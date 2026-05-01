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Meryl Streep a joué Le Diable s'habille en Prada pour une fortune

Meryl Streep révèle une exigence salariale choquante pour Le Diable s&#039;habille en Prada.
L'actrice a révélé ses ambitions salariales sur le premier opus du classique de 2006.

Pourquoi Meryl Streep a accepté de jouer dans le «Diable s'habille en Prada»

L'actrice oscarisée a révélé avoir une raison plutôt cynique de tourner dans le premier opus du Diable s'habille en Prada, en 2006.
01.05.2026, 11:5501.05.2026, 11:55

Même les plus célèbres et talentueux acteurs doivent faire preuve de pragmatisme. Ce n'est pas Meryl Streep qui dira le contraire. Comme elle l'a confié sur le plateau de l'émission Today, mercredi, en pleine promotion pour le second volet, l'actrice mythique de 76 ans songeait plutôt à prendre une retraite bien méritée, qu'à renouer une fois de plus avec les studios lorsqu'elle a été approchée par les équipes du film, au début des années 2000.

Autant dire que les choses ne se présentaient pas sous les meilleurs auspices. «J'ai lu le scénario, il était excellent. Ils m'ont appelée et m'ont fait une offre», a-t-elle expliqué au sujet du classique original.

«J'ai dit: Non, je ne le ferai pas»
Aïe!

Meryl Streep, âgée de 56 ans à l'époque, a alors osé un pari audacieux: convaincue que le film allait être un «succès», elle n'a pas caché ses prétentions salariales: «Je voulais voir si je doublais ma demande…»

«Et ils ont tout de suite dit: Bien sûr.»

«Je me suis dit: J’ai entre 50 et 60 ans… il m’a fallu tout ce temps pour comprendre que j’en étais capable! Ils avaient besoin de moi, je le sentais. J’étais prête à prendre ma retraite. C’était une leçon»
Meryl Streep, sur l'émission Today

Et bien lui en a pris, puisque Meryl Streep aurait finalement empoché la modique somme de 4 millions de dollars pour ce rôle, qui lui a également valu un Golden Globe et une nomination aux Oscars pour son interprétation de la rédactrice en chef glaciale du magazine de mode fictif Runway, librement inspirée d'Anna Wintour.

Anne Hathaway aurait perçu un chèque d&#039;un million de dollars pour ce film de 2006, soit son salaire le plus élevé à l&#039;époque.
Anne Hathaway, pour sa part, aurait perçu un chèque d'un million de dollars.

L'actrice avait vu juste: le film est effectivement devenu un succès planétaire et a engrangé plus de 325 millions de dollars dans le monde entier.

Un second volet déjà évoqué il y a des années

On apprendra également au cours de l'émission Today que Meryl Streep avait déjà été approchée pour un second film en 2009. «Ils ont commencé à parler d'une suite, mais nous avons tous attendu d'avoir la bonne idée», a-t-elle expliqué sur le plateau.

7 Red Flags qu'on ne veut plus voir dans «Le Diable s'habille en Prada»

«Je pense que nous devions tous le faire – il fallait que nous revenions tous les quatre», a ajouté sur le plateau sa co-star Emily Blunt, qui reprend son rôle d'Emily Charlton, la première assistante de Miranda dans le film original, au sujet du quatuor emblématique formé par Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci.

LONDON, ENGLAND - APRIL 22: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci and Emily Blunt attend &quot;The Devil Wears Prada 2&quot; European Premiere inside Leicester Square on April 22, 2026 in London, ...
Tous sont de retour dans cette nouvelle version, qui a toutefois peu emballé les critiques.Getty Images Europe

Dans tous les cas, alors que Meryl Streep est sur le point de souffler ses 77 bougies cet été, il a fallu bien plus que sortir les bouchées doubles pour la convaincre de remettre le couvert: selon le Daily Mail, l'actrice aurait empoché cette fois le cachet pharaonique de 20 millions de dollars pour la suite.

Pas sûr, en revanche, que le retour sur investissement soit aussi net cette fois-ci. Le Diable s'habille en Prada 2 fait déjà face à un accueil glacial et à de premières critiques cinglantes. Si la comédienne s'en sort toujours aussi bien dans le rôle de l'impitoyable Miranda, c'est l'intrigue qui en prend particulièrement pour son grade.

Mais pour ça, il faudra lire notre critique...

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