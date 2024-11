Chris Martin a créé malgré lui un moment «YouTube». Image: Zuma Press

Cette star n'a vraiment pas de chance

Chris Martin, le leader de Coldplay, aurait pu sérieusement se blesser. Alors qu'il se produisait en Australie, le chanteur est subitement tombé dans une trappe.

C'est lors du dernier des quatre concerts que Coldplay donne au Marvel Stadium de Melbourne en Australie que le groupe a frôlé la catastrophe.

Alors que le chanteur Chris Martin partageait au public quelques anecdotes glanées durant leur tournée mondiale Music of the Spheres World Tour, celui-ci est accidentellement tombé dans une trappe.

La séquence en image: Vidéo: watson

Des vidéos de l'incident diffusées sur les réseaux sociaux montrent le musicien marcher «à reculons» et s’adressant au public. C'est alors qu'il trébuche et tombe dans un trou, devant son public stupéfait. Des membres de l’équipe se sont précipités pour l’aider à se relever.

Plus de peur que de mal. En sortant du trou, Chris Martin a remercié au micro un membre du personnel de l'avoir «rattrapé», avant de retourner sur scène.

«Merci les gars, putain de merde, c'était presque un moment Youtube! J’ai l’impression qu’on finira sur YouTube» Chris Martin.

La tournée internationale de Coldplay, Music of the Spheres, a débuté en mars 2022 et se poursuivra en Nouvelle-Zélande ainsi qu'aux Etats-Unis, pour se conclure en septembre 2025 à Londres. Un nombre record pour Coldplay qui fera mieux que Taylor Swift, puisque la chanteuse était la première artiste solo à s’y être produite huit fois lors de sa tournée The Eras cet été.