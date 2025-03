Elle a enflammé la Toile avec son costume loufoque

Erykah a volé la vedette lors des Billboard Women in Music. images: getty

Erykah Badu, la reine de la Soul - et des tenues aussi créatives que loufoques - a surpris tout le monde aux Billboard Women in Music, ce samedi soir. En cause, son costume aux formes XXL, qui a enflammé les claviers ce week-end.

Ce samedi soir se sont tenus les Billboard Women in Music, à Los Angeles. Evidemment, tout le monde s'est mis sur son 31 pour faire son plus bel effet sur le tapis rouge - ou en ayant l'air d'être ému en recevant un prix. Mais dans le lot des artistes, il y en avait une qui a le don pour pour faire jaser lors des événements officiels en raison de ses outfits extravagants et porteurs de messages: la reine de la neo-Soul, Erykah Badu.

La chanteuse aux CFDA Fashion Awards 2024. Erykah y a d'ailleurs reçu le Fashion Icon Award, et on comprend pourquoi. getty

Erykah Badu en Marni au Met Gala 2023. getty

Du haut de ses 54 ans, la chanteuse américaine n'a jamais eu peur de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière des standards de beauté. Et ça n'a pas manqué durant la cérémonie des Billboard; elle a débarqué avec un costume... gonflé à bloc, à des endroit que l'on décrira comme «stratégiques».

Image: Billboard

Image: Billboard

Ce n'est pas tant sa coiffe sombre ou ses sabots en maille qui ont décroché quelques mâchoires, mais plutôt son derrière et sa poitrine en mode «doudounes plus que rebondies». Pour une poignée d'internautes, l'intention était claire: ce costume avait une visée morale. L'interprète de Didn't Cha Know s'en est «prise directement» à la culture du corps parfait, tant poursuivi par Hollywood.

Au-delà de cela, pour de nombreux fans, le costume d'Erykah se moquait de l'obsession pour les grosses fesses et pour le lifting brésilien des fesses (une opération connue sous le nom de «BBL»).

D'autres y ont au contraire vu une façon de célébrer les courbes généreuses et féminines. La chanteuse n'a pas formellement démenti l'une ou l'autre des théories, mais a posté deux vidéos sur Instagram, aussi cryptiques que barrées. Sur celles-ci, elle légende, avec son humour tout aussi légendaire:

«Montée du féminin divin obscur- un court métrage de E. Badu»

L'artiste mentionne la personne qui a designé le costume, Myah Hasbany, qui affectionne dans ses créations les dysmorphies corporelles. En allant creuser un peu, on trouve sur le compte de Myah une photo de Erykah et de son... «Booty Suit». Voilà, on a trouvé le nom de la mystérieuse création!

Erykah, qui a pour habitude de convoquer la mode pour faire passer des messages, semble brandir son costume tant comme une satire que comme une célébration de l'essence féminine.

Les internautes sont néanmoins restés sans voix quand la chanteuse a fait «twerker» sa seconde peau sur scène. Internet s'est divisé en divers clans, les uns très enthousiastes et admiratifs, les autres carrément désapprobateurs ou moqueurs.

«J'en veux un! Porter ça, c'est tellement épique et révolutionnaire. Je suis partante!» vu sur x

«Comment l’industrie musicale ne s’est-elle pas encore effondrée? Qu'est-ce qui le maintient en vie?» vu sur x

«C'est de l'art pur!»

«Les détails exagérés de sa mise en scène ressemblent à des figurines de déesses néolithiques (Vénus), en particulier Donja Branjevina.» un historien perdu sur x.

«Elle vous dit en gros de laisser les BBL tranquille 😂😂😂»

«Elle se moque, c'est sûr, mais transmet en même temps un message»

«C'est moi ou il y a des références à Dune?»

«Queen»

«Cringe»

Parmi tout cette agitation sur fond de peau de mouton en maille, on retient surtout que la talentueuse Erykah a reçu un Icon Award des mains de la chanteuse R&B Summer Walker, ce que le média medium.com définit comme «un moment de recueillement entre générations». Sa prestation vocale et scénique ont également été largement saluées.

Les Billboard Women in Music 2025 se sont déroulés au YouTube Theater. Animée par Laverne Cox, la cérémonie a célébré les réalisations de femmes influentes de l'industrie musicale. L'étoile montante du rap Doechii, dont on entend le titre Anxiety partout, a été élue Femme de l'année, tandis que le groupe de K-pop Aespa a reçu le prix du Groupe de l'année. Jennie a reçu le Global Force Award et Charlotte Cardin le prix de femme internationale de l'année.