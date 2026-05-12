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Au bout de votre vie? Ces Fails vont vous donner un coup de boost

Baskets du pape, bière sacrifiée, tatouage catastrophique et intelligence artificielle en roue libre: internet a encore livré une magnifique collection de Fails cette semaine. Et franchement, ça vaut le détour.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Vous êtes encore fatigué, vous aussi?

Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul.

Mais les absurdités suivantes devraient vous réveiller en moins de deux. Pari tenu? Car cette semaine encore, internet nous a offert une belle collection de Fails, et nous allons évidemment les découvrir ensemble.

Allez... que le spectacle commence!

Des choses qui n’arrivent probablement qu’un mardi

L’esprit du football l’a quitté.

Que peut-il arriver quand le chanteur Akon roule dans la foule dans une bulle géante… pendant que tout le monde regarde son téléphone?

La légende raconte qu’il s’y trouve encore aujourd’hui.

Peut-être qu’une petite soirée jeux de société tranquille serait une meilleure idée.

Ah, ça? Juste un motif de sol tout à fait normal!

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«Ce dessin d’enfant encadré sur le mur chez notre vétérinaire», écrit un utilisateur Reddit à propos de cette merveille.

«Mes premières putes»

Dans la catégorie «choses qui vont vous hanter cette nuit»: ce barbecue Bob l’éponge.

«Only God can fudge me» — Dieu a surtout massacré ce tatouage.

Oui, oui, ça devait probablement être un «J».

Remarquez, peut-être que cette personne est fan des fugdes, ces caramels venus du Royaume-Uni.

Petit aparté personnel: la semaine dernière, j’ai tenté de cuire du riz acheté à la va-vite

Image: sim

J’ai failli m’effondrer.

Image: sim

«Benutzung Einsatz»? Incompréhensible.

Pas de salade avec des crises d’épilepsie pour moi, merci.

Merci de ne pas… partager?

Au fait, vous avez déjà pris le petit-déjeuner?

(Même le hibou n’a rien eu. Victoire pour l’insecte.)

Le Fail le plus triste de la semaine (RIP la bière) est malheureusement aussi le plus drôle.

Encore un peu plus près:

(Il va bien, il va bien, il en rit lui-même.)

Produit du jour:

😐 ...

C'est bientôt Noël. Voici déjà une adorable idée déco:

Ce qui est formidable, c’est que les règles ne s’appliquent plus tant qu’on peut poster une jolie photo sur Instagram.

Bon, pour être honnête, techniquement, elle ne marche pas (encore) sur l’herbe.

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Vieux, mais… POUF!

Eeeeeeeeeeet...

...tchô bonne!

Bonus-Gagnant

Parfois, ce sont les petites choses de la vie qui nous font le plus rire.