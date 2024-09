Mike Shinoda et Emily Armstrong sur scène. Getty Images North America

Linkin Park revient

Grosse surprise: Linkin Park dévoile sa nouvelle chanteuse et annonce une tournée, sept ans après la mort de son leader Chester Bennington.

Philip Buchen / t-online

Ce jeudi, Linkin Park s'est produit sur scène, et a présenté sa nouvelle chanteuse, Emily Armstrong du groupe Dead Sara. «Cette annonce, qui intervient sept ans après la mort de son chanteur Chester Bennington, coïncide également avec la sortie d'un nouveau single», nous explique BFM TV.

Le concert a été filmé et diffusé en live sur les réseaux du groupe.

Le nouveau single du groupe mythique, The Emptiness Machine - leur premier morceau depuis sept ans - figurera sur leur prochain album, From Zero. La sortie de l'opus est prévue pour le 15 novembre prochain.

«"From Zero" est le premier album de Linkin Park depuis "One More Light", qui était sorti deux mois avant la mort de Chester Bennington» BFM TV

Emily Armstrong. Getty Images North America

Linkin Park a également annoncé qu'il repartait en tournée cette année. Au total, six dates sont prévues. La tournée débutera le 11 septembre à Los Angeles et se terminera le 11 novembre à Bogota, en Colombie.

Le groupe prévoit de se produire le 22 septembre à la Barclays Arena à Hambourg - l'un des deux arrêts en Europe, l'autre étant prévu le 24 septembre à l'O2 Arena de Londres.