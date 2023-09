Sabrina Bahsoon est devenue virale sur les réseaux grâce à ses vidéos prises dans les métros. source: capture

Mais il se passe quoi dans les métros?

L'«effet Tube Girl», vous connaissez? Il s'agit d'une tendance TikTok qui pourrait bien ruiner la sérénité de vos voyages en métro. Le trend s'étend désormais aux bus, avions, trains, et à tout ce qui a des roues. On vous explique.

Avez-vous déjà repéré une nuée de jeunes - et moins jeunes -qui se filment dans le métro, leurs écouteurs calés dans les oreilles, et qui entament une chorégraphie endiablée - mais silencieuse, bluetooth oblige - tout en agitant leurs cheveux comme s'il n'y avait pas de lendemain? Fuyez vite! Vous êtes tombé nez à nez avec de nouvelles victimes de l'effet «Tube Girl», du nom de la tiktokeuse qui a lancé cette charmante et (presque) nouvelle tendance.

Si vous êtes de la team «voyager en paix dans les transports en commun», et que lire ces lignes vous énerve déjà, sachez que le trend est loin de s'étioler - surtout depuis que «Tube Girl» - Sabrina Bahsoon de son vrai nom - est devenue un véritable phénomène sur les réseaux. Pour partager ses petites chorégraphies sur l'application de danse, l'étudiante de 22 ans a opté pour une toile de fond bien particulière: les métros de Londres, ville dans laquelle cette Malaisienne d'origine a choisi d'étudier le droit.

Son mantra? «Dansez comme si personne ne vous regarde». Même si Surtout si la rame de métro est pleine à craquer.

Le petit truc qui l'a rendue virale? Se placer auprès d'une fenêtre ouverte du métro, laisser les cheveux gondoler dans l'air dense et pollué des tunnels (so sexy!) et capturer THE MOMENT grâce à la caméra grand-angle du smartphone, en mode 0,5. Puis s'embarquer dans un «lip sync» soigné, en enchaînant des moues diverses, si possible calées sur la chanson Greedy, de Tate McRae. La gestu? Elle se doit d'être saccadée. La légende du (très) court-métrage? Une bonne punchline pétrie d'assurance. Rien de spécial, me direz-vous peut-être, mais sachez qu'il n'en faut pas plus pour que la Toile ait l'impression d'avoir inventé le fil à couper le beurre.

Tube Girl, c'est elle👇 source: TikTok Vidéo: extern / rest

Autre métro, autre choré👇 Vidéo: extern / rest

Inconnue au début de l'été, la Londonienne d'adoption compte désormais plus de 400 000 abonnés sur l'application appartenant à ByteDance. Certaines de ses capsules vidéos atteignent plus de 7 millions de vues. Et selon le magazine Mashable, le hashtag #tubegirl comptabilise à ce jour 281 millions de vues, tandis que #tubegirleffect en compte plus de 70 millions. Un joli palmarès, pour celle qui se décrit comme «le contraire d'une fille taillée pour le monde de l'entreprise» auprès du Washington Post.

Aux quatre coins de la planète - et même dans les pays dans lesquels les métros ne courent pas les rues comme en Suisse - les «Tube Girl wannabies» se lancent sur les pas de leur grande soeur digitale, en interprétant le trend dans leur propre moyen de transport (on n'a pas encore vu ça à la CGN, mais ça va arriver). D'autres sont largués, car oui, il faut le «cheatcode»:

«Je ne comprends pas comment on utilise le mode 0.5» Alors là, Virginie, tu te débrouilles...

La BBC et divers médias anglophones se sont déjà précipités au chevet de la nouvelle recrue de la web-célébrité, pour lui arracher quelques confessions. Au menu des réponses, affirmation de soi, confiance en soi....et tout un tas de mots-clés à la sauce «self-empowerment». Car oui, dans les longs trajets sous terre, on s'ennuie sec, semblerait-il, et on ne peut pas bien réviser. Alors, autant danser pour se défouler, et tuer le temps en faisant des vues:

«Je pense que la Tube Girl est déjà devenue quelque chose de plus que simplement danser dans le métro. Je pense que c'est une question de confiance, et d'être plus à l'aise avec votre moi authentique.» «Tube Girl» à la BBC.

«Romancez votre voyage. Croyez-moi, tout le monde s'en fiche» Le conseil de «Tube Girl» dans l'une de ses vidéos.

Un effet miroir

De toute évidence, dans une ère où la confiance en soi s'achète par package dans des thérapies digitales pour le bien-être mental, les mots simples de la jeune étudiante ont su faire mouche auprès de son public: «J'adore le fait que tu encourages d'autres filles à avoir confiance en elles, indépendamment de ce que les autres pensent ou de ce qu'ils regardent», opine une internaute. Elles sont nombreuses à renchérir:

«Obsédée par ta confiance, elle me donne de l'assurance 😍» Une utilisatrice TikTok

Dans divers pays, et diverses professions, le trend fait un carton: source: capture tiktok

Si vous comptiez faire pareille dans la liaison Nyon-Genève, nous vous conseillons tout de même une bonne dose d'autodérision. En effet, certains internautes n'ont pas hésité à qualifier le trend de «gênant» du point de vue des spectateurs:

«Même l'anxiété sociale a peur de toi» vu sur tiktok

«C'est horrible ce silence une fois que tu as fini ta danse 😭» vu sur tiktok

«Je n'ai jamais rien vu de plus "cringe"» vu sur tiktok

«Si gênant pour toutes les autres personnes dans le métro» Vu sur tiktok

De la danse au catwalk

Comme tout ce qui vit et meurt dans la sphère digitale se meut à la vitesse d'un flash, la Malaisienne a déjà été démarchée par la marque de produits de beauté ultra-populaire MAC Cosmetics. La semaine passée, la Tiktokeuse a ainsi fait ses grands débuts en tant que mannequin runway:

«Tube Girl» fait ses débuts sur le runway pour MAC Cosmetics. image: twitter

Enfin, sur prière de ses fidèles followers, la jeune femme a proposé sa propre playlist pour un «voyage en métro» parfait sur Spotify. Laquelle commence par l'hymne de Timbaland, The way I are. On ne s'y attendait pas.

D'ailleurs, les temps sont durs pour Timbaland👇 Timbaland, Furtado et Timberlake viennent de ruiner mon adolescence

