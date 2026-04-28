Veronica Fusaro représentera la Suisse à l'Eurovision à Vienne du 12 au 16 mai prochain.

«J'ai encore tout à prouver»: la candidate suisse à l’Eurovision se livre

Veronica Fusaro représentera la Suisse au concours de l'Eurovision qui aura lieu à Vienne du 12 au 16 mai prochain. Mais avant de présenter sur la scène des demi-finales, la Bernoise nous parle de son titre Alice, de ses rêves et du concours musical le plus regardé au monde.

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Veronica Fusaro, tout d'abord, joyeux anniversaire avec un peu de retard (elle est née le 23 avril 1997), comment l'avez-vous fêté?

J'ai passé une journée relaxante (rires). Je suis allée au spa, j'ai fait du sauna et le soir, on est allés mangé chez mes parents à Thoune.



Pas de sortie avec les amis?

Oui, oui, j'ai aussi fêté avec eux, on est sortis à Berne, on a mangé dans un parc. J'avais besoin de recharger mes batteries et de faire un break.

Votre carrière est déjà bien établie en Suisse alémanique et hors de nos frontières, vous avez donné des centaines de concerts en Suisse et à l'étranger. Pourquoi vouloir participer à l'Eurovision? Vous avez encore des choses à prouver?

Complètement. J'ai encore plein de choses à prouver comme vous le dites.

«J'ai beaucoup de rêves à réaliser et je vois l'Eurovision comme une plateforme, une sorte de tremplin»

Quels rêves vous restent-ils?

Alors ça! De grands rêves, comme faire une tournée mondiale en jouant dans des pays différents. J'adorerais aussi jouer au Royal Albert Hall à Londres, par exemple. Vous voyez, ce sont de grands rêves.



Vous aviez déjà proposé une chanson pour l'Eurovision 2025, mais c'est celle présentée par Zoë Më qui a été choisie. Cette envie de participer au concours ne vous a pas lâchée pourtant?

Oui, car je vois que ce concours est tout simplement exceptionnel. C'est un spectacle vu par plus d'une centaine de millions de personnes, c'est assez incroyable de s'y présenter, c'est une grande opportunité pour faire connaître ma musique, car il est toujours difficile d'exporter les chansons que l'on produit en Suisse. J'avais envoyé une chanson pour la sélection de 2025, mais aussi pour celle de 2018, j'ai souvent eu en tête de faire l'Eurovision.

Après deux essais infructueux, qu'est-ce qui a changé cette fois? Comment votre titre Alice a-t-il fait la différence?

Je ne sais pas ce qui a convaincu le jury ni sur quels critères s'est fondée sa décision. Sincèrement, je pensais que la chanson Slot Machine que j'avais présentée pour l'Eurovision 2025 était plus à même d'être sélectionnée pour représenter la Suisse. Pour la sélection 2026, j'ai envoyé cinq chansons de mon album Looking for Connection et je ne pensais pas qu'Alice allait être choisie, car la thématique est assez dure. Mais ce fut le cas et cela m'a surpris.

Alice, la chanson suisse à l'Eurovision👇🏽 Alice, le titre de Veronica Fusaro qui représentera la Suisse à l'Eurovision 2026 Vidéo: watson

Alice est une chanson qui traite de la violence faite aux femmes. Pourquoi avoir voulu présenter une thématique aussi sérieuse à l'Eurovision?

Justement, d'où ma surprise lorsqu'elle a été sélectionnée par le jury. Alice fait partie de mon album, elle n'a pas été écrite pour l'Eurovision, d'ailleurs je n'écrirai jamais de titre pour un objectif précis.

«La raison qui m'a poussée à l'écrire est une préoccupation constante au sujet des violences faites aux femmes»

Je trouve tout simplement insupportable de lire jour après jour toutes les violences qu'elles subissent, allant parfois jusqu'aux féminicides dont elles sont victimes, c'est quelque chose qui me révolte profondément. J'ai écrit Alice avec la productrice Charlie McClean qui travaille à Berlin, elle avait préparé le début du morceau et quand j'ai entendu la mélodie pour la première fois, j'ai tout de suite eu l'impression que la musique essayait déjà de raconter une histoire. Il ne restait plus qu'à trouver les mots justes et cela a fini par devenir l'histoire d'Alice.



Vous avez donc écrit les paroles après avoir entendu la mélodie?

Je dirais que tout se fait à peu près en même temps dans ma tête. C'est un processus dans lequel tout se mêle, la musique et les paroles viennent au même moment.



Permettez-moi cette remarque, mais il y a un peu de Muse dans votre mélodie... c'est un clin d'oeil?

