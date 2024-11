Rosé et Bruno Mars dans le clip de APT. image: capture d'écran youtube

Vous n'échapperez pas à ce «jeu à boire» et ça s'explique

Depuis plus d'un mois, un morceau perturbe l'esprit de la jeunesse mondiale comme un virus. APT., de Bruno Mars et Rosé (la star du groupe de K-pop Blackpink), contient tous les ingrédients nécessaires à la naissance d'un phénomène pop planétaire. Et l'agacement en fait partie.

Début de l'épidémie, le 18 octobre 2024. A minuit et une minute, le morceau APT. (avec un point à la fin) est lâché sur les plateformes et il y a fort à parier que les coupables savent très bien les dégâts qu'ils s'apprêtent à causer. On y entend Bruno Mars et Rosé (la star du groupe de K-pop Blackpink) s'enjailler sur l'un des slogans les moins compréhensibles de l'histoire de la pop.

«Apateu, apateu» Voilà.

A mi-chemin entre le nourrisson de bonne humeur et le fêtard qui essaie de commander un kebab au petit matin, ce bruit de bouche va se propager à la vitesse du Covid-19. En français dans le texte, «Apeteu» veut dire «appartement». Plus précisément, un jeu à boire très populaire en Corée du Sud auquel les jeunes s'adonnent (vous l'aurez compris) à domicile.



En vrai, on s'en fiche un peu.



Le clip d'APT. sera un raz-de-marée immédiat et ça se devine dès les premières secondes. On sait qu’une fois la première boucle digérée, on va se retrouver contraint de dodeliner de la tête. Ambiance chewing-gum de salle de classe, rythmique punk version H&M et couleur pink à tous les étages, nous avons affaire à une évidence comme on en croise rarement. Et les chiffres ne mentent pas (toujours): en moins de temps qu'il n'en faut pour prononcer correctement «apateu», cette bombe dégoupillée en duo deviendra «N° 1 du top mondial des clips musicaux» sur YouTube, avec plus de 400 millions de vues.

Bonne chance pour vous la sortir du crâne.

Euphorie, légèreté, efficacité. Sans oublier une chorégraphie enfantine, du romantisme adulescent, une complicité entre les deux stars qui donne envie de sonner chez son voisin pour faire pareil et un refrain qui met les poils au garde-à-vous.

«Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now?Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apateu»

N'en jetez plus, c'est un tube. Avec les symptômes habituellement rencontrés en cas d’infection: obsession, agacement et hémorragie de copycats sur TikTok. Depuis qu'un certain Felix Bringas y a créé sa propre danse, le réseau social chinois ne jure plus que par ce mystérieux «apateu», qui s'écrit «아파트» en coréen.

Dans le fond, on ne demande rien de plus à la pop. Tant que le morceau colle aux dents et qu'on a envie de le bouffer en boucle dans la bagnole, la mission est accomplie. Simple, basique? Mmh. Au contraire, fabriquer une rengaine pop aussi évidente est l'un des exercices les plus difficiles de la musique moderne. (Écoutez le dernier album de Katy Perry. 🫠)

Sur le ring du tube pop, tout se joue dans un mouchoir de poche. C'est pourquoi il n'est pas si rare d'avoir une sale impression de déjà-vu. Cette fois, les plus vieux d'entre vous auront peut-être remarqué que la production de Bruno Mars, mais aussi la mélodie du couplet, la rythmique H&M et l'atmosphère générale du clip rappellent cruellement le hit d'un duo de pop-punk britannique baptisé The Ting Tings. Il y a une quinzaine d'années, Jules de Martino et Katie White lâchaient That's Not My Name sur les dancefloors. Un carton.

Bruno Mars, qui est à l'orée de la quarantaine, a certainement dû garder un vague (et très bon) souvenir des Ting Tings. Rien de bien grave, rassurez-vous. Alors que le duo a défloré sa chanson sur scène vendredi dernier aux MAMA Awards 2024 à Osaka, APT. annonce surtout le premier album en solo de Rosé. La chanteuse de 27 ans ne pouvait pas rêver d'un meilleur amuse-bouche pour que Rosie, disponible le 6 décembre, attire tous les tympans.

D'ici là, ne soyez pas surpris si le DJ de votre Noël de boîte vous inflige de grandes lampées d'«apateu» juste après la dinde.