Ces actrices nommées aux Oscars ont un point commun étonnant

Les actrices Jessie Buckley, Teyana Taylor et Emma Stone partagent un point commun: outre d&#039;être nominées aux Oscars, elles fait leurs débuts dans la téléréalité.
Jessie Buckley, Teyana Taylor et Emma Stone batailleront ce dimanche pour la célèbre statuette d'or.getty/watson

Alors que la cérémonie des Oscars se profile dans quelques jours, une tendance intéressante parmi les nominées de cette année est tombée dans l'œil du New York Times. Savez-vous quel est le point commun entre Jessie Buckley, Teyana Taylor et Emma Stone?
05.03.2026, 16:4305.03.2026, 16:43

Et on veut parler d'une autre qualité que celle d'être une extraordinaire comédienne, évidemment. En effet, comme le fait constater le New York Times à juste titre cette semaine, les trois actrices qui rivaliseront pour l'Oscar de la meilleure actrice ce dimanche partagent également le fait d'avoir démarré dans la téléréalité.

Un tremplin improbable, vous en conviendrez, pour une industrie du cinéma encore un brin conservatrice et jugeante à cet égard.

«Pendant des années, la télé-réalité a été considérée comme l'un de nos genres les plus méprisables, créant des stars de niche qui ne pouvaient que rêver de transformer leur notoriété en placement de produit sur les réseaux sociaux»
Le constat du journaliste Kyle Buchanan,
dans le New York Times
Ce culte dangereux continue de sévir à Hollywood

Jessie Buckley

Et pourtant! Avant de rafler tous les prix cette saison pour son interprétation de l'épouse de William Shakespeare dans Hamnet, Jessie Buckley a participé au concours «I'll Do Anything» en 2008, quand elle avait 18 ans.

Jessie Buckley poses in the press room with the award for best performance by a female actor in a motion picture  drama for &quot;Hamnet&quot; during the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, ...
Jessie Buckley a été gratifiée d'un flot de récompenses cette année: ne lui manque qu'un Oscar.Keystone

Imaginez une sorte de «Nouvelle star» pour jeunes talents britanniques, où les participants sont conviés à interpréter des tubes face à un jury et en direct, mais également à relever des défis bizarroïdes pour venir à bout de leur timidité et de leurs appréhensions diverses et variées (tenir des rats vivants dans les bras, par exemple).

Jessie Buckley a participé au concours «I&#039;ll Do Anything» en 2008
Jessie Buckley en 2008.capture d'écran: youtube

Tayana Taylor

Teyana Taylor, 35 ans, a connu son lot de vies avant d'être révélée dans Une Bataille après l'Autre aux côtés de Leonardo DiCaprio. Chanteuse et danseuse de profession (elle est apparue dans un clip de Beyoncé et signé avec le label de Pharrell Williams), elle est apparue dans l'émission de MTV «My Super Sweet 16» en 2007.

Teyana Taylor arrives at the 32nd Annual Actor Awards on Sunday, March 1, 2026, at the Shrine Auditorium and Expo Hall in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Teyana Taylor
Teyana Taylor a impressionné dans son rôle de rebelle badass dans One Battle After Another.Keystone

Concept du concours? Organiser une fête aussi mémorable que décadente pour ses 16 ans, un pari que l'adolescente de l'époque a relevé haut la main, «moins comme une princesse capricieuse que comme une directrice artistique exigeante», selon le Times.

Teyana Taylor à l&#039;âge de 16 ans dans « My Super Sweet 16 »
La New-Yorkaise était déjà tout aussi badass à 16 ans.capture d'écran: youtube

Emma Stone

Pour ce qui est Emma Stone, c'est dans l'émission complètement kitch «In Search of the Partridge Family» que la jeune fille de 15 ans s'est fait remarquer pour son interprétation de «Bitch» de Meredith Brooks.

epa12768957 US actor Emma Stone poses on the red carpet at the EE BAFTA Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in London, Britain, 22 February 2026. The ceremony is hosted by the British Academy ...
Emma Stone pourrait bien rafler son troisième Oscar cette semaine.Keystone

Faute d'audience, la sitcom s'est malheureusement interrompue avant même qu'Emma ne puisse atteindre la finale. Seul le pilote a été diffusé.

Emma Stone, alors âgée de 15 ans (et encore connue sous son prénom, Emily), s&#039;est retrouvée en crop top, jean taille basse et gros bracelets, interprétant « Bitch » de Meredith Brooks.
En 2004, la jeune Emily Stone participait à «In Search of the Partridge Family», sur la chaîne VH1.capture d'écran: youtube

Ceci dit, l'actrice en passe de remporter son troisième Oscar ne nie pas du tout son passé et reste une grande adepte de téléréalité: elle évoque régulièrement les différentes franchises de Real Housewives dans ses interviews.

Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
Le CEO de McDo se fait défoncer en mangeant un burger
Video: watson
