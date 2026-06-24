Alisha Lehmann a une fantastique nouvelle pour ses fans

Alisha Lehmann a annoncé ses fiançailles avec Montel McKenzie sur Instagram. Sur une plage, bague au doigt et sourire radieux, la footballeuse bernoise a partagé son bonheur avec ses millions d’abonnés.

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Une bague. Une femme heureuse et comblée. Que pouvait-on demander de plus en ce chaud après-midi de juin, quelques heures avant le match Suisse-Canada à la Coupe du monde de football?

Si on pensait que l'ambiance ne pouvait pas encore plus chauffer, on aurait tort. C'est d'Instagram qu'est venue la nouvelle qui va réjouir certains fans — et rendre fous de tristesse d'autres — de la footballeuse Alisha Lehmann, qui s'est fiancée à son petit ami, le Britannique Montel McKenzie.

Qui est-il? Alisha Lehmann craque pour une star de téléréalité

Quatre beaux clichés

Le joueur semi-professionnel de 28 ans et star de la téléréalité (il a participé au Love Island britannique), et la Bernoise de 27 ans aux 15 millions de followers sur Instagram, ont partagé quatre clichés sur la plateforme. La première image donne le ton: on y voit les amoureux ravis de bonheur. La footballeuse y exhibe clairement, au premier plan, une magnifique bague à son annulaire.

Les images suivantes confirment l'information: on y voit Montel McKenzie, genou à terre dans le sable d'une plage, demander sa main à Alisha Lehmann. Celle-ci, folle de joie, se couvre le visage de ses mains. Dans le sable, on peut lire les lettres «L-O-V-E».

Le setting parfait. instagram

Montel lui met ensuite la bague au doigt sur le cliché suivant. Alisha est radieuse. Puis, à nouveau sur la plage, les futurs mariés se prennent dans leurs bras. Le texte du post laisse peu de place au doute:

«Pour toujours et à jamais ♥️» Alisha Lehmann

(acu)