Sabrina Carpenter secoue Fortnite. Image: keystone

Ses positions sexuelles enflamment Fortnite

La chanteuse Sabrina Carpenter fait le buzz sur les réseaux en raison de sa «Juno Pose», soit des positions sexuelles qu'elle mime durant ses concerts. Fortnite capitalise sur cette petite danse osée devenue légendaire.

Michelle Nuhn / watson.de

Depuis qu'elle a lancé sa grande tournée mondiale, Sabrina Carpenter fait sensation. La raison: pendant sa chanson Juno, une tradition particulière s’est établie. La chanteuse de 25 ans présente au public une position sexuelle au milieu de sa performance.

La petite acrobatie chorégraphiée varie à chacun de ses spectacles, ce qui rend l'effet de surprise parfait. A chaque performance, les fans se demandent avec impatience quelle position leur sera présentée. Cela dit, certains se sont déclarés outrés par la petite pose licencieuse.

Voici la «Juno Pose» en images 👇 Vidéo: watson

Or, il se trouve que la «Juno Pose» a débarqué dans le cyberespace. Désormais, les fans peuvent acheter Sabrina Carpenter en tant que personnage dans le jeu vidéo ultra-populaire Fortnite. Et évidemment, les positions amoureuses controversées sont incluses.

Son propre personnage dans le jeu

Après Lady Gaga, Travis Scott et The Kid Laroi, entre autres, Sabrina Carpenter est désormais également disponible en skin dans la boutique Fortnite. Les créateurs de jeux vidéo la présentent comme la star de la huitième et actuelle saison.

L’idée était évidemment d’utiliser un mélange d’humour et de controverse. Un mix explosif que la jeune femme de 25 ans inclut dans ses immenses shows.

L'interprète d'Espresso fait partie du jeu depuis le 8 avril. En plus du personnage lui-même, les fans peuvent ajouter d'autres goodies. A travers le soi-disant «Passe Musique», vous pouvez trouver de nombreuses danses, émoticônes, et accessoires. Vous trouverez aussi certaines de ses tenues de scène légendaires, ainsi que ses poses sexuelles.

Sur la chanson correspondante Juno, la Sabrina virtuelle expose ses meilleurs mouvements. De la lap dance aux mouvements ouvertement sexuels, on retrouve également certaines de ses «Juno positions», extraites de sa tournée Short n' Sweet, et répliquées de façon très fidèle.

Le petit kamasutra chorégraphié de Sabrina a généré de grosses polémiques il y a peu de temps. Comme l'a rapporté Deadline à l'époque, plus de 800 téléspectateurs se sont plaints auprès du régulateur britannique des médias Ofcom après avoir vu la performance de Sabrina Carpenter aux Brit Awards 2025.

Les fans sont divisés

Le dernier coup de pub de la chanteuse a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté de ses fans:



«Je suis obsédé par ces skins Sabrina Carpenter» Un fan enthousiaste sur X.

«Ajouter Sabrina à Fortnite était une grosse erreur» x

«Ils n'auraient jamais dû ajouter Sabrina à Fortnite, LMFOOO!»

«C’est un peu bizarre» x

«Sabrina Carpente a ruiné Fortnite» x

Comment ça, vous ne connaissez pas Sabrina? Voici un rattrapage 👇

Les internautes n'ont rien contre la figure de Sabrina dans le jeu. Mais sa «Juno Pose» fait rincer des dents. Bon, au pire, vous pouvez faire comme ces utilisateurs, qui préfèrent réunir une armée de Sabrina, pour chanter en coeur...avec Batman.