C'est vrai? Vous l'avez remarqué? Je ne dirais pas que je l'ai fait consciemment, mais Muse est l'un de mes groupes préférés, leurs chansons sont incroyables, je les ai vus en Live, c'est fantastique. C'est un joli compliment, en tout cas.



Les fans de l'Eurovision ont bien accueilli votre chanson, de nombreux commentaires saluent son côté rock. Vous attendiez-vous à ces réactions?

A la diffusion du titre, j'ai pensé que le retour des fans serait plus sévère, mais j'ai été agréablement étonnée. Alice semble plaire et, franchement, c'est très satisfaisant pour l'instant.

Avez-vous déjà une fanbase dans certains pays?

Je dirai que les personnes qui aiment ma chanson ne sont pas liées à un pays particulier, car elles peuvent venir de Grèce, d'Azerbaïdjan, de Turquie ou de Roumanie. Je remarque toutefois que le titre a un certain succès en Europe de l'Est.



Avez-vous écouté les autres chansons, et si oui, avez-vous des préférences?

Oui, j'aime beaucoup la chanson Crossroads de la Tchéquie, car je trouve la voix du chanteur extraordinaire et le titre Nan de l'Albanie avec la présence du chœur.

Daniel Zizka - CROSSROADS pour la Tchéquie Vidéo: YouTube/Eurovision Song Contest

Est-ce que vous avez vu à quel niveau est classé votre titre parmi les fans de l'Eurovision?

Pas du tout, je ne regarde pas trop ce genre de choses. Et puis, c'est encore trop tôt pour se faire une idée, car le public n'a pas encore vu la performance scénique.

Alors? Pouvez-vous nous en dire plus?

Je ne peux rien révéler malheureusement (elle sourit). Je peux vous dire qu'on a fini les préparatifs, on a déjà répété. Ah oui, je peux dire que le solo de guitare aura une place de choix durant la performance, mais le reste est encore secret.



On se permet la question générique, mais incontournable: pensez-vous qu'Alice pourra se hisser en finale et espérer gagner le concours?

Franchement, on ne peut pas se présenter au concours de l'Eurovision sans espérer avoir des chances d'accéder à la finale. Par contre, remporter le concours, cela ne dépend pas de moi, il faut voir comment le public réagira à la mise en scène.

Cette année l'Eurovision à Vienne se déroule dans un contexte politique tendu, avec le boycott du concours par certains pays à cause de la participation d'Israël, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche?

Oui, personnellement, je comprends tout à fait le discours sur le boycott du concours, mais j'ai réfléchi à l'opportunité que cela m'apportait d'avoir la chance de participer au concours. En tant qu'artiste, je veux aussi apporter mes valeurs, ma personnalité et mes convictions sur scène. J'y ai pensé en envoyant mes chansons à la sélection suisse. Je me suis dit: "si tu es sélectionnée, tu peux apporter tes valeurs sur scène et aussi envoyer un message de paix".

«J'ai fait le choix de me présenter avec ma sensibilité, mais je ne vais pas juger les artistes qui ne souhaitent pas le faire pour autant»

Nous avons parcouru vos posts Insta, y a -t-il une publication dont vous êtes particulièrement fière?

Je dirai l'une des plus récentes, où je reprends le titre Sattelite de Lena, qui a gagné l'Eurovision en 2010 en représentant l'Allemagne. Nous avons tourné la vidéo sur un bateau à Berlin et c'était très amusant.

J'imagine que vous devez être très entourée depuis que vous avez été choisie pour nous représenter, est-ce que c'est une pression supplémentaire?

Je ne le ressens pas comme une pression, je m'y attendais et je considère cela comme tout à fait normal, il s'agit de l'Eurovision tout de même.

«Ce qui change par exemple, c'est que je dois poster plus régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux et, bien entendu, me produire à l'étranger pour présenter la chanson»

L'Eurovision sera une parenthèse incroyable, mais je continue ma carrière avec mon manager Stefan Shurter, et nous avons des concerts programmés bien après mon passage à Vienne.



Nous avons votre programmation, je vois qu'il n'y a qu'une seule date en Suisse romande pour 2026 (Aigl'In le 5 juin), il faudra peut-être en ajouter lorsque vous reviendrez de Vienne, vous toucherez un mot à votre manager...

Vous avez raison (rires). Je lui dirai. C'est vrai que ce n'est pas très équilibré, je me produis essentiellement en Suisse alémanique ou à l'étranger. En 2026, je viendrai à Aigle, et je rappelle que j'ai quand même été au Montreux Jazz il y a trois ans et à Lausanne en 2025. Vous me faites penser que je n'ai pas encore réussi à convaincre le Paléo festival, j'aimerais beaucoup y participer, c'est quand même le plus grand festival de Suisse romande... alors, le Paléo, si tu m'entends, je suis là.

