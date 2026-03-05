Jessie Buckley, Teyana Taylor et Emma Stone batailleront ce dimanche pour la célèbre statuette d'or. getty/watson

Ces actrices nommées aux Oscars ont un point commun étonnant

Alors que la cérémonie des Oscars se profile dans quelques jours, une tendance intéressante parmi les nominées de cette année est tombée dans l'œil du New York Times. Savez-vous quel est le point commun entre Jessie Buckley, Teyana Taylor et Emma Stone?

Et on veut parler d'une autre qualité que celle d'être une extraordinaire comédienne, évidemment. En effet, comme le fait constater le New York Times à juste titre cette semaine, les trois actrices qui rivaliseront pour l'Oscar de la meilleure actrice ce dimanche partagent également le fait d'avoir démarré dans la téléréalité.

Un tremplin improbable, vous en conviendrez, pour une industrie du cinéma encore un brin conservatrice et jugeante à cet égard.

«Pendant des années, la télé-réalité a été considérée comme l'un de nos genres les plus méprisables, créant des stars de niche qui ne pouvaient que rêver de transformer leur notoriété en placement de produit sur les réseaux sociaux» Le constat du journaliste Kyle Buchanan,

dans le New York Times

Jessie Buckley

Et pourtant! Avant de rafler tous les prix cette saison pour son interprétation de l'épouse de William Shakespeare dans Hamnet, Jessie Buckley a participé au concours «I'll Do Anything» en 2008, quand elle avait 18 ans.

Jessie Buckley a été gratifiée d'un flot de récompenses cette année: ne lui manque qu'un Oscar. Keystone

Imaginez une sorte de «Nouvelle star» pour jeunes talents britanniques, où les participants sont conviés à interpréter des tubes face à un jury et en direct, mais également à relever des défis bizarroïdes pour venir à bout de leur timidité et de leurs appréhensions diverses et variées (tenir des rats vivants dans les bras, par exemple).



Jessie Buckley en 2008. capture d'écran: youtube

Tayana Taylor

Teyana Taylor, 35 ans, a connu son lot de vies avant d'être révélée dans Une Bataille après l'Autre aux côtés de Leonardo DiCaprio. Chanteuse et danseuse de profession (elle est apparue dans un clip de Beyoncé et signé avec le label de Pharrell Williams), elle est apparue dans l'émission de MTV «My Super Sweet 16» en 2007.

Teyana Taylor a impressionné dans son rôle de rebelle badass dans One Battle After Another. Keystone

Concept du concours? Organiser une fête aussi mémorable que décadente pour ses 16 ans, un pari que l'adolescente de l'époque a relevé haut la main, «moins comme une princesse capricieuse que comme une directrice artistique exigeante», selon le Times.

La New-Yorkaise était déjà tout aussi badass à 16 ans. capture d'écran: youtube

Emma Stone

Pour ce qui est Emma Stone, c'est dans l'émission complètement kitch «In Search of the Partridge Family» que la jeune fille de 15 ans s'est fait remarquer pour son interprétation de «Bitch» de Meredith Brooks.

Emma Stone pourrait bien rafler son troisième Oscar cette semaine. Keystone

Faute d'audience, la sitcom s'est malheureusement interrompue avant même qu'Emma ne puisse atteindre la finale. Seul le pilote a été diffusé.

En 2004, la jeune Emily Stone participait à «In Search of the Partridge Family», sur la chaîne VH1. capture d'écran: youtube

Ceci dit, l'actrice en passe de remporter son troisième Oscar ne nie pas du tout son passé et reste une grande adepte de téléréalité: elle évoque régulièrement les différentes franchises de Real Housewives dans ses interviews.

