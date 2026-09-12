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Céline Dion était en larmes à son premier concert à Paris: vidéo

Singer Celine Dion performs during the opening concert of her &#039;Celine Dion Paris 2026&#039; residency at the Plenitude Arena in Nanterre, outside Paris, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Aureli ...
La star donne une série de concert à Nanterre, en région parisienne.Keystone

Céline Dion était en larmes

Samedi soir, la diva québécoise est remontée sur scène pour la première fois depuis six ans. Intense émotion pour le public parisien, mais également pour la star.
12.09.2026, 22:0312.09.2026, 22:43

«J'y croyais»: Céline Dion a retrouvé la scène samedi soir près de Paris, plus de six ans après son dernier concert et avoir été diagnostiquée d'une maladie neurologique incurable en 2022, qui l'a contrainte à mettre entre parenthèses sa carrière.

Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène

Comme un symbole, la diva québécoise aux plus de 260 millions d'albums vendus a entamé le spectacle de son retour avec «On ne change pas», titre écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, sorti en 1998, a constaté une journaliste de l'AFP.

Visiblement bouleversée pour ses retrouvailles avec le public, l'artiste, vêtue d'une robe bustier noire, s'est même momentanément arrêtée de chanter face aux quelque 30 000 spectateurs, qui ont crié son nom à la fin de ce premier morceau.

Le retour de Céline Dion déclenche une étrange frénésie marchande
Le retour de Céline Dion déclenche une étrange frénésie marchande

Elle a dit à son public:

«Je dois vous avouer que le chemin était plus rocailleux que prévu, la route plus longue que prévu, avec des escales non planifiées mais je me suis accrochée à un faible rayon de lumière au loin, au fond des montagnes. J'y croyais, j'y croyais.»

Avant de poursuivre son spectacle, dont la mise en scène a été confiée au designer québécois Willo Perron, qui a notamment travaillé avec Beyoncé et Rihanna, elle a ajouté:

«Et voilà, le soleil est là, le soleil est devant moi. Alors, ce soir, je veux chanter pour vous, chanter pour moi, chanter la vie»
A Paris, Céline Dion chante mais s’interdit presque tout le reste
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(ats/afp)

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