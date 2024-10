Shawn Mendes a fait une annonce concernant sa sexualité

«Il y a cette chose à propos de ma sexualité, et les gens en parlent depuis si longtemps. C'est un peu stupide, parce que je pense que la sexualité est une chose si magnifiquement complexe, et qu'il est si difficile de la mettre dans des cases»

Patrick Dempsey pourrait retourner dans cette saga culte

L'acteur star de la série Grey's Anatomy pourrait reprendre un rôle vieux de 24 ans, en intégrant le casting de Scream VII aux côtés de Neve Campbell.

Il y en a des remous du côté de Woodsboro, la ville fictive de la saga horrifique Scream. Après le succès de Scream VI (2023), portée par les actrices Melissa Barrera et Jenna Ortega, il était évident que Scream VII serait en chantier. Sauf que le conflit israélo-palestinien est passé par là, et que l'actrice Melissa Barrera a été licenciée pour avoir tenu des propos jugés polémiques en faveur de la cause palestinienne. Un départ qui a embarqué avec lui Jenna Ortega, qui a préféré se concentrer sur sa série Mercredi, et surtout Christopher Landon, le réalisateur initialement prévu.