L'été de Sabrina n'est pas près de s'arrêter.

Qui est Sabrina Carpenter, la nouvelle reine de la pop?

Difficile d'échapper à la chanteuse américaine de 25 ans et à ses chansons addictives. Soutenue par son amie Taylor Swift, elle a sorti ce vendredi son nouvel album.

Steffen Rüth / ch media

C'est son grand été – il est pratiquement impossible d'échapper à Sabrina Carpenter ces dernières semaines. En effet, depuis qu'elle l'a présentée en avril au festival «Coachella», les algorithmes adorent sa chanson «Espresso», et les gens l'aiment tout autant. Il faut dire qu'elle est vraiment originale et amusante.

«That's that me, Espresso» chante l'artiste pop née en Pennsylvanie. Les paroles sont grammaticalement bancales, mais super accrocheuses.

La chanson parle du fait que Carpenter fait tourner la tête des hommes jusqu'à l'insomnie, comme si elle était une boisson chaude caféinée. «Espresso» a un ton très différent du reste des tubes pop du moment, souvent marqués par l'incertitude et l'introspection.

Il est plus léger, plus insouciant, plus joyeux, plus audacieux et plus coquin.

Comme l'a déclaré Carpenter dans un entretien avec le magazine américain Vanity Fair.

«Au début, j'étais vraiment la seule à croire à cent pour cent en Espresso»

Elle a dû faire preuve de persuasion et d'entêtement pour convaincre les patrons de sa maison de disques.

Et lorsqu'elle enchaîne en juin avec Please Please Please, la femme d'1.51 mètre atteint de nouveaux sommets: c'est sa première chanson à atteindre la première place du hit-parade américain.

La chanson est saturée de synthétiseurs et est très sophistiquée en termes d'arrangement et de mélodie. La vidéo de Please Please Please fait penser à des films sanglants des années 90 comme Thelma et Louise ou Tueurs nés. Le rôle du délinquant masculin est joué par le petit ami de Sabrina dans la vraie vie, l'acteur irlandais de Saltburn Barry Keoghan.

Please Please Please 👇 Vidéo: YouTube/SabrinaCarpenterVEVO

La plus blonde des pop stars

Sabrina Carpenter elle-même est blonde comme aucune chanteuse pop ne l'a été depuis longtemps; sa crinière fait penser à Marilyn Monroe, Kim Basinger, Sharon Stone ou encore Madonna. Elle déclare:

«J'aime le vieil Hollywood. J'aime quand c'est amusant, ludique et un peu coquin»

Sur son album «Short n' Sweet», qui est sorti le 23 août, elle va jusqu'au bout de son concept pop, qui est doux comme une gaufre au beurre, et le fait de manière convaincante. Consciente des tendances, elle se laisse aussi un peu aller à des emprunts à la musique country («Slim Pickins»). Musicalement, l'ensemble est élégant, plein de style et de grande qualité.

Pourtant, il a pendant longtemps semblé que Sabrina ne deviendrait pas une véritable superstar. Elle a suivi le chemin habituel de l'enfant star: lorsqu'elle était pré-adolescente, elle chantait sur YouTube des chansons d'Adele et de Christina Aguilera et a rapidement atterri dans le groupe Disney, connu pour son sens de la famille, mais aussi pour sa propension à brûler les jeunes.

A partir de 2013, Sabrina a joué un rôle principal dans la série pour ados «Girl Meets World» (titre français: «Le monde de Riley»), et a enregistré en parallèle quatre albums qui contenaient quelques petits hits, mais qui n'ont pas eu de véritable impact.

Quelques événements ont ensuite influencé positivement le destin de Sabrina Carpenter. Mais elle a quand même dû passer par des moments d'infortune: ses débuts à Broadway («Mean Girls») ont été interrompus par la crise du Covid-19 après sa première représentation.

Mais cela lui a donné le temps de mûrir un peu en paix.

«On peut dire qu'il y a une Sabrina pré-Covid et une Sabrina post-Covid» Sabrina.

En 2022, elle sort un album qui attire l'attention: «Emails I Can't Send», aux sonorités plongeant dans le spectre mélancolique, qui regorge de chansons personnelles.

Taylor Swift comme alliée

La chanson Because I Liked A Boy reçoit une attention particulière. Sabrina aurait en effet piqué à sa collègue Olivia Rodrigo son petit ami, l'acteur et chanteur Joshua Bassett. Cela attire bien sûr l'attention.

Mais «Emails» était aussi un bon album, «mon premier disque d'adulte», selon Carpenter. La carrière de Sabrina peut tout à fait être comparée à celle de Miley Cyrus. «Espresso» est à cet égard son «Wrecking Ball».

Et il faut quand même mentionner la superstar de la musique pop qui a donné un coup de main à Sabrina: Taylor Swift l'a emmenée en Amérique latine, en Australie et à Singapour lors de sa tournée «Eras» en 2023 et 2024.

En outre, Swift lui a présenté son propre producteur et co-auteur Jack Antonoff, qui est désormais coresponsable de la création de près de la moitié des nouvelles chansons de Carpenter. Le fait que Swift et Carpenter soient les meilleures amies du monde, qu'elles se tiennent constamment dans les bras l'une de l'autre à n'importe quelle occasion et qu'elles publient des messages l'une sur l'autre sur Instagram ne fait certainement pas de mal non plus.

«Que l'été de Sabrina continue pour toujours», a récemment déclaré Taylor Swift. Pour l'instant, il n'y a pas le moindre doute à ce sujet.

On vous laisse en musique et en images, avec le dernier clip de Sabrina, Taste, avec l'actrice Jenna Ortega.

(aargauerzeitung.ch/Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci)