Ce documentaire en Lego est un retour dans la jeunesse de Pharrel Williams, au sens propre comme au figuré. Image: THE LEGO GROUPE

Le fabuleux destin de Pharrell Williams se raconte en Lego

Piece by Piece est un documentaire pas comme les autres, où la vie de Pharrell Williams est racontée en Lego. Un portrait original, audacieux et drôle d’un artiste qui a tout fait avec un petit truc en plus.

Entre la pléthore de documentaires qui envahissent les plateformes de streaming et les biopics qui s’enchaînent au cinéma – d’Amy Winehouse à Charles Aznavour, en passant par Bob Dylan – les vies d’artistes se succèdent et se ressemblent.

Sauf que Pharrell Williams n'est pas de cela et que le simple documentaire hagiographique habituel à base d'interviews et d'images d'archives aurait été un peu trop conformiste pour un artiste touche à tout tel que lui. Ainsi, l'idée émise en début du documentaire au journaliste qui l'interview de faire un film en Lego a été prise au premier degré et c'est exactement ce que vous allez voir.



En effet, Piece by Piece adopte la structure d’un documentaire classique, à tel point qu’on pourrait croire qu’il a véritablement été conçu comme tel dès le départ. L’auteur-compositeur-interprète, producteur et directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton se confie à la première personne, partageant son ascension vers les sommets de la musique pop. Les intervenants se succèdent pour témoigner de son génie, et son parcours semble écrit d’avance pour le conduire inéluctablement au succès.Tout dans ce documentaire pourrait sembler empreint de conformisme et d’une autosatisfaction désarmante… si cet univers n’était pas entièrement construit en briques Lego. Pour Pharrell, la magie des Lego réside dans leur capacité à déconstruire et reconstruire, à remodeler, pièce après pièce, une vision du monde. Une métaphore que l'artiste va appliquer au sens propre.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Grâce à ce procédé qui renvoie instantanément à l’enfance, toute l’austérité habituellement propre à ce genre de documentaire s’évapore dans un fabuleux feu d’artifice de créativité et d’humour. Chaque pièce qui s’imbrique dans le métrage respire la bonne humeur et permet de représenter l’irreprésentable, comme les « beats » que Pharrell Williams compose, illustrés par des constructions complexes, colorées et clignotantes. Une énergie visuelle à laquelle s’ajoute une bande originale époustouflante, composée de nouveaux morceaux, mais surtout des classiques dont le film dévoile les origines.

Que des «bangers» ont vous dit.

L'enfant prodigue

La vie de Pharrell Lanscilo Williams commence dans la ville de Virginia Beach, dans l’État de Virginie, sur la côte est des États-Unis. Une enfance paisible passée à faire du skateboard, avec des parents bienveillants : tout semble rouler pour le jeune Pharrell, à la fois hyperactif et rêveur. Atteint de synesthésie, cette faculté qui lui permet de percevoir les sons sous forme de couleurs, il développe très tôt une passion pour la musique, qu’il aborde d’abord par le rythme. Sa grand-mère, très chère à son cœur, lui conseille de jouer du tambour. En rejoignant la fanfare de son collège, il se lie d’amitié avec Chad Hugo. Ensemble, les deux compères se découvrent une passion commune pour la musique et fondent un groupe de R’n’B au son novateur, qu’ils baptisent The Neptunes.

Image: The LEGO Group

C’est à partir de là que la providence se mêle au talent. Un géant de la musique, le producteur Teddy Riley, célèbre notamment pour avoir produit Dangerous de Michael Jackson, installe son studio à Virginia Beach, juste en face du collège de Pharrell. Lors d’un spectacle de jeunes talents organisé dans leur lycée, The Neptunes et leur son innovant attirent l’attention de Teddy Riley. L’aventure commence…

À partir de là, le film retrace l’épopée de Pharrell en tant que producteur, dont les instrumentaux composés par The Neptunes ont été entendus par tous, souvent sans que l’on sache qu’ils en étaient les auteurs. De Dr. Dre à No Doubt et Justin Timberlake, en passant par Snoop Dogg et son inimitable Drop It Like It’s Hot, Pharrell Williams est derrière une multitude de tubes. Il est celui qui a transformé la pop des années 2000 en un mélange des genres, fusionnant des sonorités rock, R’n’B et hip-hop, autant dans l’ombre en tant que producteur que sur scène avec son groupe N.E.R.D.

Snoop Dogg est reconnaissable entre mille Image: The LEGO GROUP

La plupart des artistes de renom avec lesquels il a collaboré apparaissent dans le documentaire sous la forme de leur avatar Lego, tous immédiatement reconnaissables, ce qui rend l’expérience d’autant plus amusante.

Cette partie méconnue de son histoire est sans doute la plus passionnante, car pour le reste, on connaît la suite : une carrière solo, un homme touche à tout, un grand chapeau iconique, une collaboration avec les Daft Punk pour un album mémorable, et surtout un tube interplanétaire, Happy, qu’il a composé en puisant dans la joie d’être devenu parent.

Un Lego-trip avec de l'humilité

Piece by Piece aurait pu être un ego-trip insupportable, mais il s’avère tout le contraire. Non seulement grâce à sa forme innovante, mais surtout parce que Pharrell Williams y apparaît comme une personne authentique, dotée du recul nécessaire pour apprécier sa chance et reconnaître l’importance d’être bien entouré. Le film est une véritable déclaration d’amour à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont contribué à faire de lui l’homme qu’il est devenu.

Quand tu vois l'image et que t'as immédiatement la musique en tête. Image: The LEGO groupe

C’est également une œuvre introspective, dans laquelle il aborde sa période de dépression, marquée par un éloignement de la musique et une dérive vers l’argent facile des parfums, de la mode et des accessoires de luxe, au détriment de sa créativité. Un paradoxe fascinant pour un film produit par un géant du jouet, qui pourtant brille à l’écran. À l’image de sa chanson Happy, Piece by Piece est une œuvre feel-good portée par un artiste protéiforme, qui n’a visiblement pas fini de nous étonner.

Piece by Piece a été présenté en film d'ouverture du GIFF à Genève. Il est sorti le 20 novembre en France, mais ne connais pas encore de distributeur en Suisse.