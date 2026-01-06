larges éclaircies-5°
Punk Rocky: A$AP Rocky fait son grand retour avec Winona Ryder

Vidéo: watson

A$AP Rocky revient avec une alliance de choc

Le rappeur new-yorkais et l’icône de «Stranger Things» se retrouvent dans un clip surréaliste aux allures de rêve fiévreux.
06.01.2026, 17:0706.01.2026, 17:12
Jérémie Crausaz

C’est une rencontre que personne n’avait prédite sur sa carte bingo de 2026. Dans son nouveau clip Punk Rocky, dévoilé tard la nuit du 5 janvier sous nos latitudes, A$AP Rocky signe son grand retour avec une invitée de marque: Winona Ryder.

Grande nouvelle pour Rihanna

La vidéo nous plonge dans une banlieue américaine trop calme pour être honnête. Mais A$AP Rocky va bientôt semer le chaos avec son groupe de garage, jusqu'à l'intervention de la police. Winona Ryder y fait une première apparition, d'abord en train de se détendre sur son porche, avant d'apporter une tarte (qu’on imagine encore chaude) au groupe.

Ce qui frappe à première vue, c'est le look de l'actrice, mélange parfait de chic et de grunge qui sent bon l’époque Nirvana. Et l'esthétique du clip ne laisse rien au hasard: l'atmosphère sombre et décalée rappelle l'univers de Tim Burton, collaborateur historique de Winona Ryder. Le réalisateur a d'ailleurs signé la pochette du prochain album de Rocky.

Le clip pousse le délire visuel assez loin: grâce à des effets spéciaux troublants, on voit A$AP Rocky chanter littéralement par son œil, sa pupille se transformant en une bouche musicale après l’altercation avec la police.

Pour voir le clip complet, cliquez ici.
Son accent obsède le monde entier

Ce clip sert de teaser final pour l'album Don't Be Dumb, dont la sortie est prévue pour le 16 janvier 2026. Entre références cinématographiques cultes et esthétique punk, A$AP Rocky confirme qu'il ne sort pas juste de la musique; il construit un univers visuel complet.

Découvrez qui se cache derrière l'invitée surprise de A$AP Rocky👇

Vidéo: watson
