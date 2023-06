Lana Del Rey finit son concert a cappella au Glastonbury

Et ce qui devait arriver arriva. Le micro de l'artiste de 38 ans a été coupé. Un mal pour un bien. L'Américaine a pu communier avec les fans et l'atmosphère était plutôt sympa.

«J’étais tellement en retard que je vais me dépêcher de finir ce concert. S’ils coupent le son, ils coupent le son. Je suis désolée»

Mais pourquoi les organisateurs de Glastonbury ont-ils coupé le micro de la chanteuse? Pour une raison très simple, cette dernière est arrivée sur scène avec une trentaine de minutes de retard à cause de ses cheveux, qui prennent «trop longtemps» à coiffer , a-t-elle expliqué.

La très populaire Lana Del Rey s'est vu couper son micro lorsque le festival Glastonblury, au Royaume-Uni, a atteint son couvre-feu, samedi 24 juin. Mais ça ne l'a pas arrêté puisque la chanteuse a tout simplement terminé son set, a cappella, en compagnie du public présent. Elle a donc chanté son tube Video Games pour le plus grand plaisir de ses fans.

