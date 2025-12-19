en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

«Je suis là»: Lara Fabian fera son retour à l'Arena de Genève

«Je suis là»: Lara Fabian annonce son grand retour à Genève

Trente-cinq ans de carrière et des tubes qui n'ont pas pris une ride: Lara Fabian repart sur les routes. Bonne nouvelle pour les Romands, elle fera escale à Genève.
19.12.2025, 10:2719.12.2025, 11:01

Ceux qui pensaient que Lara Fabian avait «tout dit» vont devoir réviser leurs classiques. La diva de la variété francophone vient de confirmer qu'elle prolongera sa tournée mondiale, intitulée sobrement Je suis là, avec une escale très attendue en Suisse. La chanteuse aux 25 millions d'albums vendus donne rendez-vous à ses fans romands à l'Arena de Genève le 10 novembre 2026.

35 ans de carrière, 11 musiciens sur scène

Pour ce show qui se veut «époustouflant», Lara Fabian ne fait pas les choses à moitié. Accompagnée par 11 musiciens (dont les célèbres frères Yaacov à la direction musicale), elle a décidé de revisiter ses plus grands succès de façon inédite. De quoi redécouvrir Je t'aime ou Adagio avec une orchestration moderne et une énergie nouvelle.

Les 20 pires chansons de Noël de tous les temps

Déjà un carton en billetterie

La recette fonctionne: la tournée affiche déjà plus de 100 000 spectateurs au compteur. Pour le public romand, il faudra toutefois faire preuve d'un peu de patience (ou se dépêcher de réserver).

On récapitule les infos:
Quand? Le 10 novembre 2026.
Où? À l'Arena de Genève.
Où acheter ses billets? La billetterie est ouverte sur les sites officiels livemusic.ch et les réseaux de vente habituels.

Lara Fabian à Genève

De quoi laisser largement le temps de réviser ses gammes avant le grand soir.

(jod)

Si vous êtes branchés musique
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
de Margaux Habert
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On connait le casting du prochain «LOL: qui rit sort!»
Prime Video frappe un grand coup pour sa sixième saison de «LOL: qui rit sort!», en réunissant une équipe d'humoristes de renom et de jeunes talents, dont l'arrivée du célèbre «Trio» formé par Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamere et Baptiste Lecaplain.
Le casting de la saison 6 de la célèbre émission comique de Prime Video est enfin dévoilé, et il promet une compétition hilarante avec l'introduction d'une nouveauté majeure: la compétition se fera pour la première fois par équipes (en duo, avec un trio inséparable).
L’article