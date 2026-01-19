en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Divertissement
People

«Trop gros»: Ashton Kutcher balance sur son passé de mannequin

Ashton Kutcher: voici pourquoi il a été viré de chez Gucci sur-le-champ
Ashton Kutcher est en pleine promotion de son nouveau film Beauty.Getty Images AsiaPac

«Trop gros»: Ashton Kutcher a été humilié chez Gucci

Dans les années 1990, Ashton Kutcher devait défiler pour Gucci. L’acteur vient de révéler pourquoi sa carrière de top model s’est brutalement arrêtée, et la raison va vous surprendre.
19.01.2026, 14:0119.01.2026, 14:01
Thomas Wanhoff / t-online
Un article de
t-online

L'acteur américain Ashton Kutcher a expliqué pour la première fois pourquoi sa carrière de mannequin au sein de la maison de luxe Gucci n'a jamais décollé. Dans une interview pour Entertainment Tonight, la star de 47 ans a confié que son poids avait été l'élément déclencheur.

Il se souvient d'une séance photo pour une campagne Gucci pour laquelle il s'était rendu spécialement en Italie. À l'époque, le designer Tom Ford était responsable de la ligne de mode de la marque italienne. «J'y suis allé, j'ai pris l'avion pour l'Italie exprès pour le défilé, et il m'a fait enfiler un genre de Speedo rose», raconte l'ancien interprète de la série That '70s Show. Il se rappelle qu'il pesait alors «précisément» 81 kilos.

Pourquoi Ashton et Mila se retrouvent mêlés à une affaire de viol

Mais selon les souvenirs de Kutcher, Ford aurait déclaré quelque chose comme:

«Il est trop gros»

Avant de conclure: «Et puis j'ai été viré.»

«Maintenant, c'est toi qui es trop gros»

L'acteur précise toutefois qu'il n'est pas rancunier. Il en a discuté plus tard avec Tom Ford et ils en ont ri. «Je lui ai dit: maintenant, c'est toi qui es trop gros», a rapporté l'ex-mari de Demi Moore à propos d'une rencontre avec le designer des années plus tard. Il a même pris la défense de Ford:

«Il avait une idée très arrêtée de ce qu'il voulait voir et, pour lui, son choix était tout à fait justifié»

Kutcher assure actuellement la promotion de son nouveau film Beauty, qui traite justement des idéaux de beauté. Ayant commencé le mannequinat à 19 ans, il a vite remarqué que même les personnes extraordinairement belles ont des complexes. «J'ai réalisé très rapidement que tout le monde a des insécurités», a-t-il déclaré à propos de son travail de mannequin professionnel.

Mila et Ashton vous invitent à dormir gratos chez eux: visite guidée

Parfois, son physique a même été un obstacle à sa carrière d'acteur. «Il y a des rôles que j'ai obtenus grâce à mon apparence, et il y en a que je n'ai pas obtenus pour la même raison», a-t-il confié lors d'une table ronde à la New York Comic Con en octobre dernier.

«C'est parfois frustrant»

Le film The Beauty — qui sera diffusé le 21 janvier sur la chaîne américaine FX — raconte l'histoire d'une maladie sexuellement transmissible qui entraîne des améliorations esthétiques, mais qui s'avère finalement mortelle. Il pose la question de savoir jusqu'où l'on est prêt à aller pour atteindre la perfection physique.

The Beauty| Bande-annonce Officielle

Vidéo: youtube

traduit par jod

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le père du «Roi Lion» est mort
Le monde du cinéma est en deuil. Roger Allers, réalisateur «visionnaire» du classique Le Roi Lion et «pilier de la Renaissance» de Disney, est décédé à 76 ans.
Le monde du cinéma fait ses adieux à l’un de ses visionnaires: Roger Allers, le réalisateur du classique de Disney Le Roi Lion, s’est éteint à l’âge de 76 ans. C’est son ami de longue date et collègue chez Disney, Dave Bossert, qui a annoncé la nouvelle dimanche sur Facebook.
L’article