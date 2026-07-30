Gabrielle a trouvé un concept unique: offrir un peu du patrimoine culinaire suisse aux stars. photos: instagram x getty

«Elle était choquée»: Cette Romande vise les stars avec du fromage suisse

Elle a filé un stick de gruyère AOP à Rosalía et une demi-meule de raclette à Gims à Paléo. Qui est Gabrielle Savoy, cette créatrice de contenu vaudoise culottée, qui enflamme TikTok en offrant des fleurons du terroir suisse aux plus grandes stars?

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Si vous aimez les festivals, le fromage suisse, et surtout Rosalía, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté d'une vidéo qui a fait le buzz, au mois de mars de cette année. Sur les images, une jeune femme tend son bras pour offrir à la légendaire chanteuse catalane une adorable vachette en peluche, sur laquelle était attaché un stick de gruyère AOP.

Et à Paléo, c'est à nouveau un fromage - une demi-meule de raclette pour être exacte - qui a trouvé son chemin dans les bras d'une célébrité, francophone, cette fois-ci: Gims.

Mais qui est le phénomène derrière ces buzz, qui s'est mis en tête d'apporter aux stars internationales du fromage suisse? Portrait d'une créative au caractère bien trempé.

«Je me suis cherchée»

Elle s'appelle Gabrielle Savoy - «Gabby» sur la Toile. Elle est Vaudoise, «très fière de son accent» avec lequel elle dit jouer au quotidien comme sur ses réseaux, et elle ne jure que par un mot pour créer de petites séquences virales: «le culot».

«Je fonctionne beaucoup au culot et à l'audace dans ma vie. Au pire, je risque quoi? Qu'on me dise non, et c'est pas grave!»

Cette créatrice de contenu de 32 ans est également productrice de vidéos chez Blick, au sein duquel elle raconte régulièrement ses aventures. Mais travailler dans les médias était loin d'être écrit d'avance pour la Romande, dont le parcours singulier s'articule autour de plusieurs vies, et de milieux très contrastés. «Je me suis longtemps cherchée», confesse-t-elle en riant, au bout du fil. «Qu'il s'agisse de ma vie professionnelle, comme de mon style vestimentaire! J'ai changé mille fois!»

Après le gymnase en arts visuels, Gabrielle suit un cursus au CEPV à Vevey, comme décoratrice d'intérieur. Elle enchaîne avec un autre CFC d'employée de commerce, avant de bosser dans une agence de communication à Lausanne. En parallèle, elle se lance dans la photo, et se spécialise dans les concerts - avec un certain succès. Elle a notamment déjà collaboré avec les rappeurs Youssoupha, Médine, ou encore Ninho.

La Romande, qui compte à ce jour plus de 16 000 abonnés sur TikTok, a cependant compris que c'est à travers la voie des réseaux sociaux qu'elle pourra exprimer toute sa créativité. De quoi, également, mettre à profit un sens inné du théâtre.

Mais Gabby ne veut pas faire du copier-coller sur les réseaux, en proposant «du contenu girly, centré sur le shopping et les unboxings à gogo». Alors, elle enquille les vlogs, avec une bonne dose d'autodérision, et n'hésite pas à mettre à l'honneur ses intonations bien vaudoises. «On m'a toujours dit que j'avais un accent gratiné, alors j'en joue! Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de meufs qui font ça sur les réseaux, c'est plutôt le registre des gars, comme Renaud de Vargas», songe-t-elle.

Où trouver Gabrielle sur les réseaux?

Sur Instagram:

Sur TikTok: gabbygabgabrielle Sur Instagram: shotbygabby

Mission fromage auprès de Rosalía

Le déclic lui vient à l'approche du concert de Rosalía, en mars de cette année. Il faut savoir que Gabby n'apprécie pas juste l'interprète de Berghain; elle clame être «une fan absolue» de la chanteuse de 33 ans.

Le tableau est planté: la vidéaste se met en tête de partir seule à Paris, et d'approcher son idole, d'une façon ou d'une autre. Mais elle veut également apporter un petit twist original, dans la droite ligne de sa personnalité.

C'est alors qu'elle se souvient d'une séquence qui avait fait un buzz monstre, en 2023. Alors qu'elle performait à Londres, Pink avait reçu des mains d'un fan un cadeau pour le moins singulier: un énorme fromage. Il s'agissait très précisément d'un brie de Meaux de 38 centimètres de diamètre, fabriqué dans la Meuse, une région du nord-est de la France. Bon, durant le même concert, un autre fan lui avait également jeté un paquet qui contenait les cendres de sa mère, mais passons.

Pink a des fans vraiment créatifs. image: capture

Gabby retiendra l'histoire du fromage.

«Je me suis dit: "le rêve!"»

D'autant plus que la jeune femme est officiellement ambassadrice du Gruyère AOP. Elle a en effet représenté le Gruyère lors des World Cheese Awards 2025 à Berne - rien que ça. Elle décide donc d'amener à la star une pièce de ce «symbole suisse par excellence».

