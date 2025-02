La silhouette amaigrie de ces stars interpelle la Toile

La silhouette amaigrie de ces stars interpelle

Sur le tapis rouge des SAG Awards 2025, qui se sont déroulés ce dimanche, les internautes ont critiqué certaines actrices, les jugeant trop amincies.

Ce dimanche se sont déroulés les SAG awards 2025 (Screen Actors Guild Awards). La prestigieuse cérémonie récompense chaque année les meilleurs acteurs pour le cinéma et la télévision, et fonctionne comme un baromètre pour les Oscars. Comme nous vous l'expliquions dans cet article ci-dessous, Timothée Chalamet et Demi Moore se sont illustrés lors de cette édition.

A propos des SAG awards 2025 👇 Timothée Chalamet et Demi Moore ont été couronnés

Mais il y a un autre protagoniste, œuvrant dans l'ombre, qui semble avoir vraiment «gagné», si l'on en croit les remarques et critiques des internautes: Ozempic. Pour rappel, ce médicament, conçu en 2017, est prescrit aux personnes souffrant de diabète de type 2, mais il est désormais détourné en raison de ses caractéristiques amaigrissantes.

Et depuis quelques mois, de nombreuses stars de Hollywood disent ou sont suspectées d'avoir eu recours à ce médicament. Oprah Winfrey, Robbie Williams, ou encore Elon Musk auraient utilisé le «stylet magique», malgré les effets secondaires potentiels tout de même conséquents: nausées, vomissements, diarrhée...

Cette année, aux SAG, plusieurs actrices semblaient avoir «fondu» dans leur fourreau de fête. Les silhouettes très sveltes de Brooke Shields, Demi Moore, Ariana Grande, ou encore Georgina Chapman n'ont pas échappé à la Toile.

Certains ont notamment réagi:

«Ozempic pour un résultat rapide. Beaucoup de célébrités refuseront de l'admettre. Ils diront qu'ils ont juste fait un régime et de l'exercice» vu sur instagram

«C'est choquant» vu sur instagram

«Ozempic Awards» vu sur instagram

«C'est la Substance dans la vraie vie» vu sur instagram

Ariana Grande Image: FilmMagic, Inc

Ariana en 2018. image: getty

Brooke Shields Image: Variety

Image: FilmMagic

Brooke en 2019. Image: Penske Media

Demi Moore Image: FilmMagic

Georgina Chapman Image: Variety

Georgina Chapman en 2022. Image: FilmMagic

Kathy Bates, qui a révélé que le médicament l'avait aidée à perdre 45 kilos, a dévoilé sa silhouette élancée dans un costume noir.

Image: Los Angeles Times

Certains internautes ont tout de même tenu à défendre les actrices: «Les gens jugent quand on prend du poids. Vous jugez aussi quand on le perd. Laissez les stars tranquilles!»

Le profil de Selena Gomez n'est pas passé inaperçu non plus. Mais, comme le rapporte le dailymail, l'actrice et chanteuse a expliqué en 2023 dans une interview que ses médicaments contre le lupus étaient responsables de ses fluctuations de poids.

WireImage

Selena en 2024.

(jod)