La richesse rend fou

Enfermer l’élite dans une bulle absurdement luxueuse pour observer ses travers, c’est non seulement à la mode, mais un leurre. Dans la nouvelle série Netflix Sirens, avec Julianne Moore en gourou psychopathe et suffisamment d’humour noir pour froisser les robes de bal, on nous force à torturer nos propres valeurs. Sadique, brouillon, divertissant.

En ce moment, nos écrans regorgent de problèmes de riches. De White Lotus en passant par Nine Perfect Strangers ou encore Your Friends and Neighbors, la caste qui pleure dans la soie est une source inépuisable d’intrigues perchées au sommet du monde, mais empêtrées dans un océan d’emmerdes. Si l’être humain s’est toujours pourléché face aux malheurs des autres, c’est encore plus jouissif lorsque ces protagonistes sont timbrés, pourris et gâtés.