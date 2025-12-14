Voici les 20 pires chansons de Noël de tous les temps

Paroles étranges, mélodies gênantes, les tubes pourris de Noël ne manquent pas. images: getty

Les 20 pires chansons de Noël de tous les temps

De Justin Bieber à Billy Idol en passant par Band Aid, voici les titres qui risquent de vous faire recracher votre vin chaud.

Oliver Baroni Suivez-moi

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais discutons tout de même. S’il existe un domaine dans lequel cette maxime se vérifie, c’est bien dans celui des chansons de Noël. Voilà un vaste répertoire de plaisirs coupables, que l’on chante volontiers après deux gorgées de vin chaud.

Personne ne prétendra que Rockin' Around the Christmas Tree est un monument artistique, mais avouons qu'on peut se laisser entraîner par ce petit swing entêtant.

C'est plutôt sympa, en vrai https://open.spotify.com/intl-fr/track/2EjXfH91m7f8HiJN1yQg97?si=30c0825d04474994

Mais il existe bien des chansons de Noël qui, objectivement, sont mauvaises. Une rapide plongée dans les forums et les classements en ligne suffit pour constater un étonnant consensus.

Les morceaux dont nous allons parler sont ceux qui vont au-delà du «c’est tellement mauvais que ça en devient presque bon».

Voici donc certaines chansons les plus citées par Time Out , Esquire ou RollingStone.

Justin Bieber – Mistletoe

Le jeune Justin Bieber, alors âgé de 17 ans, promet d’attendre son amoureuse sous le gui.

Frissons garantis, et pas à cause du froid.

*NSYNC – I Never Knew The Meaning Of Christmas

«Looking back on my childhood days, I can’t believe my foolish ways» (En me remémorant mes jours d'enfance, je n'arrive pas à croire à mes idioties)

Voilà ce que chantait Justin Timberlake alors qu'à l'époque il avait 17 ans. Un peu comme s’il tirait le bilan d’une existence bien remplie. Nous n'avons malheureusement pas pu joindre Britney Spears pour un commentaire.

New Kids on the Block – Funky, Funky, Xmas

Besoin d’un moyen radical pour ruiner votre ambiance de fête? Voilà.

Lady Gaga – Christmas Tree

Objectif, superposer des mélodies de Noël dans un morceau dance à moitié fini, avec le sapin de Noël comme métaphore sexuelle ultime. Une tentative «provocante», dirons-nous.

John Denver – Please, Daddy (Don't Get Drunk on Christmas)

Du côté des chansons country, ça donne…

«S'il te plait papa, ne te saoule pas à Noël, je ne veux pas voir pleurer maman»

Oui, c’est une chanson tout à fait sérieuse.

Tiny Tim – Santa Claus Has Got the AIDS

Ce qui suit, en revanche, est… hmm.

Nous voilà dans la catégorie WTF. En 1986, l’artiste et star télé Tiny Tim pensait visiblement tenir une idée hilarante en imaginant le Père Noël avec le SIDA. On reste perplexe.

Joel Grey – I'm Gonna Put Some Glue 'Round the Christmas Tree (So Santa Claus Will Stick Around All Year)

«Je vais mettre de la colle sur le sapin (pour que le Père Noël reste dans les parages toute l’année)»

Une idée particulière. Et disons... assez malaisante. Mais qui se cache derrière cette voix enfantine signée Joel Grey? Spoiler, au moment de l’enregistrement, il était déjà adulte. Ce qui rend le tout encore plus étrange.

Bon Jovi – Back Door Santa

Passons maintenant aux «reprises qui n’auraient jamais dû voir le jour»

Le morceau original de Clarence Carter (1968) était un excellent titre soul aux sous-entendus assumés (entrez «par derrière», si vous voyez ce que je veux dire...).

La version de Bon Jovi est en fait non seulement un crime musical, mais également capillaire.

