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A Paris, Céline Dion chante mais s’interdit presque tout le reste

La superstar n’est pas encore remontée officiellement sur scène, mais le spectacle a déjà commencé dans les rues de Paris. Depuis son arrivée dans la capitale française, vendredi dernier, Céline Dion multiplie les apparitions devant son hôtel, entre confidences, plaisanteries et même quelques notes chantées avec ses fans - mais sans prendre aucun risque.

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Mardi 1er septembre, les admirateurs qui faisaient le pied de grue devant le Royal Monceau, où la star a pris ses quartiers, ont ainsi eu droit à un petit concert improvisé. Alors que résonnait «Pour que tu m’aimes encore» devant le palace, Céline Dion, vêtue d’une longue robe grise asymétrique, s’est jointe à la chanson depuis l’entrée de l’établissement.

Une poignée de secondes seulement, largement relayées sur les réseaux sociaux, mais forcément scrutées à quelques jours de son retour sur scène.

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La veille, la chanteuse de 58 ans avait déjà longuement échangé avec les admirateurs venus l’attendre après sa première répétition à la Plenitude Arena de Nanterre.

L’un d’eux lui a demandé si elle comptait profiter un peu de Paris. La réponse? Elle en meurt d’envie, mais pas question. «Ça fait longtemps que je n’ai pas été sur scène, j’essaie de garder toute mon énergie pour vraiment donner le meilleur de moi-même», leur a-t-elle expliqué.

«Paris, c’est tellement extraordinaire, alors si je commence à sortir partout où je voudrais aller, ce ne serait pas professionnel»

Restaurants, spectacles, balades: la chanteuse assure que «ce n’est pas l’envie qui manque», mais sa priorité est désormais de se reposer et de préserver son énergie. Une prudence qui n’a rien d’anodin.

Céline Dion, atteinte du syndrome de la personne raide, n’a plus assuré de véritable concert depuis plusieurs années. Sa dernière prestation publique remonte à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, en juillet 2024, lorsqu’elle avait interprété «L’Hymne à l’amour» depuis la tour Eiffel. Cette fois, il ne s’agit plus de chanter un seul titre.

A partir du 12 septembre, la star doit enchaîner 16 concerts à la Plenitude Arena, à raison de plusieurs représentations par semaine, jusqu’au 17 octobre. Dix dates supplémentaires sont déjà prévues en mai 2027. Les choses très sérieuses ont d’ailleurs commencé. Lundi soir, Céline Dion a découvert pour la première fois la salle de Nanterre dans laquelle elle se produira et y a répété avec ses musiciens.

Son équipe limite en revanche les sollicitations médiatiques afin de lui éviter du stress et de la fatigue supplémentaires. Quant à ce qu’elle chantera le 12 septembre, le mystère reste soigneusement entretenu. Interrogée à son arrivée à Paris sur le morceau qui ouvrira le spectacle, Céline Dion s’est contentée de répondre qu’il s’agissait d’un «grand secret».

En attendant de le découvrir, ses fans ont déjà obtenu quelques notes gratuitement sur le trottoir parisien. Pour le reste, Céline Dion économise sa voix, ses sorties et son énergie: le véritable rendez-vous est désormais dans dix jours. (mbr)

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