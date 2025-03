Grâce à nous, vous ne ferez plus cette erreur à Paléo

«En vérité, faites comme vous le souhaitez. Ce qui nous importe, nous, c'est que chacun puisse s'approprier le nom du festival comme il l'entend. Chacun fait selon sa sensibilité. Il n'y a aucune règle claire, et à Paléo, on est pas psychorigides avec cette question.»

Et voilà, Ite missa est. Il me fallut savoir une dernière chose: que mérite-t-on (une punition sévère, espéré-je), pour oser prononcer l'expression: "au Paléo"?

Breeeeef, tout cela a mis nos claviers et nos cerveaux en ébullition, et nous a amenés à une conclusion imparable: le peuple réclame la vérité. LA vérité. Celle de la source ultime: Paléo. de. du. à. au.

En ce qui me concerne, j'ai toujours dit "au Paléo", ou "au Paléo Festival". Pourquoi, c'est faux? C'est clairement le programme DE Paléo. Je ne veux rien savoir. C'est à Paléo, au Paléo, de ou du Paléo selon mon humeur. Je n'y ai jamais pensé. Aucune idée de ce que je raconte sur Paléo. Bof, c'est quoi ce débat inutile? Allez boire une bonne bière et laissez le dico à la maison. Team "à Paléo", "à Paléo Festival" à toutes les sauces, et pour toujours!

«C'est différent quand on dit juste "Paléo", ou quand on rajoute le mot "Festival". Y'a une règle différente»

«Si on titre "le programme du Paléo", cela sous-entend "de + le". Or, on dit tout simplement: "cet artiste fera vibrer Paléo". Pas le Paléo. Donc c'est "de Paléo"»

Faites-vous partie de la team qui dit: "cet été, on ira...à Paléo", ou de celle qui dit: "on ira au Paléo"? La question a divisé la rédaction de watson. On a donc décidé de trancher, en appelant les principaux intéressés.

