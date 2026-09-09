Soprano lance «Le Karaoké stadium tour», une série de concerts dans huit stades de France entre 2027 et 2028 (image d'archives). Keystone

Soprano annonce une tournée «karaoké» et la Romandie retient son souffle

Soprano a dévoilé ce mercredi une tournée dans huit stades français, entre juin 2027 et juin 2028, pour la sortie de son neuvième album, Karaoké. Aucune date en Suisse n'a (pour le moment?) été annoncée.



Plus de «Divertissement»

Le rappeur marseillais Soprano, également coach de The Voice Kids, se cachait derrière ces affiches énigmatiques. Il lance «Le Karaoké stadium tour», une série de concerts dans huit stades de France entre 2027 et 2028, pour fêter la sortie de son neuvième opus, Karaoké. Comme le rapporte le Huffpost, plusieurs centaines de milliers de spectateurs sont attendus.

Les affiches proclamaient «Je ne fais pas le stade de France, je fais les stades de France». C'est ce mystère qui vient d'être résolu, alors que Soprano n'a même pas encore terminé son Freedom Tour.

Une date en Suisse?

Au programme, les dates annoncées pour l'heure: Lille (5 juin 2027), Nantes (12 juin), Metz (19 juin), Le Mans (26 juin), Bordeaux (3 juillet), Lyon (10 juillet), la Plénitude Arena de Paris (10 juin 2028) et le Cepac Vélodrome de Marseille (17 juin).

Et une halte en Suisse, alors? Ca ne semble pas être au programme. Mais les fans romands gardent un œil attentif aux annonces, en espérant voir finalement apparaître une date près de chez eux.

Un show «participatif»

Le chanteur promet un show «participatif», avec ses personnages cultes et des invités surprises. Les spectateurs en pelouse recevront des accessoires de déguisement.

Interrogé par RTL, Soprano s'est dit «tétanisé»: «Là on va essayer de faire un truc qui est totalement historique.» La vente des billets débute vendredi à midi. (dag)