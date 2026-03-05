Ces actrices nommées aux Oscars ont un point commun étonnant
Et on veut parler d'une autre qualité que celle d'être une extraordinaire comédienne, évidemment. En effet, comme le fait constater le New York Times à juste titre cette semaine, les trois actrices qui rivaliseront pour l'Oscar de la meilleure actrice ce dimanche partagent également le fait d'avoir démarré dans la téléréalité.
Un tremplin improbable, vous en conviendrez, pour une industrie du cinéma encore un brin conservatrice et jugeante à cet égard.
Jessie Buckley
Et pourtant! Avant de rafler tous les prix cette saison pour son interprétation de l'épouse de William Shakespeare dans Hamnet, Jessie Buckley a participé au concours «I'll Do Anything» en 2008, quand elle avait 18 ans.
Imaginez une sorte de «Nouvelle star» pour jeunes talents britanniques, où les participants sont conviés à interpréter des tubes face à un jury et en direct, mais également à relever des défis bizarroïdes pour venir à bout de leur timidité et de leurs appréhensions diverses et variées (tenir des rats vivants dans les bras, par exemple).
Tayana Taylor
Teyana Taylor, 35 ans, a connu son lot de vies avant d'être révélée dans Une Bataille après l'Autre aux côtés de Leonardo DiCaprio. Chanteuse et danseuse de profession (elle est apparue dans un clip de Beyoncé et signé avec le label de Pharrell Williams), elle est apparue dans l'émission de MTV «My Super Sweet 16» en 2007.
Concept du concours? Organiser une fête aussi mémorable que décadente pour ses 16 ans, un pari que l'adolescente de l'époque a relevé haut la main, «moins comme une princesse capricieuse que comme une directrice artistique exigeante», selon le Times.
Emma Stone
Pour ce qui est Emma Stone, c'est dans l'émission complètement kitch «In Search of the Partridge Family» que la jeune fille de 15 ans s'est fait remarquer pour son interprétation de «Bitch» de Meredith Brooks.
Faute d'audience, la sitcom s'est malheureusement interrompue avant même qu'Emma ne puisse atteindre la finale. Seul le pilote a été diffusé.
Ceci dit, l'actrice en passe de remporter son troisième Oscar ne nie pas du tout son passé et reste une grande adepte de téléréalité: elle évoque régulièrement les différentes franchises de Real Housewives dans ses interviews.