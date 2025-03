Vidéo: watson

Elle change de position sexuelle à chaque concert

La nouvelle reine de la pop est actuellement en tournée et surprend son public avec une pose particulièrement suggestive qui porte même un nom: la «Juno Pose».

Sabrina Carpenter, autrice du tube Espresso et nouvelle chouchoute de la pop, est actuellement en tournée à travers l’Europe, où elle affiche complet partout où elle se produit. Après être passée par Londres et Paris cette semaine, elle se produira à Zurich le 28 mars prochain. À chaque concert, Sabrina adopte une pose particulièrement suggestive lorsqu’elle interprète son morceau Juno.

Lorsqu’elle entame son titre, véritable hymne au sexe, tous les téléphones se braquent sur elle. Seule ou accompagnée de danseurs, la chanteuse rend son public hystérique avec son acrobatie. Au moment où elle interprète le passage «Wanna try out some freaky positions? Have you ever tried this one?», dans lequel elle suggère d’essayer une nouvelle position sexuelle, elle se cambre alors et prend une pose érotique sur scène. C’est ce geste devenu culte que l’on surnomme désormais la «Juno Pose».

La star au look de lolita pousse même le clin d’œil jusqu’à dédier sa pose à chaque ville. Lors de son concert au Palais omnisports de Paris-Bercy, le lundi 17 mars, Sabrina Carpenter a ainsi opté pour une posture évoquant la forme de la Tour Eiffel. À Londres, c’est le Tower Bridge qui était à l’honneur lorsque la chanteuse a fait du yoga sur scène en prenant la pose du pont. On est donc très curieux de découvrir à quoi ressemblera son hommage à la Suisse lors de son passage au Hallenstadion de Zurich.

Vous reconnaissez le tour Eiffel? Image: X

Un film iconique

Le morceau Juno fait référence au célèbre film du même nom sorti en 2007 avec Elliot Page dans le rôle d'une adolescente confronté à une grossesse non désirée. Si Sabrina ne parle pas du film en tant que tel, il est cité lors du refrain de la chanson:

«Si tu m'aimes bien, alors qui sait? Je pourrais te laisser me faire Juno»

La chanson parle essentiellement d'être une femme qui est tellement attirée par un homme qu'elle pourrait vouloir tomber enceinte de lui - tout en souplesse et en lui offrant visiblement des positions très géographiques.