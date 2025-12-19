«Je suis là»: Lara Fabian annonce son grand retour à Genève

Trente-cinq ans de carrière et des tubes qui n'ont pas pris une ride: Lara Fabian repart sur les routes. Bonne nouvelle pour les Romands, elle fera escale à Genève.

Ceux qui pensaient que Lara Fabian avait «tout dit» vont devoir réviser leurs classiques. La diva de la variété francophone vient de confirmer qu'elle prolongera sa tournée mondiale, intitulée sobrement Je suis là, avec une escale très attendue en Suisse. La chanteuse aux 25 millions d'albums vendus donne rendez-vous à ses fans romands à l'Arena de Genève le 10 novembre 2026.

35 ans de carrière, 11 musiciens sur scène

Pour ce show qui se veut «époustouflant», Lara Fabian ne fait pas les choses à moitié. Accompagnée par 11 musiciens (dont les célèbres frères Yaacov à la direction musicale), elle a décidé de revisiter ses plus grands succès de façon inédite. De quoi redécouvrir Je t'aime ou Adagio avec une orchestration moderne et une énergie nouvelle.

Déjà un carton en billetterie

La recette fonctionne: la tournée affiche déjà plus de 100 000 spectateurs au compteur. Pour le public romand, il faudra toutefois faire preuve d'un peu de patience (ou se dépêcher de réserver).

On récapitule les infos:

Quand? Le 10 novembre 2026.

Où? À l'Arena de Genève.

Où acheter ses billets? La billetterie est ouverte sur les sites officiels livemusic.ch et les réseaux de vente habituels.



De quoi laisser largement le temps de réviser ses gammes avant le grand soir.

(jod)

