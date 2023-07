Taylor Swift se produira à Zurich les 9 et 10 juillet 2024. Image: getty images

Vous voulez un billet pour Taylor Swift? On a un scoop pour vous

Jeudi 13 juillet à 10h, la prévente, réputée féroce, des billets pour les deux concerts de Taylor Swift en Suisse a commencé. Chez watson, on a cherché à avoir des billets mais au lieu de ça, on a eu un scoop.

Si vous doutiez de l'ampleur du phénomène Taylor Swift en Europe, et particulièrement en Suisse, ne vous posez plus la question. Jeudi 13 juillet à 10h30, le stade du Letzigrund à Zurich affichait complet pour ses deux dates du 9 et 10 juillet 2024, non sans quelques couacs.

En France, c'était la guerre 👇 Gros couac pour la tournée de Taylor Swift

Chez watson, on a aussi voulu acheter des billets et contre toute attente, cette prévente était plutôt fade. Pas de chaos, pas de crash de site internet ni de petits «iiiiiihhh» dans la rédaction. Alors, c'était la guerre ou pas?

Premier arrivé, premier servi

Contacté par watson, Ticketcorner se félicite du bon déroulement de la prévente qui n'a connu «aucun problème technique». Et si la file d'attente est passée comme une lettre à la poste (coucou Ticketmaster!), à 10h00, heure fatidique, impossible de valider son panier sur le site internet de la billetterie. A chaque essai, le même message: «Malheureusement, nous ne sommes pas capables de répondre à votre demande», puis retour à la case départ. Et rebelote, encore et encore. La faute à l'afflux de gens souhaitant obtenir leur fameux billet, nous dit Stefan Epli, responsable des relations médias de Ticketcorner.

«Honnêtement, Taylor Swift pour Zurich a été le processus de billetterie le moins stressant. Outre le fait que vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous serez assis lorsque vous choisissez un billet, la procédure a été rapide et n'a posé aucun autre problème. Ticketmaster n'a rien à voir.»

Comme l'attestent plusieurs fans sur Twitter, il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises avant d'espérer avoir un billet.

A peine vingt minutes plus tard, la majorité des précieux sésames avaient déjà été vendus. A 10h30, il ne restait plus rien hormis les billets VIP. Premier prix? 340 francs pour le pack «basique» et plus de 800 francs pour une place assise, avec en prime, du merchandising et un tote bag fabriqué en Chine.

Pour 800 francs, vous aurez droit à une place assise en 1ère catégorie (on ne sait pas ce que ça veut dire) et une ribambelle d'autres gadgets. Image: watson

Des billets trop chers et aucun plan de salle

Et le prix, parlons-en. La majorité des fans se sont offusqués lorsque les premières informations ont fuité sur Twitter, à l'image des tweets ci-dessous. Une réaction que Ticketcorner comprend, nous explique Stefan Epli. Mais «on ne s'occupe que de la vente des billets, nous ne sommes pas responsables des prix», nous explique-t-il.

Si certains ont foncé tête baissée, d'autres ont préféré abandonner, comme nous chez watson. Car pour assister aux concerts de Taylor Swift à Zurich le 9 et 10 juillet 2024, comptez minimum 163 francs pour une place en fosse (debout) et plus de 200 francs pour les gradins. De quoi refroidir les ardeurs de beaucoup.

Image: ticketcorner

«Je pense que la file d'attente de Zurich s'est probablement écoulée rapidement parce que les gens sont partis comme je l'ai fait quand ils ont vu à quel point les billets normaux étaient chers pour #taylorswift. Je croise les doigts pour Milan!»

Autre critique des internautes, aucun plan du stade n'a été mis à disposition sur le site de Ticketcorner. Autrement dit, on dépense une blinde sans réellement savoir à quoi s'attendre ni même si on aura une vue sur la chanteuse ou sur un poteau d'éclairage du stade. Ça pique. Mais là aussi, il s'agit d'informations qui dépendent de l'organisateur de la tournée, et non pas de Ticketcorner, nous explique-t-on.

De nouvelles ventes?

Stefan Epli déconseille fortement d'acheter des billets sur des sites de reventes tels que Viagogo. En effet, les prix affichés sont souvent 3 voire 4 fois plus élevés que la normale. Par exemple, au moment où on écrit ces lignes, des billets pour la fosse sont à vendre à 403 francs.

Mais pas de panique! Si vous n'avez pas réussi à avoir vos billets aujourd'hui, d'autres ventes auront lieu «de temps en temps», nous glisse Stefan Epli, et notamment sur le site internet dédié de Ticketcorner, fansale.ch. Alors, gardez l'œil ouvert, tout espoir n'est pas encore perdu.

