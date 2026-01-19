Ashton Kutcher est en pleine promotion de son nouveau film Beauty. Getty Images AsiaPac

«Trop gros»: Ashton Kutcher a été humilié chez Gucci

Dans les années 1990, Ashton Kutcher devait défiler pour Gucci. L’acteur vient de révéler pourquoi sa carrière de top model s’est brutalement arrêtée, et la raison va vous surprendre.

Thomas Wanhoff / t-online

L'acteur américain Ashton Kutcher a expliqué pour la première fois pourquoi sa carrière de mannequin au sein de la maison de luxe Gucci n'a jamais décollé. Dans une interview pour Entertainment Tonight, la star de 47 ans a confié que son poids avait été l'élément déclencheur.

Il se souvient d'une séance photo pour une campagne Gucci pour laquelle il s'était rendu spécialement en Italie. À l'époque, le designer Tom Ford était responsable de la ligne de mode de la marque italienne. «J'y suis allé, j'ai pris l'avion pour l'Italie exprès pour le défilé, et il m'a fait enfiler un genre de Speedo rose», raconte l'ancien interprète de la série That '70s Show. Il se rappelle qu'il pesait alors «précisément» 81 kilos.

Mais selon les souvenirs de Kutcher, Ford aurait déclaré quelque chose comme:

«Il est trop gros»

Avant de conclure: «Et puis j'ai été viré.»

«Maintenant, c'est toi qui es trop gros»

L'acteur précise toutefois qu'il n'est pas rancunier. Il en a discuté plus tard avec Tom Ford et ils en ont ri. «Je lui ai dit: maintenant, c'est toi qui es trop gros», a rapporté l'ex-mari de Demi Moore à propos d'une rencontre avec le designer des années plus tard. Il a même pris la défense de Ford:

«Il avait une idée très arrêtée de ce qu'il voulait voir et, pour lui, son choix était tout à fait justifié»

Kutcher assure actuellement la promotion de son nouveau film Beauty, qui traite justement des idéaux de beauté. Ayant commencé le mannequinat à 19 ans, il a vite remarqué que même les personnes extraordinairement belles ont des complexes. «J'ai réalisé très rapidement que tout le monde a des insécurités», a-t-il déclaré à propos de son travail de mannequin professionnel.

Parfois, son physique a même été un obstacle à sa carrière d'acteur. «Il y a des rôles que j'ai obtenus grâce à mon apparence, et il y en a que je n'ai pas obtenus pour la même raison», a-t-il confié lors d'une table ronde à la New York Comic Con en octobre dernier.

«C'est parfois frustrant»

Le film The Beauty — qui sera diffusé le 21 janvier sur la chaîne américaine FX — raconte l'histoire d'une maladie sexuellement transmissible qui entraîne des améliorations esthétiques, mais qui s'avère finalement mortelle. Il pose la question de savoir jusqu'où l'on est prêt à aller pour atteindre la perfection physique.

The Beauty| Bande-annonce Officielle Vidéo: youtube

traduit par jod