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Ces Fails vont vous donner un coup de boost

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram/reddit

Au bout de votre vie? Ces Fails vont vous donner un coup de boost

Baskets du pape, bière sacrifiée, tatouage catastrophique et intelligence artificielle en roue libre: internet a encore livré une magnifique collection de Fails cette semaine. Et franchement, ça vaut le détour.
12.05.2026, 05:3112.05.2026, 05:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Vous êtes encore fatigué, vous aussi?

Lustiger Bus
Image: instagram

Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul.

Mais les absurdités suivantes devraient vous réveiller en moins de deux. Pari tenu? Car cette semaine encore, internet nous a offert une belle collection de Fails, et nous allons évidemment les découvrir ensemble.

Allez... que le spectacle commence!

Des choses qui n’arrivent probablement qu’un mardi

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

L’esprit du football l’a quitté.

Que peut-il arriver quand le chanteur Akon roule dans la foule dans une bulle géante… pendant que tout le monde regarde son téléphone?

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gif: instagram

La légende raconte qu’il s’y trouve encore aujourd’hui.

Peut-être qu’une petite soirée jeux de société tranquille serait une meilleure idée.

Die lustigsten Fails der Woche

Ah, ça? Juste un motif de sol tout à fait normal!

Die lustigsten Fails der Woche: Boden
Image: instagram

«Ce dessin d’enfant encadré sur le mur chez notre vétérinaire», écrit un utilisateur Reddit à propos de cette merveille.

Die lustigsten Fails der Woche: Zeichnung von Pferd
Image: reddit

«Mes premières putes»

Dans la catégorie «choses qui vont vous hanter cette nuit»: ce barbecue Bob l’éponge.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

«Only God can fudge me» — Dieu a surtout massacré ce tatouage.

Die lustigsten Fails der Woche: tattoo der Woche
Image: reddit

Oui, oui, ça devait probablement être un «J».

Remarquez, peut-être que cette personne est fan des fugdes, ces caramels venus du Royaume-Uni.

Petit aparté personnel: la semaine dernière, j’ai tenté de cuire du riz acheté à la va-vite

Fails der Woche: Reis Anleitung bzw. Übersetzung
Image: sim

J’ai failli m’effondrer.

Fails der Woche: Reis Anleitung bzw. Übersetzung
Image: sim

«Benutzung Einsatz»? Incompréhensible.

Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi

Pas de salade avec des crises d’épilepsie pour moi, merci.

Übersetzungfehler seizure in Menükarte
Image: instagran

Merci de ne pas… partager?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Au fait, vous avez déjà pris le petit-déjeuner?

Early Bird Gets The Worm
by u/TheCABK in yesyesyesyesno

(Même le hibou n’a rien eu. Victoire pour l’insecte.)

Le Fail le plus triste de la semaine (RIP la bière) est malheureusement aussi le plus drôle.

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gif: reddit

Encore un peu plus près:

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gif: reddit

(Il va bien, il va bien, il en rit lui-même.)

Produit du jour:

Die lustigsten Fails der Woche: Baby und Xavier
Image: instagram

😐 ...

Surprise

C'est bientôt Noël. Voici déjà une adorable idée déco:

Die lustigsten Fails der Woche: Weihnachtliche Deko
Image: reddit

Ce qui est formidable, c’est que les règles ne s’appliquent plus tant qu’on peut poster une jolie photo sur Instagram.

Die lustigsten Fails der Woche: Instagrammer
Image: reddit

Bon, pour être honnête, techniquement, elle ne marche pas (encore) sur l’herbe.

Die lustigsten Fails der Woche: Instagrammer
Image: reddit

Vieux, mais… POUF!

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gif: instagram

Eeeeeeeeeeet...

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gif: instagram

...tchô bonne!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Gagnant

Parfois, ce sont les petites choses de la vie qui nous font le plus rire.

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gif: reddit
Et maintenant que nous sommes tous réveillés et de bonne humeur, vous allez sûrement poster vos images et GIF les plus drôles dans les commentaires, non?
<3

Encore plus de Fails?

C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏
Fini de rire: les Fails sont de retour, et c'est du sérieux!
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Replaced est un jeu de plateforme et d'action cinématique en 2.5D, dans un impitoyable environnement narratif cyberpunk inspiré de Blade Runner.
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