The Pussycat Dolls – Santa Baby

Depuis Eartha Kitt en 1953, on a tout entendu. Mais cette reprise des Pussycat Dolls s’impose dans le haut du classement des versions les plus regrettables.

R2-D2 et C-3PO – Sleigh Ride

Star Wars? On adore. Les droïdes? Également. Noël? Évidemment. Alors pourquoi ne pas tout mélanger?

Après avoir entendu le «chant» de R2-D2… disons que l’idée semblait meilleure sur le papier.

Crazy Frog – Jingle Bells

Jingle Bells, tout le monde aime, non? Prenez un moment pour y repenser.

La bonne nouvelle: c’est court.

Destiny's Child - 8 Days of Christmas

Un girls band et Noël...cela aurait dû coller, mais le rendu est kitsch à souhait. On aime, mais en secret.

Billy Idol – Jingle Bell Rock

Qui savait que Billy Idol avait enregistré un album entier de Noël? Personne, et ce n’est pas plus mal.

Ashlee et Jessica Simpson – The Little Drummer Boy

Jusqu’à quel point peut-on saboter le classique de Noël Little Drummer Boy? Parmi les meilleures candidates dans cette catégorie, on trouve les sœurs Simpson.

Chaque «parapapampam» part aux fraises avec des voyelles sorties de nulle part, le rendant plus douloureux que le précédent.

Justin Bieber feat. Busta Rhymes – Drummer Boy

Mais attendez, ce n’est pas fini.

Sans commentaire.

She and Him – Baby It's Cold Outside

Bon… passons à Baby, It’s Cold Outside! Ce classique jazz de 1944 pose aujourd’hui quelques problèmes moraux évidents.

Pour le comprendre, il suffit d’entendre la célèbre réplique:

«Say, what's in this drink?» Dis, il y a quoi dans cette boisson?

Les tentatives de réécriture n’ont cependant pas toujours arrangé les choses, comme le prouve cette version.

L’actrice Zooey Deschanel et son acolyte Matthew Ward, alias She and Him, inversent les rôles du duo original, mais aussi le charme swing, remplacé par un arrangement bricolé dans un «style enfantin, fantasque et taillé pour les playlists Starbucks» (dixit Stereogum).

John Legend feat. Kelly Clarkson – Baby, It's Cold Outside

John Legend réécrit les paroles: il devient l’ami compréhensif qui commande un Uber. Le malaise reste intact.

Coldplay – Christmas Lights

Désolé, ce n'est pas nous qui avons fait ces classements.

Et oui, Liam Gallagher, tu avais raison, Chris Martin ressemble à un foutu prof de géographie.

NewSong – The Christmas Shoes

Si vous cherchiez quelque chose de 100% dépourvu d’ironie, lourdement moralisateur et émotionnellement appuyé, ce morceau pop chrétien est pour vous.

Une ballade sirupeuse racontant l'histoire d'un enfant achetant des chaussures à sa mère mourante pour qu’elle soit «belle lorsqu’elle rencontrera Jésus ce soir».

Band Aid – Do They Know It's Christmas?

Un groupe de célébrités, pour la plupart blanches, riches et britanniques, partagent dans Do They Know It’s Christmas at all? que certains pays d’Afrique ignorent ce qu’est Noël.

Le texte, condescendant, mélange post-colonialisme, racisme paternaliste et ignorance géographique, comme si tout un continent était incapable d’agir par lui-même:

«Il n'y aura pas de neige en Afrique»

Or, l’Ethiopie – censée bénéficier de ce projet caritatif – est l’un des plus anciens pays chrétiens au monde. Autrement dit, les auteurs savaient très bien que ses habitants connaissaient déjà Noël.

Le morceau a certes permis de récolter beaucoup d’argent pour l’aide d’urgence, mais même Bob Geldof, initiateur du projet et co-auteur de la chanson, le considère comme «l’un des deux pires titres de l’histoire».

L’autre serait We Are the World.

Allez, joyeux «bientôt-Noël»!

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

