort en 2025 son premier EP, «My Eyes Only».

Quelques mois plus tard, le titre «Mon Bébé» le propulse sur les réseaux sociaux. Le morceau se hisse dans le top 5 de plusieurs pays et intègre même le «Top 200 Spotify Monde», une performance rare pour un titre francophone.

En 2026, il enrichit la réédition de «My Eyes Only» avec quatre nouveaux featurings, notamment avec Aya Nakamura et NonoLaGrinta.

Vidéo: watson

Actuellement en tournée estivale, il fera étape le 12 juillet au Montreux Jazz Festival lors d’une soirée partagée avec Bekar, Makala et R2.

Si vous êtes branchés musique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
de Fred Valet
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
de Jérémie Crausaz
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
de Nadja Zeindler
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay

Harry Styles réinvente les tournées mondiales

Vidéo: watson

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Angine de Poitrine, ce duo québécois improbable
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Nintendo vient de sortir le jeu le plus mignon de l’année
Avec Yoshi and The Mysterious Book, Nintendo abandonne la plateforme classique pour proposer une œuvre créative qui pourrait bien être le meilleur jeu Yoshi de son histoire.
Dans Yoshi and the Mysterious Book, il va falloir aider un mystérieux livre parlant et moustachu à réécrire ses pages. Pour cela, nous allons étudier diverses créatures aussi mignonnes que drôles. Sorti le 21 mai en exclusivité sur Nintendo Switch 2, le jeu est disponible au prix de 59,90 CHF sur l’eShop et en cartouche.
L’article