Et de préciser qu'il ne s'agissait en rien d'une collaboration: c'est de son propre chef qu'elle se rend dans la Migros de son quartier, se procure un stick de la marque, qu'elle camoufle sur une vachette en peluche, avec un bout de ficelle. «Il fallait que ce soit petit; je savais qu'on pourrait m'empêcher d'entrer dans la salle avec de la nourriture», déroule la vidéaste.

Gabby fait alors le pied de grue devant l'Accor Arena pendant des heures. La patience paie: elle réussit à se faufiler près des barrières. Sachant exactement lors de quelle chanson la star allait descendre dans le public, la Romande en profite pour tendre son offrande. Rosalía, surprise, finit par la cueillir.

«Elle était un peu choquée, en mode WTF, elle l'a serrée dans ses bras, avant de la donner à son garde du corps»

Mission réussie pour Gabrielle, qui a filmé son exploit furtif, et dont la vidéo dépasse désormais les 280 000 vues sur TikTok. Le ressenti, lui, est infini: «J'ai presque fait un AVC, je l'adore tellement, je pourrais mourir pour Rosalía! La pression est retombée, j'avais tellement envie que ça marche!», se souvient-elle avec fierté. «Personne n'avait vraiment fait ça avant moi, avec un produit iconique suisse!»

Direction Paléo pour rencontrer Gims

Dans le lot des félicitations digitales, Paléo dépose un commentaire sous sa vidéo de Rosalía. C'est ainsi qu'une nouvelle idée de mission germe dans la tête de Gabby: amener du fromage à raclette à Gims, qui se produit le dimanche sur la Plaine de l'Asse. Pourquoi lui, précisément?

Tout simplement parce qu'il semble avoir la Suisse dans le viseur. «Gims cite notamment Lausanne dans sa chanson Spider, et vient régulièrement se produire devant le public helvétique». Cerise sur le gâteau, le rappeur a même tourné son clip Ciel à Verbier. «J'aime beaucoup cet artiste, il est iconique, et sa carrière touche toutes les générations», complète Gabby.

Plutôt que de rentrer en contact avec le management du festival, «certainement débordé», la trentenaire commence par publier une nouvelle vidéo, dans laquelle elle interpelle directement l'artiste:

Très vite, le message fait le tour de la Toile, et Gabby se dégotte des alliés inespérés: la Laiterie de Verbier la contacte sur Instagram, et propose de lui fournir une demi-meule.

«Ils m'ont dit: "On te suit sur ce projet, et si ça ne marche pas, grosse raclette avec tes potes à Lausanne"»

Cette collaboration finira par prendre de nouvelles dimensions, puisque les deux frangins de la fromagerie iront jusqu'à apporter la demi-meule chez un voisin de Gabby pour la garder au frais.

En chemin, ils passent même à Martigny, à l'hôtel des Constantin, chercher un autre élément improbable du package: un maillot du FC Sion floqué du nom de Gims. «Il se trouve que je suis pote avec Barthélémy Constantin», nous éclaire Gabrielle. «Je l'ai appelé en urgence samedi après-midi. Comme je suis également moitié valaisanne, il me semblait naturel de tout faire pour mettre ce canton en avant».

Tout s'est donc enchaîné très vite pour la jeune femme, qui a «reçu du soutien de toutes parts». A commencer par la manager de Gims, qui a vu passer son appel, et qui se trouve être originaire... d'Estavayer-le-Lac (FR). La veille du concert à Paléo, cette dernière contacte la vidéaste, et lui propose une courte rencontre, juste avant son entrée en scène.

Gabrielle peut enfin achever cette deuxième mission, le tout sous l'oeil fidèle de la caméra.

#raclette #paleofestivalnyon🇨🇭 ♬ son original - gabbygabgabrielle @gabbygabgabrielle MISSION MEULE ACCOMPLIE 🥹🥹🥹❤️❤️❤️❤️🧀🐄🇨🇭😋😋😋 je suis tellement émue!!!!! MERCI à toutes et tous pour tout cet engouement ❤️ à la fromagerie de Verbier pour cette demi-meule exceptionnelle et au @FC Sion pour le maillot ❤️❤️❤️❤️ amour infini pour toi @Gims 🥹🫶🏽 #gims

Gims, visiblement ravi, déclare même: «J'ai entendu parler de ce fromage partout!». «Il était au courant de mon projet, il a vu mon appel sur les réseaux, je n'ai rien eu à expliquer, ça m'a soulagée!», s'exclame Gabrielle au téléphone.

Les aventures de Gabrielle 👇 Vidéo: watson

Pour la Vaudoise, c'est la preuve que la magie des réseaux opère vraiment. «Il y a eu une sorte d'émulation collective. A Paléo, les gens me demandaient où j'en étais avec ma meule. Et surtout, ceux qui m'ont soutenue ont assisté à mon premier succès avec Rosalía, et ont constaté que j'étais déterminée à aller jusqu'au bout.»

«Ils ont vu qu'avec moi, rien n'est impossible!»

Reste à savoir comment Gabrielle Savoy compte surfer sur cette vague qui semble prendre de l'ampleur. Si l'on en croit le compte Instagram de la principale intéressée, sa prochaine cible pourrait fort bien être le footballeur suisse Denis Zakaria.

Affaire à suivre?