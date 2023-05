Le chanteur et membre fondateur Deryck Whibley. Image: KEYSTONE

Ce groupe de rock qu'on croyait disparu se sépare

Sum 41 a annoncé qu'il se séparait. Vous non plus, vous ne saviez pas que le groupe existait encore?

Vous vous souvenez de Sum 41? A ne pas confondre avec Blink-182. C'est la même époque, le même style et presque le même nom. Sum 41, groupe canadien, a annoncé dans un communiqué prendre sa retraite après 27 ans de carrière.

Sum 41, groupe de référence des emos, ces êtres étranges qui ont un piercing sur la lèvre inférieure et qui plaquent leurs cheveux noirs teintés du même côté en pensant qu'ils sont dark et deep, a un style plus gentil que Linkin Park, mais plus méchant que Tatu.

Pour vous remettre dans le bain:

Le membre fondateur et chanteur Deryck Whibley a affirmé dans un communiqué: «Nous serons toujours reconnaissants envers nos anciens et nouveaux fans qui nous ont soutenus de toutes les manières possibles.» Sum 41 a percé avec son premier album All Killer No Filler qui est sorti le 8 mai 2001, il y a exactement 22 ans. Des singles comme Still Waiting et In Too Deep ont été des succès.

Ouaaaais, on est trop rock and roll! Image: KEYSTONE

Si vous êtes dans un tunnel de punk rock depuis les années 2000 et que vous voulez voir le groupe en live, sachez qu'il jouera cet été en Suisse. Ils seront à Zurich le 5 juin et sur la grande scène du Caribana Festival le 7 juin. Un nouvel album est également en route.

«Nous continuerons à faire toutes nos dates de tournée actuellement à venir cette année et nous avons hâte de sortir notre dernier album 'Heaven :x: Hell' - parallèlement à une dernière tournée mondiale» indique le communiqué.

Deryck Whibley, jadis. Image: KEYSTONE

