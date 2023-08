Booba au We Love Green Festival le 1er juin 2019 à Paris. Image: Redferns

Booba balance tout dans une autobiographie ce mardi soir

Le rappeur de 46 ans présente ce mardi soir un documentaire exclusif qui revient sur son parcours. De sa musique à ses nombreux clashs, les spectateurs vont être servis.

Tout grand artiste voit un jour naître sa biographie. Considérant être l'un d'entre eux, Booba a annoncé s'apprêter à lui aussi délivrer sa propre histoire. Et grâce à un récent tweet du rappeur, on connaît désormais la date et l'heure du lancement de cette autobiographie:

«Demain, 18 heures, mon autobiographie», a-t-il posté lundi 21 août sur X (anciennement Twitter). Par ces quelques mots, le célèbre Duc de Boulogne s'est ainsi gardé d'offrir de plus amples informations concernant ce projet hautement attendu. Si l'on en croit cependant les informations de Génération rap, parmi les premiers médias à avoir repéré la nouvelle, il devrait du reste se dévoiler sous la forme d'un documentaire audiovisuel. Et ce n'est pas tout.

Sa vie, sa famille et les fantasmes

La naissance de l'autobiographie de Booba, encensé dans le milieu tel l'un des pontes du rap français, n'est pas étonnante. Comme l'indique à nouveau Génération rap, le rappeur l'avait déjà évoquée au début du mois d'août dans le cadre d'un entretien avec le journal Le Progrès. Il avait programmé sa sortie à la fin de l'année 2023.

«Un documentaire va bientôt voir le jour, il abordera ma vie, ma famille et les fantasmes que les gens entretiennent à mon sujet» Booba, rappeur français le progrès

Les fans ont donc pu être interpellés par le soudain changement de calendrier. Aucune explication sur les raisons de la publication prématurée de son autobiographie n'a toutefois été donnée. Et aucune information sur le canal à travers lequel les internautes pourraient la découvrir n'a été fournie.

Du roi du rap au roi des clashs

Quoi qu'il en soit, les fins suiveurs de la carrière de B2o seront sans aucun doute réjouis. Car au-delà de sa musique ayant influé sur la créativité de nombreux MCs de l'Hexagone, Ellie Yaffa de son vrai nom a également marqué les jeunes générations de ses joutes verbales et physiques échangées avec ses rivaux.

Plus encore, depuis plusieurs mois, en marge des rares albums musicaux qu'il a récemment produits (Ultra par exemple), ce sont surtout ses attaques visant les stars de téléréalité qu'il accuse d'escroquerie qui font désormais davantage parler de lui.

A voir si ces récents scandales - parmi lesquels on compte une affaire désormais judiciaire avec la manageuse préférée des influenceurs français Magali Berdah - seront abordés dans cette autobiographie. (mndl)