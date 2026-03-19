La chanteuse Aurélie Simon, originaire de Charmey (FR) a vu sa chanson réeinterpétée dans le télécrochet de TF1. Image: watson

La chanson de cette Fribourgeoise a brillé dans «The Voice»

Candidate à The voice, la chanteuse Opale s’est qualifiée lors des auditions de l'émission, avec une chanson de la gruérienne Aurélie Simon.

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Dans le troisième épisode de The Voice, consacré aux auditions à l’aveugle, une candidate lilloise a marqué les esprits dès son passage sur scène. Sa performance a séduit internautes et coachs du télécrochet de TF1 grâce à un titre venu du côté de Fribourg. En effet, la chanteuse gruérienne Aurélie Simon a vu son titre On m’invite pas repris samedi par la candidate Opale sur le plateau de l’émission.

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Ce n’est pas une surprise pour la chanteuse fribourgeoise. Comme le révèle La Liberté, elle savait déjà que son titre avait été sélectionné. Opale l’aurait choisi sur les conseils d’une amie commune. Les deux jeunes femmes s’étaient d’ailleurs rencontrées quelques semaines avant la diffusion.

«Le choix d’un titre à présenter devant un jury est un processus compliqué et j’en sais quelque chose, je suis touchée qu’elle ait opté pour ma chanson. Je vais suivre son parcours, je suis derrière elle» Aurélie Simon La liberté

Une forme de revanche pour la chanteuse romande: sur son compte Instagram, elle confie avoir tenté sa chance à quatre reprises au casting du télécrochet, sans jamais parvenir à se qualifier. L’émission lui a en effet permis de mettre son titre en lumière, la chanteuse confie d'ailleurs recevoir «énormément de retours positifs».

Amel Bent, membre du jury, s'est également exprimée sur cette chanson lors des auditions à l’aveugle: «Ce texte, je le connais, je l’aime beaucoup, il me touche».

(sbo)